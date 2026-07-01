КАНДЕЛА ОУТЕРИНЬО ФЕЛИКС
КАНДЕЛА ОУТЕРИНЬО ФЕЛИКС - мексиканский и американский архитектор и инженер.
Окончил Высшую школу архитектуры в Мадриде (1935 год). На стороне республиканцев участвовал в гражданской войне в Испании. В 1939 году эмигрировал в Мексику, где с братом Антонио Канделой открыл строительную фирму. С 1971 года жил и работал в США, в 1978 году получил американское гражданство (несколько лет провёл в Испании, где сотрудничал с С. Калатравой).
Создавал архитектурные проекты с использованием тонкостенных железо-бетонных оболочек сложной конфигурации (в т. ч. гиперболические параболоиды). В них стремился к пластической выразительности формы, исходя из экспериментов со сводчатыми конструкциями А. Гауди и испанского архитектора Э. Торрохи. Построил (в основном совместно с мексиканскими архитекторами) около 300 зонтичных, куполообразных и др. пространственных структур. Среди них: лаборатория по изучению космических лучей Мексиканского национального автономного университета (1950-1952 годы), церкви Чудотворной Девы (1953-1955 годы) и Санта-Моника (1966 год), Олимпийский дворец спорта (1968 год; все - в Мехико), ресторан в Хочимилько (1957-1958 годы), открытая капелла в долине Ломас-де-Куэрнавака (1959 год), завод фирмы «Bacardi» в Куаутитлане (1963 год; все - в Мексике), церковь Богоматери Гваделупской в Мадриде (1962-1963 годы), подводный ресторан в Океанографическом парке «Города искусства и науки» в Валенсии (Испания, 1994-2002 годы). Профессор Мексиканского национального автономного университета (с 1953 года), университета штата Иллинойс (1971-1978 годы).
Сочинения:
New architecture // The R. Maillart papers. Princeton, 1973. Vol. 2;
En defensa del formalismo y otros escritos. [Bilbao], 1985
Иллюстрации:
Ф. Кандела. Подводный ресторан в Океанографическом парке в Валенсии. 1994–2002. Взято из архива БРЭ.
Ф. Кандела. Церковь Чудотворной Девыв Мехико. Интерьер. 1953–55. Взято из архива БРЭ.