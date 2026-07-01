КАНАДСКИЙ РАБОЧИЙ КОНГРЕСС

КАНАДСКИЙ РАБОЧИЙ КОНГРЕСС - общенациональное объединение профсоюзов в Канаде.

В начале XXI века на­счи­ты­ва­ет около 3 млн. чле­нов. Штаб-квар­ти­ра - в городе От­та­ва. Ос­но­ван 23.04.1956 года пу­тём слия­ния Ка­надского кон­грес­са тру­да (Canadian Congress of Labour) и Про­фес­сио­наль­но­го и ра­бо­че­го кон­грес­са Ка­на­ды (Trades and Labour Congress of Canada). Аф­фи­ли­ро­ван­ны­ми чле­на­ми КРК яв­ля­ют­ся свыше 100 национальных и ме­ж­ду­народных про­фес­сио­наль­ных сою­зов. В струк­ту­ру КРК не во­шли ка­то­лические проф­сою­зы провинции Кве­бек.

Съез­ды КРК про­во­дят­ся не ре­же од­но­го раза в 3 го­да. Ру­ко­во­дя­щий ор­ган ме­ж­ду съез­да­ми - ис­пол­нительный со­вет КРК, со­стоя­щий из 47 чле­нов. В 1961 году ру­ко­во­дство КРК и Фе­де­ра­ции коо­пе­ра­тив­но­го со­дру­же­ст­ва под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о соз­да­нии со­ци­ал-де­мо­кра­тической Но­вой де­мо­кра­тической пар­тии Ка­на­ды, дея­тель­ность ко­то­рой спо­соб­ст­во­ва­ла реа­ли­за­ции со­ци­аль­ных про­грамм. Кро­ме за­щи­ты эко­но­мических прав сво­их чле­нов, КРК ак­тив­но вы­сту­па­ет про­тив ра­сиз­ма, в за­щи­ту прав че­ло­ве­ка. (смотрите Всеобщая декларация прав человека )

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