КАНДИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Российский живописец, график, дизайнер, теоретик искусства, поэт.
Родился в семье коммерсанта.
Окончил юридический факультет Московского университета (1893). В 1889 году участвовал в экспедиции по Вологодской губернии, познакомился с народным искусством. Решив стать художником, в конце 1896 года переехал в Мюнхен, где обучался живописи в школе А. Ажбе (1897-1898) и в Академии художеств у Ф. фон Штука (1900); познакомился с А.Г. Явленским, М.В. Верёвкиной, Д.Н. Кардовским и И.Э. Грабарём. В 1901 году основал в Мюнхене объединение художников «Фаланга» («Phalanx»). В 1903-1907 годах путешествовал по странам Европы и Северной Африки (Тунис); неоднократно заезжал в Россию.
С 1908 года поселился в Мурнау, близ Мюнхена. В 1909 году основал «Новое мюнхенское художественное объединение» («Neue Künstlervereinigung München»), в 1911 году - объединение «Синий всадник» (совместно с Ф. Марком; в 1912 году выпустил в свет одноименный альманах с обложкой по собственному эскизу - программный документ художественного авангардизма). Исполнял также акварели, выставочные плакаты, ксилографии: «Стихи без слов» (1903, изданы в 1904); книга стихотворений Кандинский в прозе «Звуки» («Klänge») с авторскими иллюстрациями (1913). В поэзии Кандинского соединились черты символистской и экспрессионистичной поэтики, а также футуристичные зауми. Длительные дружеские отношения, базировавшиеся на неизменном интересе Кандинского к музыке, связывали его с А. Шёнбергом.
Работы Кандинского 1900-х годов отмечены различными влияниями - от русского народного лубка, немецкой гравюры XV века до французского импрессионизма, постимпрессионизма, фовизма, символизма, модерна и «Мира искусства» («Одесса. Порт» (конец 1890-х, ГТГ), «Воскресенье (Древнерусское)» (1904, Музей Бойманса - ван Бёнингена, Роттердам); портреты второй жены Кандинского, художницы Габриелы Мюнтер (1877-1962) и другие). В живописных пейзажах конца 1900-х годов, написанных в Мурнау и близких немецкому экспрессионизму, форсированные цвета приобретают силу самостоятельной выразительности, пространственные планы колышутся, изображение утрачивает зрительную устойчивость («Пейзаж с башней», 1908, Национальный музей современного искусства, Париж; «Мурнау. Вид с железной дорогой и замком», Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен, и другие). Пейзажные фантазии 1910-х годов балансируют на грани фигуративности и абстракции, натурные формы всплывают и исчезают в потоках красочных масс (цикл «Импровизации» (с 1909; ГТГ, ГРМ, Музей современного искусства, Стокгольм, и другие собрания); «Озеро» (1910, ГТГ) и другие).
В 1912 году в Мюнхене вышла книга Кандинского «О духовном в искусстве» («Über das Geistige in der Kunst»), ставшая одним из первых опытов теоретического обоснования абстракционизма (первая абстрактная акварель Кандинского была создана ещё в 1910 году). В теории Кандинского элементы художественной формы (линия, цвет) являются носителями первичных смыслов; комбинации таких форм-знаков, освобождённых от предметности, образуют художественный текст, раскрывающий духовное содержание универсума. Полотна Кандинского 1910-1914 годов сохраняют связь с пейзажным восприятием, однако полыхания цвета, парящие формы, молниеносные росчерки ассоциативно соотносятся скорее с общими представлениями о динамических процессах в природе - органической жизни, геологических катаклизмах, пульсирующих токах микромира, коловращениях в космическом пространстве: «Импровизация № 27 (Сад любви II)» (1912 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Картина холодных форм» (1914 год, ГТГ); цикл картин крупного формата «Композиции» (I-III не сохранился; IV - 1911 год, Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф; V - 1911 год, частное собрание, Швейцария; VI - 1913 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; VII - 1913 год, ГТГ) и другие.
В конце 1914 года Кандинский вернулся в Россию, где после 1917 года работал в московском отделе ИЗО Наркомпроса, в Институте художественной культуры (Инхук; 1920-1921), преподавал в Свободных художественных мастерских - Вхутемасе (1918-1921) и Московском университете (1920 год; почетный профессор), занимался реорганизацией музеев в России (один из организаторов Музея живописной культуры, смотрите Живописной культуры музей в Москве, также директор в 1919-1921 годах); был вице-президентом Российской академии художественных наук (РАХН, 1921 год). Сотрудничал с К.С. Малевичем и А.М. Родченко. В этот период абстрактные формы в живописи Кандинского обретают почти вещественную плотность, а фигуративные трактуются как «сгущения» нематериальных энергий («Москва I», 1916, ГТГ; «Сумеречное», 1917, ГРМ). В начале 1920-х годов его эскизы использовались в России также в росписях по фарфору.
В конце 1921 года Кандинский возвратился в Германию и по предложению В. Гропиуса преподавал в Баухаузе (в Веймаре и Дессау), где вёл класс аналитического рисунка и мастерскую настенной живописи, занимался проблемами дизайна. В 1924 году по инициативе Кандинского возникло художественное объединение «Синяя четвёрка» («Blaue Vier») в Берлине (П. Клее, А. Г. Явленский, Л. Фейнингер и К.). Кандинский продолжал публиковать теоретические работы («Основные элементы формы», «Курс и семинар по цветоведению», «Абстрактный синтез на сцене», «Абстрактное искусство» и др.); в 1926 году в Мюнхене вышла его книга «Точка и линия на плоскости» («Punkt und Linie zu Fläche…»), в которой начaла художественного формообразования выводятся из линейных построений.
Под воздействием конструктивизма Баухауза сложился новый живописный стиль Кандинского, названный им «лирическим геометризмом». Из основных геометрических элементов (круг, овал, треугольник, квадрат) и их производных формируются сложные фигуры, располагающиеся по параллельным планам или расходящимся осям («Маленькая мечта в красном», 1925, Художественный музей, Берн; «Жёлтое - Красное - Синее», 1925, Национальный музей современного искусства, Париж, и др.). Некоторые работы («Квадрат», 1927, галерея Маг, Париж) своей игрой со зрительными иллюзиями на несколько десятилетий опережают эксперименты оп-арта. К концу 1920-х годов «хореография» геометрическая форм обретает почти сценическую выразительность, являя некую отвлечённую модель сюжетных взаимодействий («Уровни», 1929, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк; «Лёгкое», 1930, Национальный музей современного искусства, Париж). По проекту Кандинского были исполнены также настенные росписи в Зале приёмов в Юрифрай (1922) и керамический декор Музыкального салона для немецкой строительной выставки (архитектор Л. Мис ван дер Роэ, 1931; оба - в Берлине; не сохранились). Созданное Кандинским оформление постановки балета «Картинки с выставки» на музыку М.П. Мусоргского (1928, Дессау) явилось практической разработкой художником проблем светомузыкального синтеза (смотрите Светомузыка).
В 1928 году Кандинский получил германское гражданство. В 1930-1931 годах путешествовал по Италии, Египту, Палестине, Турции, Греции. В 1933 году, после закрытия нацистами Баухауза, Кандинский переселился во Францию; в 1939 году принял французское гражданство. В Германии его работы были показаны на выставке «Дегенеративное искусство» (1937) и изъяты из музеев. В живописи последнего десятилетия жизни Кандинский достигнут определённый синтез предшествующих поисков: мягко изгибающиеся формы заключены в чёткий контур и ясно выделяются на однотонном фоне («Вокруг круга», 1940, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк; «Мягкий порыв», 1944, Национальный музей современного искусства, Париж). Некоторые из поздних абстракций Кандинского напоминают древние пиктограммы, магические знаки или идеограммы, сближаясь с живописью Х. Миро и предвосхищая направление иероглифического абстракционизма.
Сочинения:
A. Schoenberg, W. Kandinsky: letters, pictures and documents / Ed. by J. Hahl-Koch. L.; Boston, 1984;
Complete writings on art / Ed. by K. C. Lindsay, P. Vergo. N. Y., 1994;
W. Kandinsky and G. Münter: letters and reminiscences, 1902-1914 / Ed. by A. Hoberg. Münch.; N.Y., 1994;
Über das Theater. Köln, 1998;
Избранные труды по теории искусства. 2-е изд. М., 2008. Т. 1-2.