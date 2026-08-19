КАНЦЛЕР ФРАНЦИИ (chancelier de France)

Одна из шести главных коронных должностей Французского королевства, возникшая еще в эпоху Меровингов. Зачастую канцлерами становились духовные лица.

Значение должности выросло в XVI-XVII вв. в связи с укреплением и расцветом абсолютной монархии: сначала канцлер стал несменяемым, а с 1627 г. занял первое положение среди главных коронных должностных персон. Фактически зависел только от короля, заведуя большой королевской печатью, представляя монарха на заседаниях Генеральных Штатов и «ложи правосудия» Парижского парламента . Канцелярия, которую он возглавлял, подготавливала для подписи королевские акты. С конца средневековья фактически возглавлял судебно-административную систему страны, обладая полномочиями вмешательства при назначении на любые нижестоящие должности центрального или провинциальных уровней власти (бальи, сенешалей, интендантов и др.). Большая канцелярия состояла из многочисленных (300 чел. в 1789 г.) королевских секретарей, юристов и клерков. В случае болезни, невозможности исполнять свои функции, а также по причине опалы, канцлер передавал обязанности и королевские печати специальному заместителю – хранителю печатей Франции.

Со временем ведомство канцлера начало выполнять функции надзора за финансовыми делами, военными расходами, вмешиваться в процесс книгопечатания, курировать университеты и коллежи, научные академии и библиотеки. Самыми известными канцлерами Франции являлись Герберт Орильякский (канцлер в 991-998), будущий папа римский Сильвестр II, Гийом Ногаре (канцлер в 1307-1313), прославившийся во время борьбы с папой Бонифацием VIII, Мишель де Лопиталь (канцлер в 1560-1573), интеллектуал и миротворец во время Религиозных войн , Пьер Сегье (канцлер в 1635-1672), правая рука кардинала Ришелье , и затем Анны Австрийской и кардинала Мазарини , сыгравший огромную роль в подавлении Фронды и утверждении абсолютизма. Архив канцлера Сегье ныне хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Исторические источники:

Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633-1649 гг. [документы из архива канцлера П. Сегье] / Под ред. А.Д. Люблинской. Т. 1-2. М.-Л., 1966-1980.

Иллюстрация:

Шарль Ле Брен. Канцлер Сегье в 1660 г. 1670 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.