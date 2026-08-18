КАНЧЕЛИ ГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАНЧЕЛИ ГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ - грузинский композитор, народный артист СССР.

В 1959 году окон­чил гео­ло­гический факультет Тби­лис­ско­го университета, в 1963 году - Тби­лис­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции И. И. Тус­кии. В 1970-1977 годах пре­по­да­вал в консерватории ин­ст­ру­мен­тов­ку, в 1971-1990 годах заведующий музыкальной ча­стью Грузинского драматического те­ат­ра имени Ш. Рус­та­вели, с 1974 года ру­ко­во­ди­тель Объ­еди­не­ния мо­ло­дых ком­по­зи­то­ров Гру­зии, с 1984 года 1-й сек­ре­тарь прав­ле­ния Союза композиторов Грузинской ССР, с 1986 года сек­ре­тарь прав­ле­ния Союза композиторов СССР. С 1991 года жил в Бер­ли­не, с 1995 года - в Ан­твер­пе­не (был при­гла­шён Фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром Флан­д­рии в ка­че­ст­ве ком­по­зи­то­ра). Со­чи­не­ния Канчели ис­пол­ня­ли М. Л. Рос­тро­по­вич, Ю. А. Баш­мет, В. Т. Спи­ва­ков, Г. Кре­мер , Дж. И. Ка­хид­зе и др. вид­ные му­зы­кан­ты.

Один из круп­ней­ших современных ком­по­зи­то­ров. Для му­зы­ки Канчели ха­рак­тер­ны ощу­ще­ние за­мед­лен­но­го те­че­ния вре­ме­ни, «раз­ре­жен­ность» зву­ко­во­го про­стран­ст­ва, пре­об­ла­да­ние кон­со­нант­ных зву­ча­ний. Музыкальный язык, на­ря­ду с чер­та­ми джа­за , со­но­ри­ки, во­брал в се­бя эле­мен­ты ар­ха­ичных пла­стов грузинского фольк­ло­ра, грузинской ду­хов­ной му­зы­ки. Зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве за­ни­ма­ет сим­фо­ническая му­зы­ка (7 сим­фо­ний, 1967-1986 годы; в т. ч. 4-я - «Па­мя­ти Ми­ке­ланд­же­ло», 1975 год, Государственная премия СССР, 1976 год).

Ав­тор опе­ры «Му­зы­ка для жи­вых» (1984 год, Тби­ли­си), «ли­тур­гии для боль­шо­го ор­ке­ст­ра и аль­та со­ло» «Оп­ла­кан­ные вет­ром» (1988 год), цик­ла «Жизнь без Ро­ж­де­ст­ва» («Ут­рен­ние мо­лит­вы» для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра и маг­ни­то­фон­ной лен­ты, 1990 год; «Днев­ные мо­лит­вы» для 19 ин­ст­ру­мен­тов, дет­ско­го го­ло­са и клар­не­та со­ло; «Ве­чер­ние мо­лит­вы» для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра и 8 аль­тов, оба - 1991 год; «Ноч­ные мо­лит­вы» для струн­но­го квар­те­та и маг­ни­то­фон­ной лен­ты, 1994 год); «Exil» (для со­пра­но и ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1994 год), «Стикс» (для аль­та, сме­шан­но­го хо­ра и ор­ке­ст­ра, 1999 год), «In l’istesso tempo» (для фортепианного квар­те­та, 1997 год), «От­пе­чат­ки паль­цев» (для ор­ке­ст­ра, 2002 год).

Со­чи­ня­ет му­зы­ку к спек­так­лям (сре­ди них - ко­ме­дия-во­де­виль «Ха­ну­ма», по пье­се А. Ца­га­ре­ли, режиссер Г. А. Тов­сто­но­гов, БДТ, 1972 год; ста­ви­лась во мно­гих те­ат­рах СССР и за ру­бе­жом), по­сто­ян­но со­труд­ни­ча­ет с режиссером Р. Р. Сту­руа («Кав­каз­ский ме­ло­вой круг» Б. Брех­та, Грузинский дра­ма­тический те­атр имени Ш. Рус­та­ве­ли, 1975 год; «Ри­чард III» У. Шек­спи­ра , там же, 1979 год, Государственная премия Грузинской ССР, 1981 год). Ав­тор му­зы­ки к филь­мам (все­го около 50): «Не го­рюй!», «Ми­ми­но», «Кин-дза-дза» (все - режиссер Г. Н. Да­не­лия), «Жи­тие Дон Ки­хо­та и Сан­чо» (режиссер Р. Д. Чхе­ид­зе).