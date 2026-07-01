КАНАЛЕТТО АНТОНИО

КАНАЛЕТТО АНТОНИО - итальянский живописец, рисовальщик, гравёр.

Учил­ся у сво­его от­ца, сце­но­гра­фа Бер­нар­до Ка­на­ля (1674-1744 годы); с 1716 года по­мо­гал от­цу в оформ­ле­нии опер А. Ви­валь­диА. Ви­валь­ди в ве­не­ци­ан­ских те­ат­рах «Сант-Анд­же­ло» и «Сан-Кас­сиа­но», в 1719-1720 годах - опер А. Скар­лат­ти в те­ат­ре Кат­ра­ни­ка в Ри­ме. Под влия­ни­ем ра­бо­тав­ших в Ри­ме ве­не­ци­анца Л. Кар­ле­ва­ри­са, Дж. П. Пан­ни­ни и голландского пей­за­жи­ста Г. А. ван Вит­те­ля обра­тил­ся к на­пи­са­нию городских ви­дов (ве­дут), ис­пол­нен­ных ши­ро­ки­ми пас­тоз­ны­ми маз­ка­ми и по­стро­ен­ных на рез­ких кон­тра­стах све­та и те­ни («Ар­ка Сеп­тимия Се­ве­ра», 1719 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Бер­га­мо; «Ка­прич­чио с руи­на­ми», 1720-1721 годы, фонд Дж. Чи­ни, Ве­не­ция, и др.). О зна­ком­ст­ве Каналетто с ка­прич­чио М. Рич­чи сви­де­тель­ст­ву­ют ро­ман­ти­зи­ро­ван­ная, за­га­доч­ная ат­мо­сфе­ра пей­за­жей, стрем­ле­ние к пе­ре­да­че све­то­воз­душ­ной сре­ды, то­наль­ная жи­во­пись.

В ве­ду­тах 1730-х годов, соз­дан­ных в Ве­не­ции, Каналетто ов­ла­де­ва­ет но­вы­ми приё­ма­ми: пре­дель­но точ­но, с по­мо­щью ка­ме­ры-об­ску­ры фик­си­ру­ет оп­тический ра­курс изо­бра­жае­мо­го ви­да; стре­мясь ко всё бо­лее ши­ро­ко­му ох­ва­ту па­но­рам, чёт­ко вы­страи­ва­ет про­стран­ст­во. В его про­из­ве­де­ни­ях до­ку­мен­таль­ность со­че­та­ет­ся с по­этич­но­стью, кра­соч­ной пе­ре­да­чей ат­мо­сфе­ры го­ро­да в дни тор­жеств, свя­зан­ных с вы­ез­да­ми до­жа, приё­мов иностранных по­слов, празд­ни­ков в честь свя­тых: «При­ём фран­цуз­ско­го по­сла в Ве­не­ции» (1724 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Воз­вра­ще­ние "Бу­чин­то­ро" к мо­лу в день Воз­не­се­ния» (1726-1727 годы, ГМИИ; 1730 год, Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние, Винд­зор­ский за­мок) и др.

Кра­соч­ная гам­ма ста­но­вит­ся у Каналетто бо­лее при­глу­шён­ной в кар­ти­нах, за­пе­чат­лев­ших буд­нич­ную жизнь го­ро­да, ма­лень­кие пло­ща­ди, уз­кие улоч­ки, на­бе­реж­ные и ка­на­лы с изящ­ны­ми ар­ка­ми мос­ти­ков, ожив­лён­ные фи­гур­ка­ми ры­ба­ков, тор­гов­цев, про­гу­ли­ваю­щих­ся дам и ка­ва­ле­ров, си­лу­эта­ми чёр­ных гон­дол («Мас­тер­ская мра­мор­щи­ков в Сан-Ви­та­ле», 1730 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон; «Цер­ковь Сан­ти-Джо­ван­ни-э-Пао­ло и Скуо­ла Сан-Мар­ко», 1726 год, КГ, Дрез­ден). Пей­за­жи 1730-х годов на­пи­са­ны лёг­ки­ми мел­ки­ми маз­ка­ми, в них нет на­пря­жён­ной ди­на­ми­ки боль­ших кра­соч­ных пя­тен ран­них ка­прич­чио; Каналетто ис­поль­зу­ет бо­лее тон­кие и раз­но­об­раз­ные гра­да­ции све­то­те­ни, пла­сти­че­ски точ­но вы­пи­сы­вая ви­ды площадь Святого Мар­ка и Пьяц­цет­ты, яр­кие фа­са­ды двор­цов Боль­шо­го ка­на­ла.

Уже с 1720-х годов Каналетто соз­да­вал по за­ка­зам английских кол­лек­цио­не­ров се­рии во­об­ра­жае­мых и ре­аль­ных ве­дут с изо­бра­же­ни­ем из­вест­ных угол­ков и па­мят­ни­ков Ве­не­ции, от­час­ти по­вто­ряя ста­рые мо­ти­вы. В 1746-1755 годах ху­дож­ник ра­бо­тал в Анг­лии, где пи­сал ви­ды Лон­до­на, Винд­зо­ра, бе­ре­гов Тем­зы, ин­терь­е­ры средневековых ка­пелл («Ка­пел­ла в Итон­ском кол­лед­же», 1747 год; «Грин­вич­ский гос­пи­таль в Лон­до­не со сто­ро­ны Тем­зы», 1747-1750 годы, обе - Национальная га­ле­рея, Лон­дон; «Вид Сент-Джейм­ско­го пар­ка», 1749 год, со­б­ра­ние лор­да Мал­мс­бе­ри, Ве­ли­ко­бри­та­ния, и др.), а так­же ка­прич­чио . Се­рии ри­сун­ков и офор­тов Каналетто хра­нят­ся в Ко­ро­лев­ском со­б­ра­нии Винд­зор­ско­го зам­ка, му­зе­ях Ве­не­ции и др. го­ро­дов.

По воз­вра­ще­нии в Ве­не­цию Каналетто по­вто­рял в ве­ду­тах ста­рые те­мы («Ин­терь­ер со­бо­ра Святого Мар­ка», Винд­зор­ский за­мок; «Празд­ник об­ру­че­ния ве­не­ци­ан­ско­го до­жа с Ад­риа­ти­че­ским мо­рем», около 1763-1764 годов, ГМИИ). Лишь в 1763 году ху­дож­ник стал чле­ном ве­не­ци­ан­ской Академии художеств. Дос­ти­же­ния Каналетто в раз­ра­бот­ке пе­ре­да­чи све­то­воз­душ­ной ат­мо­сфе­ры ока­за­ли зна­чительное влия­ние на ев­ропейское искусство XVIII-XIX веков. Сре­ди уче­ни­ков Каналетто - его пле­мян­ник Б. Бел­лот­то.

Иллюстрации:

А. Ка­на­лет­то. «Ка­прич­чио с пор­ти­ком». Офорт. Архив БРЭ.

А. Ка­на­лет­то. «Тем­за и Си­ти в Лон­до­не. Вид от Рич­монд-хау­са». 1747. Ча­ст­ное со­б­ра­ние (Ве­ли­ко­бри­та­ния). Архив БРЭ.