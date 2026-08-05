КАН, ДЬОГУ (Cão Diogo, Cam Diogo)

Португальский мореплаватель и путешественник.

Происходит из фамилии незнатного происхождения, существовавшей во времена Жоана I.

Поступил на флот в возрасте 14 лет, стал капитаном в 1480 г. В его обязанности входило обеспечение безопасности португальской торговли в африканских водах. Предположительно именно о нём, как об одном из португальских капитанов, свидетельствует француз Э. де ла Фосс в своем «Voyage D'Eustache Delafosse sur la côte de guinée, au Portugal & en Espagne 1479–1481».

В 1481 г. король Португалии Жоан II поручил Кану возглавить экспедицию вдоль западного берега Африки с целью поисков морского пути в Индию.

Во время первого путешествия (1482–1483) Кан исследовал африканский берег вплоть до устья р. Конго (р. Заир), которую назвал Могучей (Rio Poderoso).

Кан ввёл использование падранов (каменных столбов с королевскими гербами, обозначавших португальское присутствие в новооткрытых землях) вместо ранее употреблявшихся деревянных крестов. Первый из них, посвящённый св. Георгию и св. Антонию, он установил в 1483 г. в устье р. Конго.

Дьогу Кан наладил первые торговые контакты с королевством Конго. Получив информацию о существовании в глубине материка могущественного королевства, предположил, что речь идет о государстве Пресвитера Иоанна и попытался удостовериться в этом.

Кан исследовал африканский берег на юг вплоть до мыса Кабу ду Лобу в Анголе, где поставил второй падран, посвящённый св. Августину, и был первым европейцем, проникшим столь далеко на юг.

По возвращению в Португалию весной 1484 г. за заслуги перед короной Кан был награждён: по результатам первого плавания он стал эшкудейру, а затем кавалейру дома инфанта Энрике Мореплавателя, наделён гербом с изображением двух падранов (хартия дарования от 14.04.1484). Привезённый Каном африканец из Конго был крещён в Португалии под именем Жоана да Силва (он вернулся в Конго в 1490 г.).

В июне 1485 г. Кан отправился во второе путешествие на двух кораблях, дошёл до р. Конго, поставил падраны на мысе Монте Негру и на мысе Кабу Круш (совр. Намибия). В 1486 г. (до августа 1487) он поднялся по р. Конго (примерно до района современного г. Матади), о чём свидетельствует оставленная им надпись.

Согласно одним источникам Дьогу Кан умер во время этого путешествия, согласно другим – по возвращении на Золотой берег (Гвинея).

Открытия Кана занимают значительное место в истории Великих географических открытий. На основании его открытий Педру Рейнел в 1485 г. создал первую подписанную навигационную карту.

Автор статьи А.П. Черных