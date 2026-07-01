КАНАДЗАВА
КАНАДЗАВА - город в Японии.
Население 457,4 тыс. человек (2008 год). Расположен на западе центральной части острова Хонсю, на побережье Японского моря. Через Канадзава проходит автострада «Хокурику» (Ниигата - Майбара). Железнодорожная станция. Морской порт (искусственная гавань, 1970 год; регулярное сообщение с южнокорейским портом Пусан - контейнерные перевозки).
Первоначально опорный пункт феодального владения Кага. В XV-XVI веках находился под контролем последователей буддистской школы Дзёдо-синсю (Икко), поднявших крестьянские восстания в центральных провинциях. В 1580 году сопротивление Икко было подавлено, а замок Канадзава разрушен войсками Оды Нобунаги. В 1583 году Канадзава восстановлен военачальником Маэдой Тосииэ, стал доменом князей Маэда. При них превратился в крупный ремесленный и культурный центр. После реставрации Мэйдзи 1868 года столица префектуры Исикава.
Сохранился ряд строений замка князей Маэда (1583 год; стены, ворота Исикава, XVI век, перестроены в 1788 году; в 2001 году восстановлены 2 башни и здание склада), а также бывшие самурайский квартал Нагамати (старинные глинобитные дома самураев) и дома гейш (периода Эдо) в кварталах Хигаси-Тяя и Ниси-Тяя. Буддийские храмы: Мёрюдзи (или Ниндзя-дэра, 1643 год), Гэссиндзи, Дайдзёдзи, Рюкокудзи, Синдзёдзи, Тэнтокуин и др. Cинтоистские храмы: Исиура (хранится карта уезда Исикава 1631 год), Ояма (1599 год, перенесён в Канадзава в 1873 году), Тоёкуни, Ухоин. Монумент христианским мученикам из Нагасаки (500 человек были высланы в Канадзава в 1869 году).
Университет Канадзава (1949 год), Университет Хокурику (1975 год; негосударственный). Технологический институт (1965 год; в пригороде Ноноити; крупнейший в Японии инженерный вуз). Колледж искусств и промышленного дизайна (1946 год), школа дизайна «KIDI Parsons». Музеи: современного искусства XXI века (архитекторы К. Сэдзима и Р. Нисидзава), исторический префектуры Исикава (в здании бывшего арсенала), художественный префектуры Исикава, мемориальный музей Накамура (художественные коллекции семейства Накамура), народной культуры и быта, исторических реликвий семейства Маэда Тосаноками, проигрывателей (около 540 экспонатов, 20 тыс. грампластинок). Дома-музеи писателей Идзуми Кёка и Муро Сайсэй. Театр традиционной драмы в стиле «но». Ежегодные фестивали «Хякумангоку Мацури» («Праздник миллиона коку»; 1 млн. коку - около 150 тыс. т риса) и «Асаногава Энъюкай» (традиционные танцы и др. представления на плавучей сцене на реке Асаногава во время цветения сакуры). Сад Кэнрокуэн (бывший сад князей Маэда; в современном виде с 1822 года, открыт для публики в 1874 году; чайный домик, 1774 год; вилла Сэйсонкаку, 1863 год; около 8,7 тыс. деревьев 183 видов и др.).
Канадзава - центр экономического района Хокурику. Штаб-квартира компании «Mitani Sangyo Co.» (продажа информационных систем, компьютеров, химических продуктов, установка кондиционеров). Предприятия машиностроения (оборудование для текстильной промышленности - «Tsudakoma Corp.», упаковочное оборудование, системы лазерной маркировки, медицинское оборудование, полупроводники - «Shibuya Kogyo Co.», компьютерная техника - «I-O Data Device Inc.» и др.), текстильной («Soko Seiren Co.»), полиграфической («Fukushima Printing Co.»), пищевой промышленности. Традиционные кустарные промыслы: изготовление игрушек, расписанных вручную шёлковых кимоно («кага-юдзэн»), изделий из сусального золота («хаку», с 1593 года), лака («сикки»), фарфора (высококачеств. фарфор «Кутании»), керамики («охияки» - посуда для чайной церемонии, традиции которой развиваются в с XVII века), инкрустация («кага-дзоган»). К юго-востоку от Канадзава - горячие источники Юваку.