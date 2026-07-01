КАНДЕЛА ОУТЕРИНЬО ФЕЛИКС

КАНДЕЛА ОУТЕРИНЬО ФЕЛИКС - мексиканский и американский архитектор и инженер.

Окон­чил Выс­шую шко­лу ар­хи­тек­ту­ры в Мад­ри­де (1935 год). На сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­цев уча­ст­во­вал в гражданской вой­не в Ис­па­нии . В 1939 году эмиг­ри­ро­вал в Мек­си­ку, где с бра­том Ан­то­нио Кан­де­лой от­крыл стро­ительную фир­му. С 1971 года жил и ра­бо­тал в США, в 1978 году по­лу­чил американское гра­ж­дан­ст­во (несколько лет про­вёл в Ис­па­нии, где со­труд­ни­чал с С. Ка­ла­тра­вой).

Соз­да­вал ар­хитектурные про­ек­ты с ис­поль­зо­ва­ни­ем тон­ко­стен­ных железо-бе­тонных обо­ло­чек слож­ной кон­фи­гу­ра­ции (в т. ч. ги­пер­бо­лические па­ра­бо­лои­ды). В них стре­мил­ся к пла­стической вы­ра­зи­тель­но­сти фор­мы, ис­хо­дя из экс­пе­ри­мен­тов со свод­ча­ты­ми кон­ст­рук­ция­ми А. Гау­ди и испанского архитектора Э. Тор­ро­хи. По­стро­ил (в основном совместно с мексиканскими ар­хи­тек­то­ра­ми) около 300 зон­тич­ных, ку­по­ло­об­раз­ных и др. про­стран­ст­вен­ных струк­тур. Сре­ди них: ла­бо­ра­то­рия по изу­че­нию кос­мических лу­чей Мексиканского национального ав­то­ном­но­го университета (1950-1952 годы), церк­ви Чу­до­твор­ной Де­вы (1953-1955 годы) и Сан­та-Мо­ни­ка (1966 год), Олим­пий­ский дво­рец спор­та (1968 год; все - в Ме­хи­ко), рес­то­ран в Хо­чи­миль­ко (1957-1958 годы), от­кры­тая ка­пел­ла в до­ли­не Ло­мас-де-Ку­эр­на­ва­ка (1959 год), за­вод фир­мы «Bacardi» в Куа­у­тит­ла­не (1963 год; все - в Мек­си­ке), церковь Бо­го­ма­те­ри Гва­де­луп­ской в Мад­ри­де (1962-1963 годы), под­вод­ный рес­то­ран в Океа­но­гра­фическом пар­ке «Го­ро­да ис­кус­ст­ва и нау­ки» в Ва­лен­сии (Ис­па­ния, 1994-2002 годы). Про­фес­сор Мексиканского национального ав­то­ном­но­го университета (с 1953 года), университета шта­та Ил­ли­нойс (1971-1978 годы).

Сочинения:

New architecture // The R. Maillart pa­pers. Princeton, 1973. Vol. 2;

En defensa del for­malismo y otros escritos. [Bilbao], 1985

Иллюстрации:

Ф. Кан­де­ла. Под­вод­ный рес­то­ран в Океа­но­гра­фи­че­ском пар­ке в Ва­лен­сии. 1994–2002. Взято из архива БРЭ.

Ф. Кан­де­ла. Церковь Чу­до­твор­ной Де­выв Ме­хи­ко. Ин­терь­ер. 1953–55. Взято из архива БРЭ.