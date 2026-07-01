КАНДИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский живописец, график, дизайнер, теоретик искусства, поэт.

Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1893). В 1889 году уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции по Во­ло­год­ской губернии, по­зна­ко­мил­ся с народным искусством. Ре­шив стать ху­дож­ни­ком, в конце 1896 года пе­ре­ехал в Мюн­хен, где обу­чал­ся жи­во­пи­си в шко­ле А. Аж­бе (1897-1898) и в Академии художеств у Ф. фон Шту­ка (1900); по­зна­ко­мил­ся с А.Г. Яв­лен­ским, М.В. Ве­рёв­ки­ной, Д.Н. Кар­дов­ским и И.Э. Гра­ба­рём. В 1901 году ос­но­вал в Мюн­хе­не объ­е­ди­не­ние ху­дож­ни­ков «Фа­лан­га» («Phalanx»). В 1903-1907 годах пу­те­ше­ст­во­вал по стра­нам Ев­ро­пы и Северной Аф­ри­ки (Ту­нис); не­од­но­крат­но за­ез­жал в Рос­сию.

С 1908 года по­се­лил­ся в Мур­нау, близ Мюн­хе­на. В 1909 году ос­но­вал «Но­вое мюн­хен­ское ху­дожественное объ­е­ди­не­ние» («Neue Künstlervereinigung München»), в 1911 году - объ­е­ди­не­ние «Си­ний всад­ник» (совместно с Ф. Мар­ком; в 1912 году вы­пус­тил в свет од­но­именный аль­ма­нах с об­лож­кой по собственному эс­ки­зу - про­грамм­ный до­ку­мент ху­дожественного аван­гар­диз­ма). Ис­пол­нял так­же ак­ва­ре­ли, вы­ста­воч­ные пла­ка­ты, кси­ло­гра­фии: «Сти­хи без слов» (1903, изданы в 1904); кни­га сти­хо­тво­ре­ний Кандинский в про­зе «Зву­ки» («Klänge») с ав­тор­ски­ми ил­лю­ст­рация­ми (1913). В поэ­зии Кандинского со­еди­ни­лись чер­ты сим­во­ли­ст­ской и эк­спрес­сио­ни­стичной поэ­ти­ки, а так­же фу­ту­ри­стичные зау­ми. Дли­тель­ные дру­же­ские от­но­ше­ния, ба­зи­ро­вав­шие­ся на не­из­мен­ном ин­те­ре­се Кандинского к му­зы­ке, свя­зы­ва­ли его с А. Шён­бер­гом.

Ра­бо­ты Кандинского 1900-х годов от­ме­че­ны различными влия­ния­ми - от русского народного луб­ка, немецкой гра­вю­ры XV века до французского им­прес­сио­низ­ма, пост­им­прес­сио­низ­ма, фо­виз­ма, сим­во­лиз­ма, мо­дер­на и «Ми­ра ис­кус­ст­ва» («Одес­са. Порт» (конец 1890-х, ГТГ), «Вос­кре­се­нье (Древ­не­рус­ское)» (1904, Му­зей Бой­ман­са - ван Бё­нин­ге­на, Рот­тер­дам); порт­ре­ты вто­рой же­ны Кандинского, ху­дож­ни­цы Габ­рие­лы Мюн­тер (1877-1962) и другие). В жи­во­пис­ных пей­за­жах конца 1900-х годов, на­пи­сан­ных в Мур­нау и близ­ких немецкому экс­прес­сио­низ­му, фор­си­ро­ван­ные цве­та при­об­ре­та­ют си­лу са­мо­сто­ятельной вы­ра­зи­тель­но­сти, про­стран­ст­вен­ные пла­ны ко­лы­шут­ся, изо­бра­же­ние ут­ра­чи­ва­ет зри­тель­ную ус­той­чи­вость («Пей­заж с баш­ней», 1908, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Мур­нау. Вид с же­лез­ной до­ро­гой и зам­ком», Городская га­ле­рея Лен­бах­ха­ус, Мюн­хен, и другие). Пей­заж­ные фан­та­зии 1910-х годов ба­лан­си­ру­ют на гра­ни фи­гу­ра­тив­но­сти и аб­ст­рак­ции, на­тур­ные фор­мы всплы­ва­ют и ис­че­за­ют в по­то­ках кра­соч­ных масс (цикл «Им­про­ви­за­ции» (с 1909; ГТГ, ГРМ, Му­зей современного искусства, Сток­гольм, и другие со­б­ра­ния); «Озе­ро» (1910, ГТГ) и другие).

В 1912 году в Мюн­хе­не вы­шла кни­га Кандинского «О ду­хов­ном в ис­кус­ст­ве» («Über das Geis­tige in der Kunst»), став­шая од­ним из пер­вых опы­тов тео­ре­тического обос­но­ва­ния аб­ст­рак­цио­низ­ма (пер­вая аб­ст­ракт­ная ак­ва­рель Кандинского бы­ла соз­да­на ещё в 1910 году). В тео­рии Кандинского эле­мен­ты ху­дожественной фор­мы (ли­ния, цвет) яв­ля­ют­ся но­си­те­ля­ми пер­вич­ных смы­слов; ком­би­на­ции та­ких форм-зна­ков, ос­во­бо­ж­дён­ных от пред­мет­но­сти, об­ра­зу­ют ху­дожественный текст, рас­кры­ваю­щий ду­хов­ное со­дер­жа­ние уни­вер­су­ма. По­лот­на Кандинского 1910-1914 годов со­хра­ня­ют связь с пей­заж­ным вос­при­яти­ем, од­на­ко по­лы­ха­ния цве­та, па­ря­щие фор­мы, мол­ние­нос­ные рос­чер­ки ас­со­циа­тив­но со­от­но­сят­ся ско­рее с об­щи­ми пред­став­ле­ния­ми о ди­на­мических про­цес­сах в при­ро­де - ор­га­нической жиз­ни, гео­ло­гических ка­так­лиз­мах, пуль­си­рую­щих то­ках мик­ро­ми­ра, ко­ло­вра­ще­ни­ях в кос­мическом про­стран­ст­ве: «Им­про­ви­за­ция № 27 (Сад люб­ви II)» (1912 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), «Кар­ти­на хо­лод­ных форм» (1914 год, ГТГ); цикл кар­тин круп­но­го фор­ма­та «Ком­по­зи­ции» (I-III не сохранился; IV - 1911 год, Ху­дожественное со­б­ра­ние зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия, Дюс­сель­дорф; V - 1911 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Швей­ца­рия; VI - 1913 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; VII - 1913 год, ГТГ) и другие.

В конце 1914 года Кандинский вер­нул­ся в Рос­сию, где по­сле 1917 года ра­бо­тал в московском от­де­ле ИЗО Нар­ком­про­са, в Ин­сти­ту­те ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры (Ин­хук; 1920-1921), пре­по­да­вал в Сво­бод­ных ху­дожественных мас­тер­ских - Вху­те­ма­се (1918-1921) и Московском университете (1920 год; почетный профессор), за­ни­мал­ся ре­ор­га­ни­за­ци­ей му­зе­ев в Рос­сии (один из ор­га­ни­за­то­ров Му­зея жи­во­пис­ной куль­ту­ры, смотрите Жи­во­пис­ной куль­ту­ры му­зей в Мо­ск­ве, так­же ди­рек­тор в 1919-1921 годах); был ви­це-пре­зи­ден­том Рос­сий­ской ака­де­мии ху­до­же­ст­вен­ных на­ук (РАХН, 1921 год). Со­труд­ни­чал с К.С. Ма­ле­ви­чем и А.М. Род­чен­ко. В этот пе­ри­од аб­ст­ракт­ные фор­мы в жи­во­пи­си Кандинского об­ре­та­ют поч­ти ве­ще­ст­вен­ную плот­ность, а фи­гу­ра­тив­ные трак­ту­ют­ся как «сгу­ще­ния» не­ма­те­ри­аль­ных энер­гий («Мо­ск­ва I», 1916, ГТГ; «Су­ме­реч­ное», 1917, ГРМ). В начале 1920-х годов его эс­ки­зы ис­поль­зо­ва­лись в Рос­сии так­же в рос­пи­сях по фар­фо­ру.

В конце 1921 года Кандинский воз­вра­тил­ся в Гер­ма­нию и по пред­ло­же­нию В. Гро­пиу­са пре­по­да­вал в Бау­хау­зе (в Вей­ма­ре и Дес­сау), где вёл класс ана­ли­тического ри­сун­ка и мас­тер­скую на­стен­ной жи­во­пи­си, за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми ди­зай­на. В 1924 году по ини­циа­ти­ве Кандинского воз­ник­ло ху­дожественное объ­е­ди­не­ние «Си­няя чет­вёр­ка» («Blaue Vier») в Бер­ли­не (П. Клее, А. Г. Яв­лен­ский, Л. Фей­нин­гер и К.). Кандинский про­дол­жал пуб­ли­ко­вать тео­ре­тические ра­бо­ты («Ос­нов­ные эле­мен­ты фор­мы», «Курс и се­ми­нар по цве­то­ве­де­нию», «Аб­ст­ракт­ный син­тез на сце­не», «Аб­ст­ракт­ное ис­кус­ст­во» и др.); в 1926 году в Мюн­хе­не вы­шла его книга «Точ­ка и ли­ния на плос­ко­сти» («Punkt und Linie zu Fläche…»), в ко­то­рой начaла ху­дожественного фор­мо­об­ра­зо­ва­ния вы­во­дят­ся из ли­ней­ных по­строе­ний.

Под воз­дей­ст­ви­ем кон­ст­рук­ти­виз­ма Бау­хау­за сло­жил­ся но­вый жи­во­пис­ный стиль Кандинского, на­зван­ный им «ли­ри­че­ским гео­мет­риз­мом». Из основных гео­мет­рических эле­мен­тов (круг, овал, тре­уголь­ник, квад­рат) и их про­из­вод­ных фор­ми­ру­ют­ся слож­ные фи­гу­ры, рас­по­ла­гаю­щие­ся по па­рал­лель­ным пла­нам или рас­хо­дя­щим­ся осям («Ма­лень­кая меч­та в крас­ном», 1925, Ху­дожественный му­зей, Берн; «Жёл­тое - Крас­ное - Си­нее», 1925, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж, и др.). Не­ко­то­рые ра­бо­ты («Квад­рат», 1927, га­ле­рея Маг, Па­риж) сво­ей иг­рой со зри­тель­ны­ми ил­лю­зия­ми на несколько де­ся­ти­ле­тий опе­ре­жа­ют экс­пе­ри­мен­ты оп-ар­та. К концу 1920-х годов «хо­рео­гра­фия» гео­мет­рическая форм об­ре­та­ет поч­ти сце­ническую вы­ра­зи­тель­ность, яв­ляя не­кую от­вле­чён­ную мо­дель сю­жет­ных взаи­мо­дей­ст­вий («Уров­ни», 1929, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк; «Лёг­кое», 1930, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). По про­ек­ту Кандинского бы­ли ис­пол­не­ны так­же на­стен­ные рос­пи­си в За­ле приё­мов в Юри­ф­рай (1922) и ке­ра­мический де­кор Музыкального са­ло­на для немецкой стро­ительной вы­став­ки (архитектор Л. Мис ван дер Роэ, 1931; оба - в Бер­ли­не; не сохранились). Соз­дан­ное Кандинским оформ­ле­ние по­ста­нов­ки ба­ле­та «Кар­тин­ки с вы­став­ки» на музыку М.П. Му­сорг­ско­го (1928, Дес­сау) яви­лось прак­тической раз­ра­бот­кой ху­дож­ни­ком про­блем све­то­му­зы­каль­но­го син­те­за (смотрите Све­то­му­зы­ка).

В 1928 году Кандинский по­лу­чил германское гра­ж­дан­ст­во. В 1930-1931 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии, Егип­ту, Па­ле­сти­не, Тур­ции, Гре­ции. В 1933 году, по­сле за­кры­тия на­цис­та­ми Бау­хау­за, Кандинский пе­ре­се­лил­ся во Фран­цию; в 1939 году при­нял французское гра­ж­дан­ст­во. В Гер­ма­нии его ра­бо­ты бы­ли по­ка­за­ны на вы­став­ке «Де­ге­не­ра­тив­ное ис­кус­ст­во» (1937) и изъ­я­ты из му­зе­ев. В жи­во­пи­си по­след­не­го де­ся­ти­ле­тия жиз­ни Кандинский до­стиг­нут оп­ре­де­лён­ный син­тез пред­ше­ст­вую­щих по­ис­ков: мяг­ко из­ги­баю­щие­ся фор­мы за­клю­че­ны в чёт­кий кон­тур и яс­но вы­де­ля­ют­ся на од­но­тон­ном фо­не («Во­круг кру­га», 1940, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк; «Мяг­кий по­рыв», 1944, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Не­ко­то­рые из позд­них аб­ст­рак­ций Кандинского на­по­ми­на­ют древ­ние пик­то­грам­мы, ма­гические зна­ки или идео­грам­мы, сбли­жа­ясь с жи­во­пи­сью Х. Ми­ро и пред­вос­хи­щая на­прав­ле­ние ие­рог­ли­фи­че­ско­го аб­ст­рак­цио­низ­ма .

Сочинения:

A. Schoenberg, W. Kandinsky: letters, pictures and documents / Ed. by J. Hahl-Koch. L.; Boston, 1984;

Complete writings on art / Ed. by K. C. Lindsay, P. Vergo. N. Y., 1994;

W. Kandinsky and G. Münter: letters and re­mi­nis­cences, 1902-1914 / Ed. by A. Hoberg. Münch.; N.Y., 1994;

Über das Theater. Köln, 1998;

Из­бран­ные тру­ды по тео­рии ис­кус­ст­ва. 2-е изд. М., 2008. Т. 1-2.