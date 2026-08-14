КАНГЮЙ

КАНГЮЙ - государственное образование в древней Средней Азии.

Яд­ро Кангюй со­став­ля­ли ко­чев­ни­ки, оби­тав­шие, ве­ро­ят­но, вбли­зи реки Сыр­да­рья (ещё в сред­ние ве­ка име­но­ва­лась «ре­кой Кан­га»). Вре­мя на­ча­ла фор­ми­ро­ва­ния государства Кангюй не­из­вест­но, бес­спор­но лишь то, что оно су­ще­ст­во­ва­ло уже во II веке до н. э. На юге в со­став Кангюй вхо­ди­ли зем­ли, со­став­ляю­щие ны­не Таш­кент­ский оа­зис, и часть зе­мель ме­ж­ду­ре­чья Аму­да­рьи и Сыр­дарьи. В I веке до н. э. Кангюй объ­е­ди­нял ряд осед­ло-зем­ле­дельческих об­лас­тей и рай­онов ко­че­вий, ему под­чи­ня­лись так­же Хо­резм и др. Об­ла­дая боль­шим вой­ском (до 120 тыс. человек), Кангюй ак­тив­но уча­ст­во­вал в борь­бе на­ро­дов Фер­га­ны и Восточного Тур­ке­ста­на про­тив китайской эк­спан­сии. В I-III веках н. э. Кангюй по­те­рял Хо­резм и Таш­кент­ский оа­зис, во­шед­шие в со­став Ку­шан­ско­го царст­ва­, но со­хра­нил са­мо­стоя­тель­ность и да­же под­чи­нил се­бе не­ко­то­рые зем­ли в Северном При­ара­лье и Южном При­ура­лье. С IV века в ис­точ­ни­ках не упо­ми­на­ет­ся.

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