КАНЕВ
КАНЕВ - город в центральной части Украины.
Население 25,5 тыс. человек (2008 год). Пристань на правом берегу Каневского водохранилища.Основан, вероятно, не позднее XI века как крепость на правом берегу реки Днепр, на южных рубежах Древнерусского государства. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1144 году, когда здесь киевским князем Всеволодом Ольговичем заложена Георгиевская (Успенская) церковь (построена в традициях киевской архитектурной школы; перестроена в 1805-1810 годах в стиле классицизма; от древнерусского времени сохранились поливные керамические плитки в сине-жёлтой гамме; остатки фресковой орнаментальной росписи).
Археологическими исследованиями Т. С. Пассек (1945 год), В. А. Богусевича (1947 год), Р. И. Выезжева (1949 год), П. П. Толочко (1973 год), М. П. Кучеры (1980 год) в Каневе обнаружены остатки 2 городищ. Первое - по всей видимости, ядро древнерусского Канева. Оно расположено на ограниченном обрывами и оврагами краю высокого плато (слои XII-XIII и XVI-XVII веков). Второе городище, находящееся южнее, на мысу, обращённом к северу, двухчастное: детинец (86×44 м) на эскарпированной стрелке, отделённой валом и рвом, и «окольный город» (площадь 3,4 га). Среди находок - материалы бронзового века, поздней скифской археологической культуры, зарубинецкой культуры, но главным образом XII-XIII веков: плинфа, трубчатые замки, наконечники стрел, шиферные пряслица, стеклянные и бронзовые браслеты и др. Расчищены часть кладки XII века, производств. помещение с 2 печами, гончарный горн.
Канев контролировал важный брод через реку Днепр. В середине XII века опорный пункт на южных границе Киевского княжества. Близ Канева велись переговоры с половцами, из города начинались некоторые половецкие походы русских князей. Периодически (с 1149 года) в Каневе существовал отдельный княжеский стол; первым каневским князем стал Глеб Юрьевич. В начале1150-х годов Канев - центр епархии (перестал им быть не ранее начала 1160-х годов и не позднее 1180-х годов). В начале 1167 года киевский князь Ростислав Мстиславич организовал поход войск коалиции русских князей в окрестности Канева для охраны торговых путей от половцев, в конце 1168 года подобный поход повторил новый киевский князь Мстислав Изяславич, а в 1192 году - киевский князь Святослав Всеволодович. По всей видимости, в 1240 году город разорён в ходе монголо-татарского нашествия. В 1362 году, после победы литовского князя Ольгерда в битве с монголо-татарами на Синих Водах, вошёл в состав Великого княжества Литовского (с 1569 года - в Речи Посполитой), став важным опорным пунктом в системе обороны южных границ княжества.
В начале XV века на т. н. Днепровской горе сооружён замок. С конца XV - начала XVI веков Канев - центр Каневского староства. В 1536 году в городе произошло выступление населения против старосты В. Тышкевича, в ходе которого каневцам удалось добиться его замены. В 1576 году гетманом Б. Ружинским сформирован Каневский полк (просуществовал с различными изменениями до 1712 год). В 1595 году Канев ненадолго захвачен восставшими под руководством С. Наливайко. В 1600 году получил магдебургское право. В 1648 году, в ходе освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годах, занят силами гетмана Б. М. Хмельницкого. По Андрусовскому перемирию 1667 года, завершившему русско-польскую войну 1654-1667 годов, возвращён в состав Речи Посполитой. Бучачский мир 1672 года между Речью Посполитой и Османской империей предусматривал переход города под власть турецкого султана. Однако фактически город находился под контролем казаков Каневского полка. В 1678 году взят и сожжён турецко-татарскими войсками. Согласно «Вечному миру» 1686 года, завершившему создание антиосманской коалиции, Канев оказался в т. н. нейтральной зоне. В 1702 году захвачен силами казацкого полковника С. Ф. Палия, однако по условиям русско-турецкого Прутского мира 1711 года вновь передан Речи Посполитой.
По 2-му разделу Речи Посполитой вошёл в состав Российской мперии. Уездный (1796-1797 годы, 1837-1920 годы), заштатный (1797-1837 годы) город Киевской губернии. В октябре/ноябре 1917 года - марте 1918 года власть в городе принадлежала Каневскому городскому совету рабочих и солдатских депутатов, в марте-апреле 1918 года Канев был занят австро-германскими войсками, в апреле 1918 года - январе 1920 года, оказавшись в зоне столкновений интересов Украинской директории, Белых армий и РСФСР, неоднократно переходил из рук в руки. С января 1920 года в составе УССР. Районный центр: Киевской губернии (1923-1925 годы), Черкасского (с 1927 года - Шевченковского) округа (1925-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), Киевской области (1932-1954 годы), Черкасской области (1954-1963 годы, с 1965 года) УССР (с 1991 года - Украина). В 1941-1944 годах, во время Великой Отечественной войны, был оккупирован германскими войсками. Освобождён в ходе Корсунь-Шевченковской операции 1944 года.
Могила-памятник Т. Г. Шевченко (на Тарасовой Горе; 1939 год, скульптор М. Г. Манизер, архитектор Е. А. Левинсон). Шевченковский национальный заповедник (1925 год; современный статус и название с 1989 года), Исторический музей, Музей народного декоративного искусства, Музей-библиотека А. П. Гайдара (погиб в бою в окрестностях Канева в 1941 году и похоронен в Канев). Каневский природный заповедник Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко (1923 год).
Электромеханический завод «Магнит» (сборка компьютеров, производство компьютерных блоков питания, стиральных машин и др.); производство деревообрабатывающих станков, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, медицинской техники, транспортёров, металлоизделий и др. Предприятия пищевой (мясной, молочной, маслосыродельной, сахарной, пивоваренной) промышленности.
Иллюстрация:
Канев. Георгиевская (Успенская) церковь. 12–19 вв. Взято из архива БРЭ.