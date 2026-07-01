КАМЮ ЖАН ПЬЕР
КАМЮ ЖАН ПЬЕР - французский писатель, богослов.
Епископ города Белле (1608-1629 годы); депутат Генеральных штатов (1614 год); генеральный викарий Руанского диоцеза (1646-1649 годы). Ученик Франциска Сальского. Резко критикуя романы барокко за аморальность, Камю в собственных сочинениях испытал значительное влияние этого стиля и выступил как предшественник массовой литературы: романы «Агатонфил» («Agathonphile», 1620 год), «Элиза» («Elise», 1621 год), «Спиридион» («Spiridion», 1623 год), «Паломба» («Palombe», 1625 год), «Ужасные зрелища» («Spectacles d’horreur», 1630 год) и др. (всего около 50). Автор многочисленных теологических сочинений, в т. ч. «Дух Святого Франциска Сальского» («l’Esprit de saint François de Sales», vol. 1-6, 1641 год) и «Введение в богословие» («Introduction а̀ la théologie», 1645 год). В книге «Рассуждения на разные темы» («Diversitez», vol. 1-11, 1609-1618 годы) прослеживается влияние «Опытов» М. Монтеня.