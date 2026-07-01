КАНЦЛЕР (Kanzler)

Должность.

1) в го­су­дар­ст­вах ср.-век . Ев­ро­пы – выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо, воз­глав­ляв­шее ко­ро­лев­скую кан­це­ля­рию, хра­нив­шее гос. пе­чать; 2) в до­ре­во­люц. Рос­сии гос. К. – выс­ший гра­ж­дан­ский чин; по та­бе­ли о ран­гах 1722 со­от­вет­ст­во­вал во­ин­ско­му чи­ну ге­не­рал- фельд­мар­ша­ла; 3) в ря­де совр. го­су­дарств – выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо. Напр., в ФРГ и Ав­ст­рии фе­де­раль­ный К. – гла­ва пра­ви­тель­ст­ва; в Ве­ли­ко­бри­та­нии К. ка­зна­чей­ст­ва – ми­нистр фи­нан­сов; в Швей­ца­рии К. Сою­за – ру­ко­во­ди­тель сек­ре­та­риа­та выс­ших фе­де­раль­ных ор­га­нов вла­сти и управ­ле­ния (Со­юз­но­го со­б­ра­ния и Со­юз­но­го со­ве­та).

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