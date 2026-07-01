КАНГЛЫ

Канглы — объединение тюркоязычных племен XI—XIII вв. в Приаралье и бассейне Сырдарьи.

Зарождение К. связывают с проникновением в V в. на территорию Кангюй тюркоязычных теле. Интенсивные процессы тюркизации кангюйского населения были связаны с эпохой тюркских каганатов. К VIII в. сформировалось крупное политическое объединение кангаров-кенгересов с центром в Отраре. Переселение огузских племен вынудило в конце IX в. часть кенгересов- печенегов бежать в Сев. Причерноморье. Оставшиеся кангары смешались с огузами и оказались под властью сырдарьинских ябгу. В XI в. из-за миграций кипчаков (кыпчаков) часть огузов-кангаров переселилась к границам Руси, другие ушли на юг к сельджукам, третьи — подчинились кыпчакам и стали называться К. Многие К. служили в армии хорезмшахов. Во время вторжения монгольских войск в Среднюю Азию в XIII в. племена К. были разгромлены. Сырдарьинские К. в дальнейшем вошли в состав узбеков, казахов, каракалпаков, башкир.

Лит.: Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази, хана хивинского. М.–Л., 1958; Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 2003. С. 209—228.