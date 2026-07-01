КАНАУДЖ

Канаудж (древнее название Каньякубджа) — один из древнейших индийских городов, расположен на западном берегу р. Калинади примерно в 10 км от ее впадения в Ганг.

Главный город легендарной страны Южная Панчала. Упоминается в одной из легенд, включенных в Махабхарату . Исторически зафиксирован с VII в. как столица княжества династии Пушпабхути и затем столица империи Харшавардханы (616—646). В VIII — начале XI в. считался символическим центром всей Сев. Индии, за который шла борьба между Гурджара-Пратихарами , Палами и Раштракутами. В 1018 К. был захвачен и разграблен войсками Махмуда Газневи . В 1090—1193 был столицей княжества Гахадавалов, после чего был окончательно разрушен войсками Мухаммада Гури.

Лит.: Tripathi R. S. History of Kanauj to the Moslem Conquest. Delhi, 1989.