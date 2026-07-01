КАНЕВ

КАНЕВ - город в центральной части Украины.

Население 25,5 тыс. человек (2008 год). При­стань на пра­вом бе­ре­гу Ка­нев­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща.Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, не позд­нее XI века как кре­пость на пра­вом бе­ре­гу реки Днепр, на южных ру­бе­жах Древнерусского государства. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си в 1144 году, ко­гда здесь ки­ев­ским князем Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем за­ло­же­на Ге­ор­ги­ев­ская (Ус­пен­ская) цер­ковь (по­строе­на в тра­ди­ци­ях ки­ев­ской ар­хитектурной шко­лы; пе­ре­строе­на в 1805-1810 годах в сти­ле клас­си­циз­ма; от древнерусского вре­ме­ни со­хра­ни­лись по­лив­ные ке­ра­мические плит­ки в си­не-жёл­той гам­ме; ос­тат­ки фре­ско­вой ор­на­мен­таль­ной рос­пи­си).

Ар­хео­ло­гическими ис­сле­до­ва­ния­ми Т. С. Пас­сек (1945 год), В. А. Бо­гу­се­ви­ча (1947 год), Р. И. Вы­ез­же­ва (1949 год), П. П. То­лоч­ко (1973 год), М. П. Ку­че­ры (1980 год) в Каневе об­на­ру­же­ны ос­тат­ки 2 го­ро­дищ. Пер­вое - по всей ви­ди­мо­сти, яд­ро древнерусского Канева. Оно рас­по­ло­же­но на ог­ра­ни­чен­ном об­ры­ва­ми и ов­ра­га­ми краю вы­со­ко­го пла­то (слои XII-XIII и XVI-XVII веков). Вто­рое го­ро­ди­ще, на­хо­дя­щее­ся юж­нее, на мы­су, об­ра­щён­ном к се­ве­ру, двух­ча­ст­ное: де­ти­нец (86×44 м) на эс­кар­пи­ро­ван­ной стрел­ке, от­де­лён­ной ва­лом и рвом, и «околь­ный го­род» (площадь 3,4 га). Сре­ди на­хо­док - ма­те­риа­лы брон­зо­во­го ве­ка, позд­ней скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры, но главным образом XII-XIII веков: плин­фа, труб­ча­тые зам­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел, ши­фер­ные пряс­ли­ца, стек­лян­ные и брон­зо­вые брас­ле­ты и др. Рас­чи­ще­ны часть клад­ки XII века, про­из­водств. по­ме­ще­ние с 2 пе­ча­ми, гон­чар­ный горн.

Канев кон­тро­ли­ро­вал важ­ный брод че­рез реку Днепр. В середине XII века опор­ный пункт на южных гра­ни­це Ки­ев­ско­го кня­же­ст­ва. Близ Канева ве­лись пе­ре­го­во­ры с по­лов­ца­ми, из го­ро­да на­чи­на­лись не­ко­то­рые по­ло­вец­кие по­хо­ды русских кня­зей. Пе­рио­ди­че­ски (с 1149 года) в Каневе су­ще­ст­во­вал от­дель­ный кня­же­ский стол; пер­вым ка­нев­ским кня­зем стал Глеб Юрь­е­вич. В начале1150-х годов Канев - центр епар­хии (пе­ре­стал им быть не ра­нее начала 1160-х годов и не позд­нее 1180-х годов). В начале 1167 года ки­ев­ский князь Рос­ти­слав Мсти­сла­вич ор­га­ни­зо­вал по­ход войск коа­ли­ции русских кня­зей в ок­ре­ст­но­сти Канева для ох­ра­ны тор­го­вых пу­тей от по­лов­цев, в конце 1168 года по­доб­ный по­ход по­вто­рил но­вый ки­ев­ский князь Мсти­слав Изя­сла­вич, а в 1192 году - ки­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич. По всей ви­ди­мо­сти, в 1240 году город ра­зо­рён в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия. В 1362 году, по­сле по­бе­ды ли­тов­ско­го князя Оль­гер­да в бит­ве с мон­го­ло-та­та­ра­ми на Си­них Во­дах, во­шёл в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (с 1569 года - в Ре­чи По­спо­ли­той), став важ­ным опор­ным пунк­том в сис­те­ме обо­ро­ны южных гра­ниц кня­же­ст­ва.

В начале XV века на т. н. Днеп­ров­ской го­ре со­ору­жён за­мок. С конца XV - начала XVI веков Канев - центр Ка­нев­ско­го ста­рос­тва. В 1536 году в го­ро­де про­изош­ло вы­сту­п­ле­ние на­се­ле­ния про­тив ста­рос­ты В. Тыш­ке­ви­ча, в хо­де ко­то­ро­го ка­нев­цам уда­лось до­бить­ся его за­ме­ны. В 1576 году гет­ма­ном Б. Ру­жин­ским сфор­ми­ро­ван Ка­нев­ский полк (про­су­ще­ст­во­вал с различными из­ме­не­ния­ми до 1712 год). В 1595 году Канев не­на­дол­го за­хва­чен вос­став­ши­ми под руководством С. На­ли­вай­ко. В 1600 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1648 году, в хо­де ос­во­бо­дительной вой­ны украинского и бе­ло­русского на­ро­дов 1648-1654 годах, за­нят си­ла­ми гет­ма­на Б. М. Хмель­ниц­ко­го. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года, за­вер­шив­ше­му русско-польскую вой­ну 1654-1667 годов, воз­вра­щён в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. Бу­чач­ский мир 1672 года ме­ж­ду Ре­чью По­спо­ли­той и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей пре­ду­смат­ри­вал пе­ре­ход города под власть турецкого сул­та­на. Од­на­ко фак­ти­че­ски го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем ка­за­ков Ка­нев­ско­го пол­ка. В 1678 году взят и со­жжён турецко-татарскими вой­ска­ми. Со­глас­но «Веч­но­му ми­ру» 1686 года, за­вер­шив­ше­му соз­да­ние ан­ти­ос­ман­ской коа­ли­ции, Канев ока­зал­ся в т. н. ней­траль­ной зо­не. В 1702 году за­хва­чен си­ла­ми ка­зац­ко­го полковника С. Ф. Па­лия, од­на­ко по ус­ло­ви­ям русско-турецкого Прут­ско­го ми­ра 1711 года вновь пе­ре­дан Ре­чи По­спо­ли­той.

По 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той во­шёл в со­став Российской м­пе­рии. Уезд­ный (1796-1797 годы, 1837-1920 годы), за­штат­ный (1797-1837 годы) го­род Ки­ев­ской губернии. В октябре/но­ябре 1917 года - мар­те 1918 года власть в го­ро­де при­над­ле­жа­ла Ка­нев­ско­му городскому со­ве­ту ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, в мар­те-апреле 1918 года Канев был за­нят ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, в апреле 1918 года - январе 1920 года, ока­зав­шись в зо­не столк­но­ве­ний ин­те­ре­сов Украинской ди­рек­то­рии, Бе­лых ар­мий и РСФСР, не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. С января 1920 года в со­ста­ве УССР. Рай­он­ный центр: Ки­ев­ской губернии (1923-1925 годы), Чер­кас­ско­го (с 1927 года - Шев­чен­ков­ско­го) ок­ру­га (1925-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), Ки­ев­ской области (1932-1954 годы), Чер­кас­ской области (1954-1963 годы, с 1965 года) УССР (с 1991 года - Ук­раи­на). В 1941-1944 годах, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Кор­сунь-Шев­чен­ков­ской опе­ра­ции 1944 года.

Мо­ги­ла-па­мят­ник Т. Г. Шев­чен­ко (на Та­ра­со­вой Го­ре; 1939 год, скульп­тор М. Г. Ма­ни­зер, архитектор Е. А. Ле­вин­сон). Шев­чен­ков­ский национальный за­по­вед­ник (1925 год; современный ста­тус и название с 1989 года), Ис­то­рический му­зей, Му­зей народного де­ко­ра­тив­но­го искусства, Му­зей-биб­лио­те­ка А. П. Гай­да­ра (по­гиб в бою в ок­ре­ст­но­стях Канева в 1941 году и по­хо­ро­нен в Канев). Ка­нев­ский при­род­ный за­по­вед­ник Ки­ев­ско­го национального университета имени Т. Г. Шев­чен­ко (1923 год).

Элек­тро­ме­ха­нический за­вод «Маг­нит» (сбор­ка ком­пь­ю­те­ров, про­изводство ком­пь­ю­тер­ных бло­ков пи­та­ния, сти­раль­ных ма­шин и др.); про­изводство де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков, обо­ру­до­ва­ния для пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции, медицинской тех­ни­ки, транс­пор­тё­ров, ме­тал­ло­из­де­лий и др. Пред­при­ятия пи­ще­вой (мяс­ной, мо­лоч­ной, мас­ло­сы­ро­дель­ной, са­хар­ной, пи­во­ва­рен­ной) про­мыш­лен­но­сти.

Иллюстрация:

Ка­нев. Ге­ор­ги­ев­ская (Ус­пен­ская) цер­ковь. 12–19 вв. Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)