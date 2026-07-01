КАНЕТТИ ЭЛИАС
КАНЕТТИ ЭЛИАС - австралийский писатель, культуролог.
Родился в семье еврейского предпринимателя (смотрите Предпринимательская деятельность). Детство и юность провёл в Великобритании, Швейцарии, Германии и Австрии; до 1929 года изучал химию в Венском университете. Испытал сильное влияние Карла Крауса, а также творчества Г. Бюхнера, Н. В. Гоголя. Во время поездки в Берлин летом 1928 годап познакомился с Б. Брехтом, Г. Гросом, И. Э. Бабелем. Интеллектуальная и общественная жизнь Вены и Берлина нашла отражение в принёсшем Канетти известность гротескно-сатирическом романе «Ослепление» («Die Blendung», 1935 год, русский перевод 1988 год), главный герой которого, известный учёный-синолог Кин (в раннем варианте носивший фамилию Кант), терпит поражение в столкновении с реальной жизнью и впадает в безумие.
Написанные Канетти в начале 1930-х годов гротескные пьесы «Свадьба» («Hochzeit», 1932 год) и «Комедия тщеславия» («Die Komödie der Eitelkeit», 1934 год) были опубликованы лишь в 1964 году. В 1938 году Канетти эмигрировал из Австрии и поселился в Великобритании, где в 1952 году получил гражданство. С 1972 года жил в Цюрихе. Своим основным трудом Квнетти считал социально-психологическое исследование «Масса и власть» («Masse und Macht», 1960 год, русский перевод 1997 год), в котором, развивая идеи Г. Лебона и З. Фрейда о психологии масс, попытался вскрыть антропологические основы механизмов социального доминирования, превращающих людей в «массу», показал власть как инстанцию, присваивающую себе право решать вопрос о жизни и смерти человека.
Автор книги афористичных фрагментов, своего рода интеллектуального дневника - «Провинция человека: Записки 1942-1972 годы» («Die Provinz des Menschen: Aufzeichnungen 1942-1972», 1973 год), автобиографической тетралогии - «Спасённый язык» («Die gerettete Zunge», 1977 год), «С факелом в ухе» («Die Fackel im Ohr», 1980 год), «Перемигивание» («Das Augenspiel», 1985 год), «Вечеринка в свете молний: английские годы» («Party im Blitz: die englischen Jahre», посмертно, 2003 год) и др. Нобелевская премия (1981 год).
Сочинения:
Человек нашего столетия. М., 1990;
Werke. Münch.; W., 1993–2005–. Bd 1–5–.