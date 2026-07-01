КАМЮ ЖАН ПЬЕР

КАМЮ ЖАН ПЬЕР - французский писатель, богослов.

Епи­скоп города Бел­ле (1608-1629 годы); депутат Ге­не­раль­ных шта­тов (1614 год); ге­не­раль­ный ви­ка­рий Ру­ан­ско­го дио­це­за (1646-1649 годы). Уче­ник Фран­ци­ска Саль­ско­го. Рез­ко кри­ти­куя ро­ма­ны ба­рок­ко за амо­раль­ность, Камю в собственных со­чи­не­ни­ях ис­пы­тал зна­чительное влия­ние это­го сти­ля и вы­сту­пил как пред­ше­ст­вен­ник мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры: ро­ма­ны «Ага­тон­фил» («Aga­thonphile», 1620 год), «Эли­за» («Elise», 1621 год), «Спи­ри­ди­он» («Spiridion», 1623 год), «Па­лом­ба» («Palombe», 1625 год), «Ужас­ные зре­ли­ща» («Spectacles d’hor­reur», 1630 год) и др. (все­го около 50). Ав­тор мно­го­численных тео­ло­гических со­чи­не­ний, в т. ч. «Дух Святого Фран­ци­ска Саль­ско­го» («l’Esprit de saint François de Sales», vol. 1-6, 1641 год) и «Вве­дение в бо­го­сло­вие» («Introduction а̀ la théologie», 1645 год). В книге «Рас­су­ж­де­ния на раз­ные те­мы» («Diversitez», vol. 1-11, 1609-1618 годы) про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние «Опы­тов» М. Мон­те­ня.