КАНАЛЕТТО АНТОНИО
КАНАЛЕТТО АНТОНИО - итальянский живописец, рисовальщик, гравёр.
Учился у своего отца, сценографа Бернардо Каналя (1674-1744 годы); с 1716 года помогал отцу в оформлении опер А. ВивальдиА. Вивальди в венецианских театрах «Сант-Анджело» и «Сан-Кассиано», в 1719-1720 годах - опер А. Скарлатти в театре Катраника в Риме. Под влиянием работавших в Риме венецианца Л. Карлевариса, Дж. П. Паннини и голландского пейзажиста Г. А. ван Виттеля обратился к написанию городских видов (ведут), исполненных широкими пастозными мазками и построенных на резких контрастах света и тени («Арка Септимия Севера», 1719 год, частное собрание, Бергамо; «Каприччио с руинами», 1720-1721 годы, фонд Дж. Чини, Венеция, и др.). О знакомстве Каналетто с каприччио М. Риччи свидетельствуют романтизированная, загадочная атмосфера пейзажей, стремление к передаче световоздушной среды, тональная живопись.
В ведутах 1730-х годов, созданных в Венеции, Каналетто овладевает новыми приёмами: предельно точно, с помощью камеры-обскуры фиксирует оптический ракурс изображаемого вида; стремясь ко всё более широкому охвату панорам, чётко выстраивает пространство. В его произведениях документальность сочетается с поэтичностью, красочной передачей атмосферы города в дни торжеств, связанных с выездами дожа, приёмов иностранных послов, праздников в честь святых: «Приём французского посла в Венеции» (1724 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Возвращение "Бучинторо" к молу в день Вознесения» (1726-1727 годы, ГМИИ; 1730 год, Королевское собрание, Виндзорский замок) и др.
Красочная гамма становится у Каналетто более приглушённой в картинах, запечатлевших будничную жизнь города, маленькие площади, узкие улочки, набережные и каналы с изящными арками мостиков, оживлённые фигурками рыбаков, торговцев, прогуливающихся дам и кавалеров, силуэтами чёрных гондол («Мастерская мраморщиков в Сан-Витале», 1730 год, Национальная галерея, Лондон; «Церковь Санти-Джованни-э-Паоло и Скуола Сан-Марко», 1726 год, КГ, Дрезден). Пейзажи 1730-х годов написаны лёгкими мелкими мазками, в них нет напряжённой динамики больших красочных пятен ранних каприччио; Каналетто использует более тонкие и разнообразные градации светотени, пластически точно выписывая виды площадь Святого Марка и Пьяццетты, яркие фасады дворцов Большого канала.
Уже с 1720-х годов Каналетто создавал по заказам английских коллекционеров серии воображаемых и реальных ведут с изображением известных уголков и памятников Венеции, отчасти повторяя старые мотивы. В 1746-1755 годах художник работал в Англии, где писал виды Лондона, Виндзора, берегов Темзы, интерьеры средневековых капелл («Капелла в Итонском колледже», 1747 год; «Гринвичский госпиталь в Лондоне со стороны Темзы», 1747-1750 годы, обе - Национальная галерея, Лондон; «Вид Сент-Джеймского парка», 1749 год, собрание лорда Малмсбери, Великобритания, и др.), а также каприччио. Серии рисунков и офортов Каналетто хранятся в Королевском собрании Виндзорского замка, музеях Венеции и др. городов.
По возвращении в Венецию Каналетто повторял в ведутах старые темы («Интерьер собора Святого Марка», Виндзорский замок; «Праздник обручения венецианского дожа с Адриатическим морем», около 1763-1764 годов, ГМИИ). Лишь в 1763 году художник стал членом венецианской Академии художеств. Достижения Каналетто в разработке передачи световоздушной атмосферы оказали значительное влияние на европейское искусство XVIII-XIX веков. Среди учеников Каналетто - его племянник Б. Беллотто.
Иллюстрации:
А. Каналетто. «Каприччио с портиком». Офорт. Архив БРЭ.
А. Каналетто. «Темза и Сити в Лондоне. Вид от Ричмонд-хауса». 1747. Частное собрание (Великобритания). Архив БРЭ.