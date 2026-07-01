КАНАНГА
КАНАНГА - город на юге Демократической Республики Конго.
Население 507,9 тыс. человек (2008 год). Узел автодорог. Железнодорожная станция. Основан в 1884 году немецким исследователем Г. фон Висманом под названием Лулуабург (Luluaburg, Luluabourg). В 1895 году центр антиколониального восстания (смотрите Тетела восстания 1895, 1897-1900, 1900-1908 годов). С 1962 года столица провинции Западное Касаи. Современное название с 1966 года.
Мечеть Суфи-Тиджания (выполнена в марокканском стиле). Национальный музей. Педагогический институт. Кананга - центр алмазодобывающего и сельскохозяйственного района (арахис, хлопчатник, кофе, маниок, батат, ямс, кукуруза, бананы, масличная пальма). Предприятия пищевой промышленности; фармацевтический завод. ТЭС.