КАНГРО РАЙМО

КАНГРО РАЙМО - эстонский композитор.

В 1973 году окон­чил Тал­лин­скую консерваторию по клас­су Э. Там­бер­га (учил­ся так­же у Я. Ря­эт­са). Пре­по­да­вал в Эстонской ака­де­мии му­зы­ки в Тал­ли­не (с 1989 года, до­цент с 1995 года). Ор­га­ни­за­тор и художественный руководитель фес­ти­ва­ля «Дни эс­тон­ской му­зы­ки» (с 1979 года). В 1993-2000 годах ди­рек­тор Эстонского музыкального фон­да. В музыкальном язы­ке Кангро объ­еди­не­ны различные сти­ли и тех­ни­ки ком­по­зи­ции (вклю­чая не­оклас­си­цизм, ми­ни­ма­лизм, джаз , рок-му­зы­ку, эле­мен­ты эстонского фольк­ло­ра, латино-американской му­зы­ки).

Сре­ди мно­го­численных со­чи­не­ний: опе­ры - «Чуд­ная ис­то­рия» (по «Де­ка­ме­ро­ну» Дж. Бок­кач­чо, Тар­ту, 1974 год; те­ле­вер­сия, 1979 год), «Иг­ра в опе­ру» (те­ле­опе­ра для дет­ско­го со­ста­ва, 1977 год), «Жерт­ва» (по рас­ска­зу А. Н. Тол­сто­го «Га­дю­ка», Тал­лин, 1981 год), «Се­вер­ная де­ва» (рок-опе­ра, совместно с А. Вал­ко­не­ном, Тар­ту, 1980 год), «Сен­са­ция» (ко­мическая те­ле­опе­ра, по К. Ча­пе­ку, 1986 год), «Уку и Эку» (1998 год), «Серд­це» (1999 год, Тал­лин), дет­ские мю­зик­лы; ора­то­рия «Cre­do» (1977 год), кан­та­та «Gaudeo» (1986 год), «Мес­са по не­вин­но по­гиб­шим эс­тон­цам» (1989 год); для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра - «Про­стая сим­фо­ния» (1976 год), «Ком­нат­ная сим­фо­ния ху­то­ра Туу­ру» (1985 год), «Щёл­каю­щая сим­фо­ния» (для щип­ко­вых и удар­ных ин­ст­ру­мен­тов, 1993 год); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром , цикл «Display» для разл. ка­мер­ных ан­самб­лей (1991-2001 годы), со­на­ты для фортепиано, му­зы­ка к филь­мам.