КАНАДСКИЙ РАБОЧИЙ КОНГРЕСС
КАНАДСКИЙ РАБОЧИЙ КОНГРЕСС - общенациональное объединение профсоюзов в Канаде.
В начале XXI века насчитывает около 3 млн. членов. Штаб-квартира - в городе Оттава. Основан 23.04.1956 года путём слияния Канадского конгресса труда (Canadian Congress of Labour) и Профессионального и рабочего конгресса Канады (Trades and Labour Congress of Canada). Аффилированными членами КРК являются свыше 100 национальных и международных профессиональных союзов. В структуру КРК не вошли католические профсоюзы провинции Квебек.
Съезды КРК проводятся не реже одного раза в 3 года. Руководящий орган между съездами - исполнительный совет КРК, состоящий из 47 членов. В 1961 году руководство КРК и Федерации кооперативного содружества подписали соглашение о создании социал-демократической Новой демократической партии Канады, деятельность которой способствовала реализации социальных программ. Кроме защиты экономических прав своих членов, КРК активно выступает против расизма, в защиту прав человека. (смотрите Всеобщая декларация прав человека)