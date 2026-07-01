КАНДЕЛАКИ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ
КАНДЕЛАКИ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ - российский певец, актёр и режиссёр музыкального театра.
В 1928 году окончил Тифлисскую консерваторию по классу пения Е. А. Вронского, в 1933 году - Центральный техникум театрального искусства в Москве (мастерская Л. В. Баратова). С 1929 года солист Музыкального театра имени Вл. И. Немировича-Данченко. С 1933 года художественный руководитель и солист созданного им вокального ансамбля «Джаз-гол». В 1954-1964 годах главный режиссер и актёр Московского театра оперетты.
Среди ролей в операх - Борис Тимофеевич («Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича), Цыган («Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского), Сальери («Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова), Тарас («Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского), Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини), Дон Альфонсо («Так поступают все женщины» В. А. Моцарта), в опереттах - Калхас («Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха).
Поставил оперу «Тоска» Пуччини (Алма-Ата, 1942 год), оперетты - «Перикола» Оффенбаха (Тбилиси, 1943 год), «Кето и Котэ» В. И. Долидзе (Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1950 год); «Белая акация» И. О. Дунаевского (1955 год), «Весна поёт» Кабалевского (1957 год), «Москва, Черёмушки» Шостаковича (1958 ), «Цирк зажигает огни» Г. С. Милютина (1960 год; все - Московский театр оперетты); «Проделки Ханумы» Г. А. Канчели (1976 год), «Летучая мышь» И. Штрауса (1981 год, обе - в Харькове) и др.
Снимался в фильмах: «Цирк» (исполнитель колыбельной, 1936 год, режиссер Г. В. Александров), «Парень из нашего города» (1942 год, режиссёры А. Б. Столпер и Б. Г. Иванов), «Верую в любовь» (1986 год, режиссер Е. В. Михайлова; в обоих фильмах - роль Гулиашвили) и др. Его творчеству посвящён музыкальный телефильм «Вас приглашает В. Канделаки» (1985 год, режиссер Р. Я. Немчинская). Государственная премия СССР (1952 год).