КАНАДЗАВА

КАНАДЗАВА - город в Японии.

Население 457,4 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на за­па­де центральной час­ти острова Хон­сю, на по­бе­ре­жье Япон­ского мо­ря. Че­рез Канадзава про­хо­дит ав­то­стра­да «Хо­ку­ри­ку» (Нии­га­та - Май­ба­ра). Железнодорожная стан­ция. Морской порт (ис­кусственная га­вань, 1970 год; ре­гу­ляр­ное со­об­ще­ние с южнокорейским пор­том Пу­сан - кон­тей­нер­ные пе­ре­воз­ки).

Пер­во­на­чаль­но опор­ный пункт феодального вла­де­ния Ка­га. В XV-XVI веках на­хо­дил­ся под кон­тро­лем по­сле­до­ва­те­лей буд­ди­ст­ской шко­лы Дзё­до-син­сю (Ик­ко), под­няв­ших кре­сть­ян­ские вос­ста­ния в центральных про­вин­ци­ях. В 1580 году со­про­тив­ле­ние Ик­ко бы­ло по­дав­ле­но, а за­мок Канадзава раз­ру­шен вой­ска­ми Оды Но­бу­на­ги. В 1583 году Канадзава вос­ста­нов­лен вое­на­чаль­ни­ком Ма­эдой То­си­иэ, стал до­ме­ном кня­зей Ма­эда. При них пре­вра­тил­ся в круп­ный ре­мес­лен­ный и куль­тур­ный центр. По­сле рес­тавра­ции Мэйд­зи 1868 года сто­ли­ца пре­фек­ту­ры Иси­ка­ва.

Со­хра­нил­ся ряд строе­ний зам­ка кня­зей Ма­эда (1583 год; сте­ны, во­ро­та Иси­ка­ва, XVI век, пе­ре­строе­ны в 1788 году; в 2001 году вос­ста­нов­ле­ны 2 баш­ни и зда­ние скла­да), а так­же быв­шие са­му­рай­ский квар­тал На­га­ма­ти (ста­рин­ные гли­но­бит­ные до­ма са­му­ра­ев) и до­ма гейш (пе­рио­да Эдо) в квар­та­лах Хи­га­си-Тяя и Ни­си-Тяя. Буд­дий­ские хра­мы: Мё­рюд­зи (или Нин­дзя-дэ­ра, 1643 год), Гэс­синд­зи, Дайд­зёд­зи, Рю­ко­куд­зи, Синд­зёд­зи, Тэн­то­ку­ин и др. Cинтоистские хра­мы: Исиу­ра (хра­нит­ся кар­та уезда Иси­ка­ва 1631 год), Оя­ма (1599 год, пе­ре­не­сён в Канадзава в 1873 году), Тоё­ку­ни, Ухо­ин. Мо­ну­мент хри­сти­ан­ским му­че­ни­кам из На­га­са­ки (500 человек бы­ли вы­сла­ны в Канадзава в 1869 году).

Университет Канадзава (1949 год), Университет Хо­ку­ри­ку (1975 год; не­го­су­дарственный). Тех­но­ло­гический институт (1965 год; в при­го­ро­де Но­нои­ти; круп­ней­ший в Япо­нии инженерный вуз). Кол­ледж ис­кусств и промышленного ди­зай­на (1946 год), шко­ла ди­зай­на «KIDI Par­sons». Му­зеи: современного искусства XXI века (ар­хи­тек­то­ры К. Сэд­зи­ма и Р. Ни­сид­за­ва), ис­то­ри­че­ский пре­фек­ту­ры Иси­ка­ва (в зда­нии бывшего ар­се­на­ла), ху­до­же­ст­вен­ный пре­фек­ту­ры Иси­ка­ва, ме­мо­ри­аль­ный му­зей На­ка­му­ра (ху­дожественные кол­лек­ции се­мей­ст­ва На­ка­му­ра), народной куль­ту­ры и бы­та, ис­то­рических ре­ли­к­вий се­мей­ст­ва Ма­эда То­са­но­ка­ми, про­иг­ры­ва­те­лей (около 540 экс­по­на­тов, 20 тыс. грам­пла­сти­нок). До­ма-му­зеи пи­са­те­лей Ид­зу­ми Кё­ка и Му­ро Сай­сэй. Те­атр тра­диционной дра­мы в сти­ле «но». Еже­год­ные фес­ти­ва­ли «Хя­ку­ман­го­ку Ма­цу­ри» («Празд­ник мил­лио­на ко­ку»; 1 млн. ко­ку - около 150 тыс. т ри­са) и «Аса­но­га­ва Энъ­ю­кай» (тра­диционные тан­цы и др. пред­став­ле­ния на пла­ву­чей сце­не на реке Аса­но­га­ва во вре­мя цве­те­ния са­ку­ры). Сад Кэн­ро­ку­эн (бывший сад кня­зей Ма­эда; в современном ви­де с 1822 года, от­крыт для пуб­ли­ки в 1874 году; чай­ный до­мик, 1774 год; вил­ла Сэй­сон­ка­ку, 1863 год; около 8,7 тыс. де­ревь­ев 183 ви­дов и др.).

Канадзава - центр эко­но­мического района Хо­ку­ри­ку. Штаб-квар­ти­ра ком­па­нии «Mitani San­gyo Co.» (про­да­жа ин­фор­мационных сис­тем, ком­пь­ю­те­ров, хи­мических про­дук­тов, ус­та­нов­ка кон­ди­цио­не­ров). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (обо­ру­до­ва­ние для тек­стиль­ной промышленности - «Tsudakoma Corp.», упа­ко­воч­ное обо­ру­до­ва­ние, сис­те­мы ла­зер­ной мар­ки­ров­ки, медицинское обо­ру­до­ва­ние, по­лу­про­вод­ни­ки - «Shibuya Kogyo Co.», ком­пь­ю­тер­ная тех­ни­ка - «I-O Data Device Inc.» и др.), тек­стиль­ной («Soko Sei­ren Co.»), по­ли­гра­фической («Fukushima Printing Co.»), пи­ще­вой промышленности. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы: из­го­тов­ле­ние иг­ру­шек, рас­пи­сан­ных вруч­ную шёл­ко­вых ки­мо­но («ка­га-юд­зэн»), из­де­лий из су­саль­но­го зо­ло­та («ха­ку», с 1593 года), ла­ка («сик­ки»), фар­фо­ра (вы­со­ко­ка­честв. фар­фор «Ку­та­нии»), ке­ра­ми­ки («охия­ки» - по­су­да для чай­ной це­ре­мо­нии, тра­ди­ции ко­то­рой раз­ви­ва­ют­ся в с XVII века), ин­кру­ста­ция («ка­га-дзо­ган»). К юго-вос­то­ку от Канадзава - го­ря­чие ис­точ­ни­ки Юва­ку.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)