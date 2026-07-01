КАНЦЕЛЯРИЯ ОТ СТРОЕНИЙ

КАНЦЕЛЯРИЯ ОТ СТРОЕНИЙ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.

Об­ра­зо­ва­на в 1706 году в ка­че­ст­ве Го­ро­до­вой кан­це­ля­рии, от­ве­чаю­щей за воз­ве­де­ние «го­ро­да» (как то­гда на­зы­ва­лась Пе­тро­пав­лов­ская кре­пость ), но за­тем при­об­рет­шей функ­ции управ­ле­ния строи­тель­ст­вом Санкт-Пе­тер­бур­га. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге; пер­вым ру­ко­во­ди­те­лем канцелярии был У. А. Се­ня­вин (кан­це­ля­рия раз­ме­ща­лась в его до­ме на Го­род­ском ост­ро­ве). В во­про­сах, свя­зан­ных с ве­де­ни­ем «Его Императорского Величества до­ма­ми и са­да­ми», под­чи­ня­лась мо­нар­хам, в ос­таль­ном - Се­на­ту.

Струк­ту­ра канцелярии, кро­ме при­сут­ст­вия, кан­це­ля­рии и вне­кан­це­ляр­ских слу­жи­те­лей, вклю­ча­ла круп­ней­ший (свыше 2 тыс. человек) штат спе­циа­листов по соз­да­нию и со­дер­жа­нию двор­цо­вых, промышленных, во­енных и др. объ­ек­тов (ар­хи­тек­то­ров, ка­мен­щи­ков, ли­тей­щи­ков и пр.). Часть их бы­ла объ­еди­не­на в «жи­во­пис­ную ко­ман­ду» - один из главных цен­тров под­го­тов­ки и ком­плек­то­ва­ния ху­дожественных кад­ров для стра­ны.

Кан­це­ля­рия осу­ще­ст­в­ля­ла ор­га­ни­за­цию пла­ни­ро­ва­ния, по­строй­ку и со­дер­жа­ние важ­ней­ших зда­ний и со­ору­же­ний в Санкт-Пе­тер­бур­ге и его ок­ре­ст­но­стях (двор­цо­во-пар­ко­вых ком­плек­сов, ка­на­лов, на­бе­реж­ных, мос­тов, церк­вей и др.) - от под­го­тов­ки про­ек­тов до внутренней от­дел­ки по­ме­ще­ний, их ре­мон­та и со­дер­жа­ния. Обес­пе­чи­ва­ла под­ря­ды и по­став­ки стро­ительных ма­те­риа­лов ( кир­пи­ча , из­вес­ти и др.), ру­ко­во­ди­ла их про­из­вод­ст­вом. Ор­га­ни­зо­вы­ва­ла по­став­ку се­мян и са­жен­цев, сле­ди­ла за рыть­ём и чи­ст­кой ка­на­лов и др.

Уп­разд­не­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 09(20).10.1769 года; основные функ­ции пе­ре­да­ны Кон­то­ре от строе­ний Его Императорского Величества до­мов и са­дов.

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