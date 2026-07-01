КАН ЛУИС ИСИДОР

КАН ЛУИС ИСИДОР - американский архитектор, педагог .

В 1905 году с семь­ёй эмиг­ри­ро­вал в США. Учил­ся в Шко­ле промышленного искусства и на ар­хитектурном факультете Пен­силь­ван­ско­го университета (1920-1924 годы; у П. Кре­та, пред­ста­ви­те­ля сти­ля бо­зар) в Фи­ла­дель­фии. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (1928-1929 годы), ста­жи­ро­вал­ся в Американской ака­де­мии в Ри­ме (1950-1951 годы). Ра­бо­тал в Фи­ла­дель­фии: на строи­тель­ст­ве Все­мир­ной вы­став­ки (1926 год), в мас­тер­ской Кре­та (1929-1930 годы), ар­хитектурное бю­ро; в 1943-1948 годах гла­ва фир­мы «Kahn & Sto­no­rov» (про­ек­ты со­ци­аль­ных жи­лых ком­плек­сов, в т. ч. Милл-Крик, штат Пен­силь­ва­ния, 1946-1962 годы).

К 1960-м годам Кан вы­ра­бо­тал ин­ди­ви­ду­аль­ный под­ход к ар­хитектурному фор­мо­об­ра­зо­ва­нию [прин­ци­пы раз­де­ле­ния об­слу­жи­вае­мо­го и об­слу­жи­ваю­ще­го про­странств, за­кры­тый план с т. н. пошé (раз­дель­ны­ми час­тя­ми) и др.], ос­но­ван­ный на мо­дер­ни­за­ции ме­то­дов по­строе­ния фор­мы, при­ме­няе­мых в сти­ле бо­зар. Твор­че­ст­во Кана ока­за­лось свя­зан­ным с ме­ж­ду­народным дви­же­ни­ем, ис­кав­шим аль­тер­на­ти­ву ин­тер­на­цио­наль­но­му сти­лю, хо­тя сам Кан не про­явил стрем­ле­ния при­сое­ди­нить­ся к это­му сти­лю. Не­ко­то­рые его по­строй­ки близ­ки бру­та­лиз­му (смотрите Архитектура ) (в т. ч. ла­бо­ра­то­рии медицинских ис­сле­до­ва­ний Ри­чар­дса в Пен­силь­ван­ском университете, 1957-1961 годы).

В це­лом его стиль от­ли­ча­ет­ся стро­гой мо­ну­мен­таль­но­стью, со­че­та­ни­ем про­стых гео­мет­ризированных эле­мен­тов (куб, ци­линдр), ис­поль­зо­ва­ни­ем эф­фек­тов ес­тественного све­та: ком­плекс Института Дж. Сол­ка в Ла-Хо­лье (1959-1965 годы), уни­та­ри­ст­ская цер­ковь и шко­ла в Ро­че­сте­ре (1959-1967 годы), Ху­дожественный му­зей Ким­бел­ла в Форт-Уэр­те (1966-1972 годы), библиотека Ака­де­мии Фил­лип­са в Эк­се­те­ре (штат Нью-Гэмп­шир) (1966-1972 годы), Центр бри­тан­ско­го искусства в Йель­ском университете в Нью-Хей­ве­не (1969-1977 годы). С 1962 года Кан ра­бо­тал над строи­тель­ст­вом круп­ных объ­ек­тов в Азии (пра­ви­тельственный ком­плекс в Дак­ке, Индийский институт ме­недж­мен­та в Ах­ма­да­ба­де, Центр пла­ни­ро­ва­ния се­мьи в Кат­ман­ду и др.).

С 1947 года Кан пре­по­да­вал в Йель­ском университете (Нью-Хей­вен), с 1957 года профессор Пен­силь­ван­ско­го университета. Ока­зал боль­шое влия­ние на мо­ло­дое по­ко­ле­ние ар­хи­тек­то­ров, в т. ч. на бу­ду­щих по­ст­мо­дер­ни­стов т. н. фи­ла­дель­фий­ской груп­пы (Р. Вен­ту­ри и др.).

Сочинения:

The notebooks and drawings. Phil., 1962;

What will be has always been. N. Y., 1986;

Buil­dings and projects. N. Y.; L., 1987. Vol. 1–7;

Wri­tings, lectures, interviews. N. Y., 1991.

Иллюстрации:

Л. Кан. Кам­пус Ин­дий­ско­го ин­сти­ту­та ме­недж­мен­та в Ах­ма­да­ба­де (при уча­стии ар­хи­тек­то­ра Б. До­ши). 1962-1974 годы. Архив БРЭ.

Л. Кан. Уни­та­рист­ская цер­ковь в Ро­че­сте­ре. Ин­терь­ер. 1959-1967 годы. Архив БРЭ.