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КАНЦЛЕР (Kanzler)
Должность.
1) в государствах ср.-век. Европы – высшее должностное лицо, возглавлявшее королевскую канцелярию, хранившее гос. печать; 2) в дореволюц. России гос. К. – высший гражданский чин; по табели о рангах 1722 соответствовал воинскому чину генерал- фельдмаршала; 3) в ряде совр. государств – высшее должностное лицо. Напр., в ФРГ и Австрии федеральный К. – глава правительства; в Великобритании К. казначейства – министр финансов; в Швейцарии К. Союза – руководитель секретариата высших федеральных органов власти и управления (Союзного собрания и Союзного совета).
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