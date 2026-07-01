КАН НАОТО

Кан, Наото (род. 10.10.1946, Убэ, преф. Ямагути) — японский государственный и политический деятель.

Из семьи служащего. Окончил Токийский технологический университет (1970). Активист гражданских движений с репутацией «политика из народа» и хорошего оратора. Депутат Палаты представителей с 1980 от Социал-демократической федерации, затем от Сакигакэ («Инициатива») и Демократической партии. Министр здравоохранения, труда и благосостояния в кабинете Р. Хасимото (11 января — 7 ноября 1996). В 1996 вместе с Ю. Хатояма основал Демократическую партию Японии и несколько раз был ее председателем; лидер «левого крыла». Вице-премьер (16 сентября 2009 — 8 июня 2010) и министр финансов (7 января — 8 июня 2010) в кабинете Ю. Хатояма, отвечал за выработку национальной стратегии. В качестве премьер-министра (8 июня 2010 — 2 сентября 2011) руководил первым этапом восстановления после Великого восточнояпонского землетрясения 11 марта 2011; сторонник отказа от атомной энергетики.

Соч.: Хэнкаку-но дзидай (Эпоха перемен). Токио, 1995; Дайдзин (Министр). Токио, 1998; Сори то охэнро (Премьер и паломник). Токио, 2015 (все на яп. яз.).

Лит.: Молодяков В. Э. Кан Наото — «премьер из народа»: вехи политической биографии // Япония после смены власти. М., 2011.