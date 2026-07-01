КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ
КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ - комплекс гидротехнических сооружений, соединяющих реку Москва и реку Волга.
Предназначен для водоснабжения Москвы и её пригородов, судоходства и обводнения реки Москва. Проходит по территории Московской области, частично по территории Тверской области и по городу Москва. Протяжённость канала 128 км. Начинается у города Дубна на реке Волга, где сооружены плотина, образовавшая Иваньковское водохранилище, шлюз № 1 и Иваньковская ГЭС. Затем трасса канала идёт на юг, пересекая Клинско-Дмитровскую гряду (5 шлюзов с насосными станциями) и поднимаясь на 38 м выше уровня Волги. На водораздельном бьефе находятся 6 водохранилищ - Икшинское, Пестовское, Пяловское, Учинское, Клязьминское, Химкинское (всего по водохранилищам проходит 19,5 км трассы канала). С водораздела трасса канала спускается к реке Москва на 36 м (2 двухкамерных шлюза). Заканчивается на реке Москва в городском районе Тушино (шлюзы № 7, 8). Ширина канала по дну 46 м, по поверхности воды 85 м, глубина 5,5 м. Ширина шлюзов 30 м, длина 290 м, глубина на пороге 5,5 м.
Решение о строительстве канала принято на Пленуме ЦК ВКП(б) в 1931 году. В 1932 году начались изыскательские, проектные и строительные работы. Сооружение канала было поручено ОГПУ, уже осуществлявшему с 1931 года строительство Беломорско-Балтийского канала (начальник его строительства Л. И. Коган был назначен по совместительству начальником строительства канала Москва - Волга). Для строительства приказом ОГПУ № 889/с от 14.09.1932 года в городе Дмитров Московской области организован Дмитровский исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) ОГПУ. Из 220 тыс. работников стройки свыше 195 тыс. составляли заключённые (по данным на 10.04.1935 года). С сентября 1932 года по январь 1938 года в Дмитровском ИТЛ умерли свыше 22 тыс. человек; 55 тыс. заключённых были досрочно освобождены по окончании строительства. При сооружении канала проложено 650 км железных дорог, проведено 406 км линий электропередачи, построено свыше 200 гидротехнических сооружений, в т. ч. 8 ГЭС. 15.07.1937 года канал открыт для движения пассажирских и грузовых судов. Строительство канала решило проблему водоснабжения Москвы.
Канал создавался как единый архитектурный комплекс, который должен был показать величие социалистической эпохи. Все сооружения - в духе советского классицизма, увязаны с ландшафтом и простором водной глади (архитекторы А. М. Рухлядев, В. Я. Мовчан, В. Ф. Кринский, Д. Б. Савицкий и др., скульпторы И. С. Ефимов, Н. Я. Данько и др.). Каждый шлюз, имеющий особый облик, завершается декоративными надстройками или скульптурами. Для внешней облицовки башен шлюзов и др. зданий использованы мрамор, диорит, гранит разных цветов, полированный лабрадор и цветная штукатурка. В начале канала, на берегах Волжского аванпорта, были установлены две 15-метровые статуи (скульптор С. Д. Меркуров) - И. В. Сталина (взорвана в 1962 году) и В. И. Ленина. Башни шлюза № 3 украшены декоративными парусными кораблями-каравеллами, выполненными из красной меди. Здание Северного речного вокзала в Москве, построенное в форме огромного корабля, стало архитектурным символом города как «порта пяти морей» (Балтийского, Каспийского, Чёрного, Азовского и Белого). Высокий шпиль здания увенчан звездой, снятой с одной из башен Московского Кремля. На террасах вокзала - фонтаны «Север» и «Юг», символизирующие связь южных и северных водных путей. По берегам канала располагаются санатории, пансионаты, зоны отдыха.
Ежегодно по каналу перевозится около 27 млн. т грузов и свыше 500 тыс. пассажиров, перекачивается около 2 млрд. м3 воды. Канал обеспечивает свыше 60% всей потребляемой Москвой и её пригородами воды (2007 год). В 1937-2007 годах по нему было перекачено свыше 100 млрд. м3 воды, выполнено около 3 млн. шлюзований, пропущено около 10 млн. судов.