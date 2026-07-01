КАНДАГАР
КАНДАГАР - город на юго-востоке Афганистана.
Население 347,3 тыс. человек (2008 год; второй по численности населения город страны после Кабула). Расположен в долине реки Аргандаб, на высоте около 1000 м, на кольцевой автотрассе Кабул - Кандагар - Герат - Меймене - Мазари-Шариф - Хульм - Кабул. Автодорогой связан с городом Кветта (Пакистан). Международный аэропорт.
Основание Кандагара приписывается Александру Македонскому. Был важным стратегическим пунктом и крупным торговым центром, неоднократно захватывался различными правителями. В VII веке взят арабами, в X веке - Газневидами. В XIII веке Кандагаром последовательно владели Чингисхан и правители династии Куртов. С конца XIV века подчинялся Тимуру, затем его преемникам Тимуридам. В XVI-XVII веках Кандагар - объект борьбы между Сефевидами и Великими Моголами. С середины XVII века под властью Сефевидов. В 1709 году население Кандагара и его области подняло против Сефевидов восстание, которое привело к образованию Гильзайского государства с центром в Кандагаре. В 1738 году разрушен Надир-шахом; рядом был построен город Надирабад. Заново отстроен Ахмад-шахом Дуррани (назван Ахмад-шах), до 1773-1774 годов столица его державы. В 1818-1855 годах центр Кандагарского княжества. С 1855 года в составе Афганистана. Захватывался англичанами в 1838-1842 и 1879-1881 годах. Сильно пострадал в ходе Афганского конфликта 1979-1989 годов. С начала 1990-х годов один из основных опорных пунктов движения «Талибан».
Сохранились: октагональный в плане, с золочёным куполом и декоративными минаретами мавзолей Ахмад-шаха Дуррани (создан под влиянием приёмов индийского зодчества), Пятничная мечеть, Джама-Мубарак (главная реликвия - волосы Мухаммеда), святилище Баба-Вали. Руины крепости (I-е тысячелетие до н. э.). В центре города - памятник шахидам, защищавшим свою родину (1940-е годы). В новой части Кандагара - широкие озеленённые улицы, здания европейского типа.
В результате военных действий, начавшихся в 1979 году, промышленный потенциал города был практически уничтожен; восстановление хозяйства началось в 2002 году. Инвестиции в первую очередь вкладывались в развитие инфраструктуры: в конце 2003 года восстановлен участок автотрассы до Кабула, в 2006 году для гражданского использования открыт аэропорт. В начале XXI века действуют предприятия по переработке фруктов (консервирование, сушка и упаковка гранатов, винограда, яблок, манго, абрикосов, груш, слив), производству тканей, войлока, шёлка, шерстяной одежды. Старинный центр производства керамики, художественной обработки полудрагоценных камней, металла, а также ткачества и вышивки (в т. ч. производство традиционных вышитых рубашек и шарфов).
Близ Кандагара - остатки поселений V-IV тысячелеия до н. э. (Дех-Мораси, Саид-Кала), руины города Мундигак, мавзолей хана Мир-Вайса в селе Кохкаран (XVIII век), Чихиль-Зина - высеченная в скале лестница и ниша с портиком по дороге в село Кохкаран, сооружённые Бабуром в память о завоевании им страны (1517 год).