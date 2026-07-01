КАНАРИС ВИЛЬГЕЛЬМ ФРАНЦ

КАНАРИС ВИЛЬГЕЛЬМ ФРАНЦ - германский военный деятель, адмирал.

Из се­мьи управ­ляю­ще­го ме­тал­лур­гическим за­водом. В 1905 году за­кон­чил морской ка­дет­ский кор­пус в городе Киль и по­сту­пил на служ­бу в германский ВМФ. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил на крей­се­ре «Дрез­ден», при­ни­мал уча­стие в сра­же­нии у Фолк­ленд­ских (Маль­вин­ских) островов. Вес­ной 1915 года по­сле за­то­п­ле­ния крей­се­ра эки­па­жем ин­тер­ни­ро­ван в Чи­ли. Осе­нью то­го же го­да бе­жал и вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1916 году по за­да­нию ко­ман­до­ва­ния ВМФ за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей баз снаб­же­ния германских под­вод­ных ло­док на тер­ри­то­рии Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии. В 1917-1918 годах командир под­лод­ки.

В пе­ри­од Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии контр­ре­во­люционных доб­ро­вольческих во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний. С февраля 1919 года офи­цер в шта­бе германского ВМФ, за­тем адъ­ю­тант во­енного министра Г. Нос­ке. Член во­енного три­бу­на­ла, вы­нес­ше­го оп­рав­да­тель­ный при­го­вор убий­цам Р. Люксем­бург­ и К. Либк­нех­та. За уча­стие в Кап­пов­ском пут­че 1920 года аре­сто­ван, но за­тем вы­пу­щен на сво­бо­ду и про­дол­жил служ­бу на фло­те. В 1924-1928 годах в шта­бе ВМФ; с сек­рет­ны­ми мис­сия­ми не­од­но­крат­но вы­ез­жал в Япо­нию и Ис­па­нию, где в об­ход ус­ло­вий Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года ор­га­ни­зо­вал раз­ме­ще­ние за­ка­зов для германского ВМФ и под­го­тов­ку германских лёт­чи­ков, со­дей­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва германской и испанской раз­ве­док. С 1928 года за­ни­мал ко­манд­ные дол­ж­но­сти на фло­те, в т. ч. ко­ман­до­вал лин­ко­ром «Си­ле­зия».

При­вет­ст­во­вал при­ход к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 году А. Гит­ле­ра. С 1935 года начальник от­де­ла раз­вед­ки и контр­раз­вед­ки (смотрите Аб­вер) во­енного министерства, за­тем Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­до­ва­ния вер­мах­та (ОКВ). В 1936-1939 годах ко­ор­ди­ни­ро­вал ока­за­ние германской во­енной по­мо­щи генерала Ф. Фран­ко в Ис­па­нии. На­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны соз­дал раз­ветв­лён­ную германскую раз­ве­ды­ва­тель­но-ди­вер­си­он­ную сеть в стра­нах Ев­ро­пы, Азии, Аф­ри­ки и Аме­ри­ки. Под его руководством бы­ли про­ве­де­ны мно­го­численные де­зин­фор­ма­ци­он­ные и ди­вер­си­он­ные ак­ции, про­во­ка­ции и бое­вые опе­ра­ции аб­ве­ра. В то же вре­мя, не бу­ду­чи уве­рен­ным в воз­мож­но­сти Гер­ма­нии одер­жать по­бе­ду в вой­не, фак­ти­че­ски по­кры­вал дея­тель­ность оп­по­зи­ци­он­ных Гит­леру сил в во­енных кру­гах, в т. ч. сре­ди выс­ших офи­це­ров аб­ве­ра. В 1942-1943 годах ус­та­но­вил свя­зи с раз­вед­служ­ба­ми западных дер­жав, ле­том 1943 года встре­тил­ся в Сан­тан­дере (Ис­па­ния) с ру­ко­во­ди­те­ля­ми британских и американских спец­служб, пред­ло­жил им за­клю­чить пе­ре­ми­рие на За­па­де, ко­то­рое по­зво­ли­ло бы Гер­ма­нии скон­цен­три­ро­вать все си­лы на советско-германском фрон­те.

По­сле про­ва­ла ря­да опе­ра­ций и аре­ста не­сколь­ких со­труд­ни­ков аб­ве­ра, за­по­доз­рен­ных в за­го­вор­щи­че­ской дея­тель­но­сти, от­стра­нён от долж­но­сти и по­ме­щён под до­маш­ний арест в зам­ке Лау­эн­штайн. С ию­ля 1944 года адмирал для осо­бых по­ру­че­ний, начальник шта­ба при ОКВ по во­про­сам тор­го­вой и эко­но­мической вой­ны. По­лу­чив ин­фор­ма­цию о под­го­тов­ке за­го­во­ра 20 ию­ля 1944 года, не под­дер­жал план по­ку­ше­ния на Гит­ле­ра . 23.07.1944 года был аре­сто­ван, од­на­ко след­ст­вие не ус­та­но­ви­ло его при­ча­ст­но­сти к за­го­во­ру. В феврале 1945 года пе­ре­ве­дён в конц­ла­герь Флос­сен­бюрг. По­сле об­на­ру­же­ния в начале апреля 1945 года лич­но­го днев­ни­ка Канариса, в ко­то­ром со­дер­жа­лись в т. ч. не­ли­це­при­ят­ные вы­ска­зы­ва­ния о Гит­ле­ре (днев­ник был пред­став­лен по­след­не­му для оз­на­ком­ле­ния), на ос­но­ва­нии при­го­во­ра, вы­не­сен­но­го во­ен­но-по­ле­вым су­дом, по­ве­шен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)