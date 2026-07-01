КАНДЕЛАКИ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ

КАНДЕЛАКИ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ - российский певец, актёр и режиссёр музыкального театра.

В 1928 году окон­чил Тиф­лис­скую консерваторию по клас­су пе­ния Е. А. Врон­ско­го, в 1933 году - Центральный тех­ни­кум те­ат­раль­но­го искусства в Мо­ск­ве (мас­тер­ская Л. В. Ба­ра­то­ва). С 1929 года со­лист Музыкального те­ат­ра имени Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко. С 1933 года художественный руководитель и со­лист соз­дан­но­го им во­каль­но­го ан­самб­ля «Джаз-гол». В 1954-1964 годах главный режиссер и ак­тёр Московского те­ат­ра опе­рет­ты.

Сре­ди ро­лей в опе­рах - Бо­рис Ти­мо­фее­вич («Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча ), Цы­ган («Со­ро­чин­ская яр­мар­ка» М. П. Му­сорг­ско­го), Саль­е­ри («Мо­царт и Саль­е­ри» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Та­рас («Се­мья Та­ра­са» Д. Б. Ка­ба­лев­ско­го), Скар­пиа («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни), Дон Аль­фон­со («Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» В. А. Мо­цар­та ), в опе­рет­тах - Кал­хас («Пре­крас­ная Еле­на» Ж. Оф­фен­ба­ха).

По­ста­вил опе­ру «Тос­ка» Пуч­чи­ни (Ал­ма-Ата, 1942 год), опе­рет­ты - «Пе­ри­ко­ла» Оф­фен­ба­ха (Тби­ли­си, 1943 год), «Ке­то и Ко­тэ» В. И. До­лид­зе (Музыкальный те­атр имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, 1950 год); «Бе­лая ака­ция» И. О. Ду­на­ев­ско­го (1955 год), «Вес­на по­ёт» Ка­ба­лев­ско­го (1957 год), «Мо­ск­ва, Че­рё­муш­ки» Шос­та­ко­ви­ча (1958 ), «Цирк за­жи­га­ет ог­ни» Г. С. Ми­лю­ти­на (1960 год; все - Московский те­атр опе­рет­ты); «Про­дел­ки Ха­ну­мы» Г. А. Кан­че­ли (1976 год), «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са (1981 год, обе - в Харь­ко­ве) и др.

Сни­мал­ся в филь­мах: «Цирк» (ис­пол­ни­тель ко­лы­бель­ной, 1936 год, режиссер Г. В. Алек­сан­д­ров), «Па­рень из на­ше­го го­ро­да» (1942 год, ре­жис­сё­ры А. Б. Стол­пер и Б. Г. Ива­нов), «Ве­рую в лю­бовь» (1986 год, режиссер Е. В. Ми­хай­ло­ва; в обо­их филь­мах - роль Гу­лиа­шви­ли) и др. Его твор­че­ст­ву по­свя­щён музыкальный телефильм «Вас при­гла­ша­ет В. Кан­де­ла­ки» (1985 год, режиссер Р. Я. Нем­чин­ская). Государственная премия СССР (1952 год).