КАНЕВСКИЙ АМИНАДАВ МОИСЕЕВИЧ

КАНЕВСКИЙ АМИНАДАВ МОИСЕЕВИЧ - российский график.

Учил­ся в Мо­ск­ве - на раб­фа­ке при Вху­те­ма­се (1921-1924 годы) у М. Ф. Ше­мя­ки­на, во Вху­теи­не (1924-1930 годы) у Н. Н. Ку­прея­но­ва, П. Я. Пав­ли­но­ва, В. А. Фа­вор­ско­го, Д. С. Мо­ора. Член АХРР (1924-1930 годы), со­труд­ник са­ти­рических жур­на­лов «Без­бож­ник у стан­ка», «Про­жек­тор», «Кро­ко­дил» (по­сто­ян­ный со­труд­ник с 1936 года), «Мур­зил­ка» и др.

Ав­тор иро­ни­че­ских, пре­имущественно гро­те­ско­вых , ри­сун­ков, Каневский сме­ло шар­жи­ро­вал об­лик сво­их пер­со­на­жей не толь­ко в ка­ри­ка­ту­рах, но и в книж­ной ил­лю­стра­ции [«Пом­па­ду­ры и пом­па­дур­ши» (1935 год) и «За ру­бе­жом» (1939 год) М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на; «Бас­ни» С. В. Ми­хал­ко­ва (1946 год, совместно с Ку­кры­ник­са­ми); так­же про­из­ве­де­ния В. В. Мая­ков­ско­го, И. А. Кры­ло­ва и др.], рас­кры­вал смысл об­раза с по­мо­щью не­ожи­дан­ных и ост­рых ме­та­фор. Лю­би­мый ин­ст­ру­мент (пе­ро) вно­сил сво­бо­ду и энер­гию в сме­лый ри­су­нок; цвет в нуж­ных слу­ча­ях до­бав­лял­ся ак­ва­рель­ной под­кра­ской.

Мно­го ра­бо­тал в об­лас­ти дет­ской ил­лю­ст­ра­ции («Зо­ло­той клю­чик» А. Н. Тол­сто­го, 1943 год; кни­ги К. И. Чу­ков­ско­го, С. Я. Мар­ша­ка , Н. Н. Но­со­ва и др.), со­хра­няя стиль лёг­ко­го, иро­нич­но­го и ве­сё­ло­го ком­мен­та­рия к тек­сту. Лишь с 1950-х гг., в ра­бо­те над ил­лю­ст­ра­ция­ми к про­из­ве­де­ни­ям Н. В. Го­го­ля, Каневский вы­ну­ж­ден был пе­рей­ти к ак­тив­но то­гда на­са­ж­дав­шей­ся тех­ни­ке чёр­ной (а за­тем и цвет­ной) ак­ва­ре­ли. Его ри­сун­ки от­час­ти те­ря­ют преж­ний темп и сво­бо­ду са­ти­рических пре­уве­ли­че­ний; по­ве­ст­во­ва­тель­ность бе­рёт верх над гро­те­ск­ной ост­ро­той. Соз­да­вал так­же пла­ка­ты (1930-е годы), стан­ко­вые ка­ри­ка­ту­ры , порт­ре­ты, дру­же­ские шар­жи. Ав­тор «Ав­то­био­гра­фии» (опубликована в 1937 году), ста­тей по во­про­сам искусства гра­фи­ки.

Иллюстрация:

А. М. Ка­нев­ский. Ил­лю­ст­ра­ция к сказ­ке «Зо­ло­той клю­чик, или При­клю­че­ния Бу­ра­ти­но» А. Н. Тол­сто­го (из­да­ние Мо­ск­ва – Ле­нин­град, 1956). Взято из архива БРЭ.