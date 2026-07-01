КАН ЛУИС ИСИДОР
КАН ЛУИС ИСИДОР - американский архитектор, педагог.
В 1905 году с семьёй эмигрировал в США. Учился в Школе промышленного искусства и на архитектурном факультете Пенсильванского университета (1920-1924 годы; у П. Крета, представителя стиля бозар) в Филадельфии. Путешествовал по Европе (1928-1929 годы), стажировался в Американской академии в Риме (1950-1951 годы). Работал в Филадельфии: на строительстве Всемирной выставки (1926 год), в мастерской Крета (1929-1930 годы), архитектурное бюро; в 1943-1948 годах глава фирмы «Kahn & Stonorov» (проекты социальных жилых комплексов, в т. ч. Милл-Крик, штат Пенсильвания, 1946-1962 годы).
К 1960-м годам Кан выработал индивидуальный подход к архитектурному формообразованию [принципы разделения обслуживаемого и обслуживающего пространств, закрытый план с т. н. пошé (раздельными частями) и др.], основанный на модернизации методов построения формы, применяемых в стиле бозар. Творчество Кана оказалось связанным с международным движением, искавшим альтернативу интернациональному стилю, хотя сам Кан не проявил стремления присоединиться к этому стилю. Некоторые его постройки близки брутализму (смотрите Архитектура) (в т. ч. лаборатории медицинских исследований Ричардса в Пенсильванском университете, 1957-1961 годы).
В целом его стиль отличается строгой монументальностью, сочетанием простых геометризированных элементов (куб, цилиндр), использованием эффектов естественного света: комплекс Института Дж. Солка в Ла-Холье (1959-1965 годы), унитаристская церковь и школа в Рочестере (1959-1967 годы), Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте (1966-1972 годы), библиотека Академии Филлипса в Эксетере (штат Нью-Гэмпшир) (1966-1972 годы), Центр британского искусства в Йельском университете в Нью-Хейвене (1969-1977 годы). С 1962 года Кан работал над строительством крупных объектов в Азии (правительственный комплекс в Дакке, Индийский институт менеджмента в Ахмадабаде, Центр планирования семьи в Катманду и др.).
С 1947 года Кан преподавал в Йельском университете (Нью-Хейвен), с 1957 года профессор Пенсильванского университета. Оказал большое влияние на молодое поколение архитекторов, в т. ч. на будущих постмодернистов т. н. филадельфийской группы (Р. Вентури и др.).
Сочинения:
The notebooks and drawings. Phil., 1962;
What will be has always been. N. Y., 1986;
Buildings and projects. N. Y.; L., 1987. Vol. 1–7;
Writings, lectures, interviews. N. Y., 1991.
Иллюстрации:
Л. Кан. Кампус Индийского института менеджмента в Ахмадабаде (при участии архитектора Б. Доши). 1962-1974 годы. Архив БРЭ.
Л. Кан. Унитаристская церковь в Рочестере. Интерьер. 1959-1967 годы. Архив БРЭ.