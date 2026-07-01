КАНЕТТИ ЭЛИАС

КАНЕТТИ ЭЛИАС - австралийский писатель, культуролог.

Ро­дил­ся в се­мье еврейского пред­при­ни­ма­те­ля (смотрите Предпринимательская деятельность ). Дет­ст­во и юность про­вёл в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Швей­ца­рии, Гер­ма­нии и Ав­ст­рии; до 1929 года изу­чал хи­мию в Вен­ском университете. Ис­пы­тал силь­ное влия­ние Кар­ла Крау­са, а так­же твор­че­ст­ва Г. Бюх­не­ра, Н. В. Го­го­ля. Во вре­мя по­езд­ки в Бер­лин ле­том 1928 годап по­зна­ко­мил­ся с Б. Брех­том, Г. Гросом­, И. Э. Ба­бе­лем. Ин­тел­лек­ту­аль­ная и об­щественная жизнь Ве­ны и Бер­ли­на на­шла от­ра­же­ние в при­нёс­шем Канетти из­вест­ность гро­те­ск­но-са­ти­рическом ро­ма­не «Ос­ле­п­ле­ние» («Die Blendung», 1935 год, русский перевод 1988 год), главный ге­рой ко­то­ро­го, из­вест­ный учёный-си­но­лог Кин (в ран­нем ва­ри­ан­те но­сив­ший фамилию Кант), тер­пит по­ра­же­ние в столк­но­ве­нии с ре­аль­ной жиз­нью и впа­да­ет в бе­зу­мие.

На­пи­сан­ные Канетти в начале 1930-х годов гро­те­ск­ные пье­сы «Свадь­ба» («Hochzeit», 1932 год) и «Ко­ме­дия тще­сла­вия» («Die Komödie der Eitelkeit», 1934 год) бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны лишь в 1964 году. В 1938 году Канетти эмиг­ри­ро­вал из Ав­ст­рии и по­се­лил­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где в 1952 году по­лу­чил гра­ж­дан­ст­во. С 1972 года жил в Цю­ри­хе. Сво­им основным тру­дом Квнетти счи­тал со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гическое ис­сле­до­ва­ние «Мас­са и власть» («Masse und Macht», 1960 год, русский перевод 1997 год), в ко­то­ром, раз­ви­вая идеи Г. Ле­бо­на и З. Фрей­да о пси­хо­ло­гии масс, по­пы­тал­ся вскрыть ан­тро­по­ло­гические ос­но­вы ме­ха­низ­мов со­ци­аль­но­го до­ми­ни­ро­ва­ния, пре­вра­щаю­щих лю­дей в «мас­су», по­ка­зал власть как ин­стан­цию, при­сваи­ваю­щую се­бе пра­во ре­шать во­прос о жиз­ни и смер­ти че­ло­ве­ка.

Ав­тор кни­ги афо­ри­стичных фраг­мен­тов, сво­его ро­да ин­тел­лек­ту­аль­но­го днев­ни­ка - «Про­вин­ция че­ло­ве­ка: За­пис­ки 1942-1972 годы» («Die Provinz des Menschen: Aufzeichnungen 1942-1972», 1973 год), ав­то­био­гра­фической тет­ра­ло­гии - «Спа­сён­ный язык» («Die ge­ret­tete Zunge», 1977 год), «С фа­ке­лом в ухе» («Die Fackel im Ohr», 1980 год), «Пе­ре­миги­ва­ние» («Das Augenspiel», 1985 год), «Ве­че­рин­ка в све­те мол­ний: анг­лий­ские го­ды» («Party im Blitz: die englischen Jahre», посмертно, 2003 год) и др. Но­бе­лев­ская премия (1981 год).

Сочинения:

Че­ло­век на­ше­го сто­ле­тия. М., 1990;

Werke. Münch.; W., 1993–2005–. Bd 1–5–.