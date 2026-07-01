КАНАНГА

КАНАНГА - город на юге Демократической Рес­пуб­ли­ки Кон­го .

Население 507,9 тыс. человек (2008 год). Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция. Ос­но­ван в 1884 году немецким ис­сле­до­ва­те­лем Г. фон Вис­ма­ном под названием Лу­луа­бург (Luluaburg, Luluabourg). В 1895 году центр ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го вос­ста­ния (смотрите Те­те­ла вос­ста­ния 1895, 1897-1900, 1900-1908 годов). С 1962 года сто­ли­ца провинции За­пад­ное Ка­саи. Современное название с 1966 года.

Ме­четь Су­фи-Тид­жа­ния (вы­пол­не­на в ма­рок­кан­ском сти­ле). Национальный му­зей. Пе­да­го­гический институт . Кананга - центр ал­ма­зо­до­бы­ваю­ще­го и сельскохозяйственного рай­она (ара­хис, хлоп­чат­ник, ко­фе, ма­ни­ок, ба­тат, ямс, ку­ку­ру­за, ба­на­ны, мас­лич­ная паль­ма). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности; фар­ма­цев­тический за­вод. ТЭС.

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