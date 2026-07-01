КАНДАГАР

КАНДАГАР - город на юго-востоке Афганистана.

Население 347,3 тыс. человек (2008 год; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Ка­бу­ла). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Ар­ган­даб, на высоте около 1000 м, на коль­це­вой ав­то­трас­се Ка­бул - Кан­да­гар - Ге­рат - Мей­ме­не - Ма­за­ри-Ша­риф - Хульм - Ка­бул. Ав­то­до­ро­гой свя­зан с городом Квет­та (Па­ки­стан). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ва­ние Кандагара при­пи­сы­ва­ет­ся Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му . Был важ­ным стра­те­гическим пунк­том и круп­ным тор­го­вым цен­тром, не­од­но­крат­но за­хва­ты­вал­ся различными пра­ви­те­ля­ми. В VII веке взят ара­ба­ми, в X веке - Газ­не­ви­да­ми. В XIII веке Кандагаром по­сле­до­ва­тель­но вла­де­ли Чин­гис­хан и пра­ви­те­ли ди­на­стии Кур­тов. С конца XIV века под­чи­нял­ся Ти­му­ру, за­тем его пре­ем­ни­кам Ти­му­ри­дам. В XVI-XVII веках Кандагар - объ­ект борь­бы ме­ж­ду Се­фе­ви­да­ми и Ве­ли­ки­ми Мо­го­ла­ми. С середины XVII века под вла­стью Се­фе­ви­дов. В 1709 году на­се­ле­ние Кандагара и его об­лас­ти под­ня­ло про­тив Се­фе­ви­дов вос­ста­ние, ко­то­рое при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию Гиль­зай­ско­го государства с цен­тром в Кандагаре. В 1738 году раз­ру­шен На­дир-ша­хом; ря­дом был по­стро­ен город На­ди­ра­бад. За­но­во от­стро­ен Ах­мад-ша­хом Дур­ра­ни (на­зван Ах­мад-шах), до 1773-1774 годов сто­ли­ца его дер­жа­вы. В 1818-1855 годах центр Кан­да­гар­ско­го княжества. С 1855 года в со­ста­ве Аф­га­ни­ста­на. За­хва­ты­вал­ся анг­ли­ча­на­ми в 1838-1842 и 1879-1881 годах. Силь­но по­стра­дал в хо­де Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годов. С начала 1990-х годов один из основных опор­ных пунк­тов дви­же­ния «Та­ли­бан».

Со­хра­ни­лись: ок­та­го­наль­ный в пла­не, с зо­ло­чё­ным ку­по­лом и де­ко­ра­тив­ны­ми ми­на­ре­та­ми мав­зо­лей Ах­мад-ша­ха Дур­ра­ни (соз­дан под влия­ни­ем приё­мов индийского зод­че­ст­ва), Пят­нич­ная ме­четь, Джа­ма-Му­ба­рак (глав­ная ре­ли­к­вия - во­ло­сы Му­хам­ме­да), свя­ти­ли­ще Ба­ба-Ва­ли. Руи­ны кре­по­сти (I-е тысячелетие до н. э.). В цен­тре го­ро­да - па­мят­ник ша­хи­дам, за­щи­щав­шим свою ро­ди­ну (1940-е годы). В но­вой час­ти Кандагара - ши­ро­кие озе­ле­нён­ные ули­цы, зда­ния ев­ропейского ти­па.

В ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий, на­чав­ших­ся в 1979 году, промышленный по­тен­ци­ал го­ро­да был прак­ти­че­ски унич­то­жен; вос­ста­нов­ле­ние хо­зяй­ст­ва на­ча­лось в 2002 году. Ин­ве­сти­ции в пер­вую оче­редь вкла­ды­ва­лись в раз­ви­тие ин­фра­струк­ту­ры: в конце 2003 года вос­ста­нов­лен уча­сток ав­то­трас­сы до Ка­бу­ла, в 2006 году для гражданского ис­поль­зо­ва­ния от­крыт аэ­ро­порт. В начале XXI века дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке фрук­тов (кон­сер­ви­ро­ва­ние, суш­ка и упа­ков­ка гра­на­тов, ви­но­гра­да, яб­лок, ман­го, аб­ри­ко­сов, груш, слив), про­изводству тка­ней, вой­ло­ка, шёл­ка, шер­стя­ной оде­ж­ды. Ста­рин­ный центр про­изводства ке­ра­ми­ки, ху­дожественной об­ра­бот­ки по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, ме­тал­ла, а так­же тка­че­ст­ва и вы­шив­ки (в т. ч. про­изводство тра­диционных вы­ши­тых ру­ба­шек и шар­фов).

Близ Кандагара - ос­тат­ки по­се­ле­ний V-IV тысячелеия до н. э. (Дех-Мо­ра­си, Са­ид-Ка­ла), руи­ны го­ро­да Мун­ди­гак, мав­золей ха­на Мир-Вай­са в селе Кох­ка­ран (XVIII век), Чи­хиль-Зи­на - вы­се­чен­ная в ска­ле ле­ст­ни­ца и ни­ша с пор­ти­ком по до­роге в село Кох­ка­ран, со­ору­жён­ные Ба­бу­ром в па­мять о за­вое­ва­нии им стра­ны (1517 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)