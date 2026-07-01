КАНАРИС ВИЛЬГЕЛЬМ ФРАНЦ
КАНАРИС ВИЛЬГЕЛЬМ ФРАНЦ - германский военный деятель, адмирал.
Из семьи управляющего металлургическим заводом. В 1905 году закончил морской кадетский корпус в городе Киль и поступил на службу в германский ВМФ. В годы 1-й мировой войны служил на крейсере «Дрезден», принимал участие в сражении у Фолклендских (Мальвинских) островов. Весной 1915 года после затопления крейсера экипажем интернирован в Чили. Осенью того же года бежал и вернулся на родину. В 1916 году по заданию командования ВМФ занимался организацией баз снабжения германских подводных лодок на территории Испании и Португалии. В 1917-1918 годах командир подлодки.
В период Ноябрьской революции 1918 года участвовал в формировании контрреволюционных добровольческих воинских формирований. С февраля 1919 года офицер в штабе германского ВМФ, затем адъютант военного министра Г. Носке. Член военного трибунала, вынесшего оправдательный приговор убийцам Р. Люксембург и К. Либкнехта. За участие в Капповском путче 1920 года арестован, но затем выпущен на свободу и продолжил службу на флоте. В 1924-1928 годах в штабе ВМФ; с секретными миссиями неоднократно выезжал в Японию и Испанию, где в обход условий Версальского мирного договора 1919 года организовал размещение заказов для германского ВМФ и подготовку германских лётчиков, содействовал установлению тесного сотрудничества германской и испанской разведок. С 1928 года занимал командные должности на флоте, в т. ч. командовал линкором «Силезия».
Приветствовал приход к власти в Германии в 1933 году А. Гитлера. С 1935 года начальник отдела разведки и контрразведки (смотрите Абвер) военного министерства, затем Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ). В 1936-1939 годах координировал оказание германской военной помощи генерала Ф. Франко в Испании. Накануне 2-й мировой войны создал разветвлённую германскую разведывательно-диверсионную сеть в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Под его руководством были проведены многочисленные дезинформационные и диверсионные акции, провокации и боевые операции абвера. В то же время, не будучи уверенным в возможности Германии одержать победу в войне, фактически покрывал деятельность оппозиционных Гитлеру сил в военных кругах, в т. ч. среди высших офицеров абвера. В 1942-1943 годах установил связи с разведслужбами западных держав, летом 1943 года встретился в Сантандере (Испания) с руководителями британских и американских спецслужб, предложил им заключить перемирие на Западе, которое позволило бы Германии сконцентрировать все силы на советско-германском фронте.
После провала ряда операций и ареста нескольких сотрудников абвера, заподозренных в заговорщической деятельности, отстранён от должности и помещён под домашний арест в замке Лауэнштайн. С июля 1944 года адмирал для особых поручений, начальник штаба при ОКВ по вопросам торговой и экономической войны. Получив информацию о подготовке заговора 20 июля 1944 года, не поддержал план покушения на Гитлера. 23.07.1944 года был арестован, однако следствие не установило его причастности к заговору. В феврале 1945 года переведён в концлагерь Флоссенбюрг. После обнаружения в начале апреля 1945 года личного дневника Канариса, в котором содержались в т. ч. нелицеприятные высказывания о Гитлере (дневник был представлен последнему для ознакомления), на основании приговора, вынесенного военно-полевым судом, повешен.