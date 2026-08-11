КАНАЛЕХАС-И-МЕНДЕС ХОСЕ

Каналехас-и-Мендес (исп. Canalejas y Méndez), Хосе (31.07.1854, Ферроль, Галисия — 12.11.1912, Мадрид) — испанский политический деятель.

Закончил факультет гуманитарных наук (1871) и факультет права (1872) Мадридского университета, преподавал, работал юристом в железнодорожной компании. С 1880 активно занимался политической деятельностью. После реставрации Бурбонов вступил в Либерально-конституционную партию Испании , от которой был избран в 1881 в кортесы, оставался депутатом до конца жизни. К. занимал посты министра развития (июнь — ноябрь 1888), министра по делам помилования и юстиции (декабрь 1888 — январь 1890), министра финансов (декабрь 1894 — март 1895) в различных кабинетах П. М. Сагасты. В 1897 отправился на Кубу, где в это время шла Война за независимость Кубы 1895—1898, чтобы на месте ознакомиться с положением дел в мятежной колонии. Вступил добровольцем в испанскую армию, за личную храбрость, проявленную в боях, был награжден орденом Военных заслуг. Вернувшись в Испанию, К. предложил Сагасте предоставить колонии некоторые автономные права, однако в результате Испано-американской войны 1898 Испания утратила большинство своих колониальных владений, в том числе и Кубу. В марте — мае 1902 занимал пост министра сельского хозяйства, промышленности, торговли и общественных работ. После смерти Сагасты в 1903 К. возглавил Либерально-конституционную партию. Председатель Конгресса депутатов (январь 1906 — март 1907). 9 февраля 1910 К. был назначен председателем правительства Испании, также занимал посты министра по делам помилования и юстиции (июнь 1911 — март 1912) и министра внутренних дел (июль — август 1911). К. стремился к созданию более демократичного режима, восстановлению так называемого Пакта дель Пардо (двухпартийная система, при которой две основные партии мирно сменяли друг друга у власти), расширению социальной базы либералов, был сторонником отделения церкви от государства. Получив парламентское большинство, правительство К. провело несколько масштабных реформ: были введены ограничения продолжительности рабочего дня и женского труда, а также на создание новых религиозных орденов; всеобщая воинская обязанность, отменен налог на потребительские товары. В 1911 посетил Марокко, в ответ на оккупацию Францией г. Фес К. отдал приказ об оккупации ряда марокканских городов. Уже после смерти К. был заключен Фесский договор о разграничении испанского и французского протекторатов.

К. был убит в Мадриде анархистом М. Пардиньясо Серрано. Смерть К. привела к внутреннему кризису в Либерально-конституционной партии и в политической системе страны в целом.

Лит.: Forner Muños S. Canalejas y el Partido Liberal Democrático (1900—1910). Madrid, 1993; Pascual P. El compromiso intelectual del político: ministros escritores en la restauración canovista. Madrid, 1999; Ridruejo Alonso P. Sobre el pensamiento político de Canalejas // Revista de estudios políticos. 1957. № 96.