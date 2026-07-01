КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ

КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ - комплекс гидротехнических сооружений, соединяющих реку Москва и реку Волга.

Пред­на­зна­чен для во­доснаб­же­ния Мо­ск­вы и её при­го­ро­дов, су­до­ход­ст­ва и об­вод­не­ния реки Мо­ск­ва. Про­хо­дит по тер­ри­то­рии Московской области, час­тич­но по тер­ри­то­рии Твер­ской области и по городу Мо­ск­ва. Про­тя­жён­ность ка­на­ла 128 км. На­чи­на­ет­ся у города Дуб­на на реке Вол­га, где со­ору­же­ны пло­ти­на, об­ра­зо­вав­шая Ивань­ков­ское во­до­хра­ни­ли­ще, шлюз № 1 и Ивань­ков­ская ГЭС. За­тем трас­са ка­на­ла идёт на юг, пе­ре­се­кая Клин­ско-Дмит­ров­скую гря­ду (5 шлю­зов с на­сос­ны­ми стан­ция­ми) и под­ни­ма­ясь на 38 м вы­ше уров­ня Вол­ги. На во­до­раз­дель­ном бье­фе нахо­дят­ся 6 во­до­хра­ни­лищ - Ик­шин­ское, Пес­тов­ское, Пя­лов­ское, Учин­ское, Клязь­мин­ское, Хим­кин­ское (все­го по во­до­хра­ни­ли­щам про­хо­дит 19,5 км трас­сы ка­на­ла). С во­до­раз­де­ла трас­са ка­на­ла спус­ка­ет­ся к реке Мо­ск­ва на 36 м (2 двух­ка­мер­ных шлю­за). За­кан­чи­ва­ет­ся на реке Мо­ск­ва в городском районе Ту­ши­но (шлю­зы № 7, 8). Ши­ри­на ка­на­ла по дну 46 м, по по­верх­но­сти во­ды 85 м, глу­би­на 5,5 м. Ши­ри­на шлю­зов 30 м, дли­на 290 м, глу­би­на на по­ро­ге 5,5 м.

Ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве ка­на­ла при­ня­то на Пле­ну­ме ЦК ВКП(б) в 1931 году. В 1932 году на­ча­лись изы­ска­тель­ские, про­ект­ные и стро­ительные ра­бо­ты. Со­ору­же­ние ка­на­ла бы­ло по­ру­че­но ОГПУ , уже осу­ще­ст­в­ляв­ше­му с 1931 года строи­тель­ст­во Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го ка­на­ла (на­чаль­ник его строи­тель­ст­ва Л. И. Ко­ган был на­зна­чен по со­вмес­ти­тель­ст­ву на­чаль­ни­ком строи­тель­ст­ва ка­на­ла Мо­ск­ва - Вол­га). Для строи­тель­ст­ва при­ка­зом ОГПУ № 889/с от 14.09.1932 года в городе Дмит­ров Московской области ор­га­ни­зо­ван Дмит­ров­ский ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь (ИТЛ) ОГПУ. Из 220 тыс. ра­бот­ни­ков строй­ки свыше 195 тыс. со­став­ля­ли за­клю­чён­ные (по дан­ным на 10.04.1935 года). С сентября 1932 года по январь 1938 года в Дми­т­ров­ском ИТЛ умер­ли свыше 22 тыс. человек; 55 тыс. за­клю­чён­ных бы­ли дос­роч­но ос­во­бо­ж­де­ны по окон­ча­нии строи­тель­ст­ва. При со­ору­же­нии ка­на­ла про­ло­же­но 650 км же­лез­ных до­рог , про­ве­де­но 406 км ли­ний элек­тропе­ре­да­чи, по­строе­но свыше 200 гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний, в т. ч. 8 ГЭС. 15.07.1937 года канал от­крыт для дви­же­ния пас­сажир­ских и гру­зо­вых су­дов. Строи­тель­ст­во ка­на­ла ре­ши­ло про­бле­му во­до­снаб­же­ния Мо­ск­вы.

Ка­нал соз­да­вал­ся как еди­ный ар­хитектурный ком­плекс, ко­то­рый дол­жен был по­ка­зать ве­ли­чие со­циа­ли­стической эпо­хи. Все со­ору­же­ния - в ду­хе советского клас­си­циз­ма, увя­за­ны с ланд­шаф­том и про­сто­ром вод­ной гла­ди (ар­хи­тек­то­ры А. М. Рух­ля­дев, В. Я. Мов­чан, В. Ф. Крин­ский, Д. Б. Са­виц­кий и др., скуль­п­то­ры И. С. Ефи­мов, Н. Я. Дань­ко и др.). Ка­ж­дый шлюз, име­ю­щий осо­бый об­лик, за­вер­ша­ет­ся де­ко­ра­тив­ны­ми над­строй­ка­ми или скульп­тура­ми. Для внеш­ней об­ли­цов­ки ба­шен шлю­зов и др. зда­ний ис­поль­зо­ва­ны мра­мор, дио­рит, гра­нит раз­ных цве­тов, по­ли­ро­ван­ный лаб­ра­дор и цвет­ная шту­катур­ка. В на­ча­ле ка­на­ла, на бе­ре­гах Волж­ско­го аван­пор­та, бы­ли ус­та­нов­ле­ны две 15-мет­ро­вые ста­туи (скульп­тор С. Д. Мер­ку­ров) - И. В. Ста­ли­на (взо­рва­на в 1962 году) и В. И. Ле­ни­на. Баш­ни шлю­за № 3 ук­ра­ше­ны де­ко­ра­тив­ны­ми па­рус­ны­ми ко­раб­ля­ми-ка­ра­вел­ла­ми, вы­пол­нен­ны­ми из крас­ной ме­ди. Зда­ние Северного реч­но­го во­кза­ла в Мо­ск­ве, по­стро­ен­ное в фор­ме ог­ром­но­го ко­раб­ля, ста­ло ар­хитектурным сим­во­лом го­ро­да как «пор­та пя­ти мо­рей» (Бал­тий­ско­го, Кас­пий­ско­го, Чёр­но­го, Азов­ско­го и Бе­ло­го). Вы­со­кий шпиль зда­ния увен­чан звез­дой, сня­той с од­ной из ба­шен Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. На тер­ра­сах во­кза­ла - фон­та­ны «Се­вер» и «Юг», сим­во­ли­зи­рую­щие связь южных и северных вод­ных пу­тей. По бе­ре­гам ка­на­ла рас­по­ла­га­ют­ся са­на­то­рии, пан­сио­на­ты, зо­ны от­ды­ха.

Еже­год­но по ка­на­лу пе­ре­во­зит­ся около 27 млн. т гру­зов и свыше 500 тыс. пас­са­жи­ров, пе­ре­ка­чи­ва­ет­ся около 2 млрд. м3 во­ды. Ка­нал обес­пе­чи­ва­ет свыше 60% всей по­треб­ляе­мой Мо­ск­вой и её при­го­ро­да­ми во­ды (2007 год). В 1937-2007 годах по не­му бы­ло пе­ре­ка­че­но свыше 100 млрд. м3 во­ды, вы­пол­не­но около 3 млн. шлю­зо­ва­ний, про­пу­ще­но около 10 млн. су­дов.

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