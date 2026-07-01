КАНХВАСКИЙ ДОГОВОР 1876 года

КАНХВАСКИЙ ДОГОВОР 1876 года - между Японией и Кореей.

За­клю­чён 26 февраля на острове Кан­хва (Ко­рея).

По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра Япо­ния фор­маль­но при­зна­ла не­за­ви­си­мость Ко­реи от Ки­тая в об­мен на от­кры­тие для японской тор­гов­ли корейских пор­тов Пу­сан, Вон­сан и Инч­хон. Кро­ме то­го, Ко­рея со­гла­си­лась при­нять по­слан­ни­ка, на­де­лён­но­го пол­но­мо­чия­ми вме­ши­вать­ся в управ­ле­ние стра­ной, и пре­дос­та­вить японским под­дан­ным на тер­ри­то­рии Ко­реи пра­во экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти.

В августе 1878 года бы­ли под­пи­са­ны «До­пол­ни­тель­ные ста­тьи к до­го­во­ру в Кан­хва», по ко­то­рым японские куп­цы ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты та­мо­жен­ных по­шлин, а японские де­неж­ные зна­ки до­пус­ка­лись к об­ра­ще­нию на корейском де­неж­ном рын­ке.

Договор соз­дал ус­ло­вия для эко­но­мического и по­ли­тического за­ка­ба­ле­ния Ко­реи Япо­ни­ей и стал пер­вым в ря­ду не­рав­но­прав­ных до­го­во­ров, на­вя­зан­ных Ко­рее др. го­су­дар­ст­ва­ми (США в 1882 году, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Гер­ма­ни­ей в 1883 году, позд­нее так­же Рос­си­ей, Фран­ци­ей, Ав­ст­ро-Венг­ри­ей).

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