КАНЕВСКИЙ АМИНАДАВ МОИСЕЕВИЧ
КАНЕВСКИЙ АМИНАДАВ МОИСЕЕВИЧ - российский график.
Учился в Москве - на рабфаке при Вхутемасе (1921-1924 годы) у М. Ф. Шемякина, во Вхутеине (1924-1930 годы) у Н. Н. Купреянова, П. Я. Павлинова, В. А. Фаворского, Д. С. Моора. Член АХРР (1924-1930 годы), сотрудник сатирических журналов «Безбожник у станка», «Прожектор», «Крокодил» (постоянный сотрудник с 1936 года), «Мурзилка» и др.
Автор иронических, преимущественно гротесковых, рисунков, Каневский смело шаржировал облик своих персонажей не только в карикатурах, но и в книжной иллюстрации [«Помпадуры и помпадурши» (1935 год) и «За рубежом» (1939 год) М. Е. Салтыкова-Щедрина; «Басни» С. В. Михалкова (1946 год, совместно с Кукрыниксами); также произведения В. В. Маяковского, И. А. Крылова и др.], раскрывал смысл образа с помощью неожиданных и острых метафор. Любимый инструмент (перо) вносил свободу и энергию в смелый рисунок; цвет в нужных случаях добавлялся акварельной подкраской.
Много работал в области детской иллюстрации («Золотой ключик» А. Н. Толстого, 1943 год; книги К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, Н. Н. Носова и др.), сохраняя стиль лёгкого, ироничного и весёлого комментария к тексту. Лишь с 1950-х гг., в работе над иллюстрациями к произведениям Н. В. Гоголя, Каневский вынужден был перейти к активно тогда насаждавшейся технике чёрной (а затем и цветной) акварели. Его рисунки отчасти теряют прежний темп и свободу сатирических преувеличений; повествовательность берёт верх над гротескной остротой. Создавал также плакаты (1930-е годы), станковые карикатуры, портреты, дружеские шаржи. Автор «Автобиографии» (опубликована в 1937 году), статей по вопросам искусства графики.
Иллюстрация:
А. М. Каневский. Иллюстрация к сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого (издание Москва – Ленинград, 1956). Взято из архива БРЭ.