КАНГЮЙ
КАНГЮЙ - государственное образование в древней Средней Азии.
Ядро Кангюй составляли кочевники, обитавшие, вероятно, вблизи реки Сырдарья (ещё в средние века именовалась «рекой Канга»). Время начала формирования государства Кангюй неизвестно, бесспорно лишь то, что оно существовало уже во II веке до н. э. На юге в состав Кангюй входили земли, составляющие ныне Ташкентский оазис, и часть земель междуречья Амударьи и Сырдарьи. В I веке до н. э. Кангюй объединял ряд оседло-земледельческих областей и районов кочевий, ему подчинялись также Хорезм и др. Обладая большим войском (до 120 тыс. человек), Кангюй активно участвовал в борьбе народов Ферганы и Восточного Туркестана против китайской экспансии. В I-III веках н. э. Кангюй потерял Хорезм и Ташкентский оазис, вошедшие в состав Кушанского царства, но сохранил самостоятельность и даже подчинил себе некоторые земли в Северном Приаралье и Южном Приуралье. С IV века в источниках не упоминается.