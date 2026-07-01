КАНЦЕЛЯРИЯ ОТ СТРОЕНИЙ
КАНЦЕЛЯРИЯ ОТ СТРОЕНИЙ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи в XVIII веке.
Образована в 1706 году в качестве Городовой канцелярии, отвечающей за возведение «города» (как тогда называлась Петропавловская крепость), но затем приобретшей функции управления строительством Санкт-Петербурга. Находилась в Санкт-Петербурге; первым руководителем канцелярии был У. А. Сенявин (канцелярия размещалась в его доме на Городском острове). В вопросах, связанных с ведением «Его Императорского Величества домами и садами», подчинялась монархам, в остальном - Сенату.
Структура канцелярии, кроме присутствия, канцелярии и внеканцелярских служителей, включала крупнейший (свыше 2 тыс. человек) штат специалистов по созданию и содержанию дворцовых, промышленных, военных и др. объектов (архитекторов, каменщиков, литейщиков и пр.). Часть их была объединена в «живописную команду» - один из главных центров подготовки и комплектования художественных кадров для страны.
Канцелярия осуществляла организацию планирования, постройку и содержание важнейших зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и его окрестностях (дворцово-парковых комплексов, каналов, набережных, мостов, церквей и др.) - от подготовки проектов до внутренней отделки помещений, их ремонта и содержания. Обеспечивала подряды и поставки строительных материалов (кирпича, извести и др.), руководила их производством. Организовывала поставку семян и саженцев, следила за рытьём и чисткой каналов и др.
Упразднена указом императрицы Екатерины II от 09(20).10.1769 года; основные функции переданы Конторе от строений Его Императорского Величества домов и садов.