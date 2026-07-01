КАНХВАСКИЙ ДОГОВОР 1876 года
КАНХВАСКИЙ ДОГОВОР 1876 года - между Японией и Кореей.
Заключён 26 февраля на острове Канхва (Корея).
По условиям договора Япония формально признала независимость Кореи от Китая в обмен на открытие для японской торговли корейских портов Пусан, Вонсан и Инчхон. Кроме того, Корея согласилась принять посланника, наделённого полномочиями вмешиваться в управление страной, и предоставить японским подданным на территории Кореи право экстерриториальности.
В августе 1878 года были подписаны «Дополнительные статьи к договору в Канхва», по которым японские купцы освобождались от уплаты таможенных пошлин, а японские денежные знаки допускались к обращению на корейском денежном рынке.
Договор создал условия для экономического и политического закабаления Кореи Японией и стал первым в ряду неравноправных договоров, навязанных Корее др. государствами (США в 1882 году, Великобританией и Германией в 1883 году, позднее также Россией, Францией, Австро-Венгрией).