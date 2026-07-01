КАНГРО РАЙМО
КАНГРО РАЙМО - эстонский композитор.
В 1973 году окончил Таллинскую консерваторию по классу Э. Тамберга (учился также у Я. Ряэтса). Преподавал в Эстонской академии музыки в Таллине (с 1989 года, доцент с 1995 года). Организатор и художественный руководитель фестиваля «Дни эстонской музыки» (с 1979 года). В 1993-2000 годах директор Эстонского музыкального фонда. В музыкальном языке Кангро объединены различные стили и техники композиции (включая неоклассицизм, минимализм, джаз, рок-музыку, элементы эстонского фольклора, латино-американской музыки).
Среди многочисленных сочинений: оперы - «Чудная история» (по «Декамерону» Дж. Боккаччо, Тарту, 1974 год; телеверсия, 1979 год), «Игра в оперу» (телеопера для детского состава, 1977 год), «Жертва» (по рассказу А. Н. Толстого «Гадюка», Таллин, 1981 год), «Северная дева» (рок-опера, совместно с А. Валконеном, Тарту, 1980 год), «Сенсация» (комическая телеопера, по К. Чапеку, 1986 год), «Уку и Эку» (1998 год), «Сердце» (1999 год, Таллин), детские мюзиклы; оратория «Credo» (1977 год), кантата «Gaudeo» (1986 год), «Месса по невинно погибшим эстонцам» (1989 год); для симфонического оркестра - «Простая симфония» (1976 год), «Комнатная симфония хутора Тууру» (1985 год), «Щёлкающая симфония» (для щипковых и ударных инструментов, 1993 год); концерты с оркестром, цикл «Display» для разл. камерных ансамблей (1991-2001 годы), сонаты для фортепиано, музыка к фильмам.