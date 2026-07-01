КАМЮ АЛЬБЕР

КАМЮ АЛЬБЕР - французский писатель, философ.

В 1932-1936 годах учил­ся в Ал­жир­ском университете; ос­та­вил учё­бу по со­стоя­нию здо­ро­вья (с 1930 года стра­дал ту­бер­ку­лё­зом). В 1936 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Центральную Ев­ро­пу, впе­чат­ле­ния от ко­то­ро­го от­ра­же­ны в его пер­вой книге эс­се «Из­нан­ка и ли­цо» («L’envers et l’en­droit», 1937 год, ав­тор­ское пе­ре­из­да­ние - 1958 год). В 1936 году ор­га­ни­зо­вал в Ал­жи­ре «Те­атр тру­да», в ко­то­ром иг­рал и ста­вил про­из­ве­де­ния французских и др. ав­то­ров. С 1938 года за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой. В 1940--1945 годах жил во Фран­ции; с 1941 года уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . С 1943 года ра­бо­тал в издательстве «Gallimard»; в 1945-1947 годах главный ре­дак­тор газеты «Combat». В по­сле­во­ен­ные го­ды мно­го пу­те­ше­ст­во­вал (Ал­жир, Южная Аме­ри­ка, Ита­лия, Гре­ция); ак­тив­но уча­ст­во­вал в те­ат­раль­ной жиз­ни Па­ри­жа и Ал­жи­ра, соз­да­вал инс­це­ни­ров­ки многих про­из­ве­де­ний, в т. ч. ро­ма­на «Бе­сы» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го (1959 год).

Твор­че­ст­во Камю обыч­но свя­зы­ва­ют с фи­ло­со­фи­ей эк­зи­стен­циа­лиз­ма, хо­тя сам Камю этой свя­зи не при­зна­вал (рав­но как и не счи­тал се­бя фи­ло­со­фом); своё ми­ро­воз­зре­ние он об­ле­кал в фор­му ро­ма­нов, но­велл, эс­се и дра­ма­тических со­чи­не­ний. Внеш­не сдер­жан­ная и бес­стра­ст­ная про­за Камю ис­пол­не­на внутреннего тра­гиз­ма: «смерть Бо­га» (вы­ра­же­ние Ф. Ниц­ше) вы­ну­ж­да­ет че­ло­ве­ка фак­ти­че­ски взять на се­бя роль Твор­ца, од­на­ко осоз­на­ние не­из­беж­но­сти смер­ти при­во­дит его к ощу­ще­нию пол­ной бес­смыс­лен­но­сти жиз­ни. Камю бы­ли близ­ки так­же идеи С. Кьер­ке­го­ра, М. Хай­дег­ге­ра, Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. Главный ге­рой ис­то­рической пье­сы «Ка­ли­гу­ла» («Caligula», издана в 1944 году, поставлена в 1945 году), об­ла­дая ог­ром­ной зем­ной вла­стью, ста­но­вит­ся убий­цей-фи­ло­со­фом, ка­раю­щим судь­ёй, бо­гом на зем­ле, но не мо­жет про­ти­во­сто­ять сво­ей судь­бе. Мир, в ко­то­ром ца­рит аб­сурд, вос­соз­дан в пье­се «Не­до­ра­зу­ме­ние» («Le malen­ten­du», издана в 1944 году, поставлена в 1945 году), а так­же в ро­ма­не «По­сто­рон­ний» («L’ ́et­ran­ger», 1942 год; эк­ра­ни­за­ция Л. Вис­кон­ти, 1967 год), где Камю, пе­ре­ос­мыс­лив тра­ди­ции ев­ропейского ро­ма­на вос­пи­та­ния, изо­бра­зил про­ти­во­стоя­ние оди­ноч­ки кос­ным нор­мам мо­ра­ли, обес­смыс­ли­ваю­щим по­ве­де­ние лю­дей.

В эс­се «Миф о Си­зи­фе» («Le mythe de Sisyphe», 1942 год) трак­то­ван­ный в ду­хе стои­циз­ма об­раз Си­зи­фа де­мон­ст­ри­ру­ет воз­мож­ность вы­жи­ва­ния че­ло­ве­ка в аб­сурд­ном ми­ре, а так­же сим­во­ли­зи­ру­ет не внеш­нее, но внутреннее вос­ста­ние про­тив бес­смыс­лен­но­сти бы­тия. Про­бле­ма­ти­ка бун­та до­ми­ни­ру­ет в двух «Пись­мах не­мец­ко­му дру­гу» («Lettres à un ami alle­mand», 1943, 1944 годы), пье­сах «Осад­ное по­ло­же­ние» («L’état de siège», издана в 1949 году, поставлена в 1948 году; в со­ав­тор­ст­ве с Ж. Л. Бар­ро) и «Пра­вед­ни­ки» («Les justes», поставлена в 1949 году, издана в 1950 году), сборник пуб­ли­ци­сти­ки «Зло­бо­днев­ные за­мет­ки I» («Actuel­les I», 1950 год). Ог­ром­ный ус­пех сни­скал ро­ман-прит­ча «Чу­ма» («La peste», 1947 год), в ко­то­ром со­еди­ня­ют­ся чер­ты хро­ни­ки, скру­пу­лёз­но фик­си­рую­щей буд­ни уми­раю­ще­го от эпи­де­мии го­ро­да, и со­ци­аль­но-фи­лософской ал­ле­го­рии (по­пыт­ка вы­ра­бо­тать вне­хри­сти­ан­ское ре­ше­ние про­бле­мы спа­се­ния). Из­на­чаль­но ра­зоб­щён­ные и пас­сив­ные ге­рои ро­ма­на пе­ред уг­ро­зой смер­тель­ной опас­но­сти объ­е­ди­ня­ют­ся, что­бы со­вме­ст­но про­ти­во­дей­ст­во­вать гос­под­ствую­ще­му в ми­ре аб­сур­ду.

В эс­се «Бун­тую­щий че­ло­век» («L’homme ré­volté», 1951 год) зву­чит кри­ти­ка то­та­ли­та­риз­ма и свя­зан­но­го с ним оп­рав­да­ния убий­ст­ва; кри­ти­куя современную ци­ви­ли­за­цию, Камю вы­сту­па­ет апо­ло­ге­том «веч­ных цен­но­стей». В ро­ма­не-ис­по­ве­ди «Па­де­ние» («La chute», 1956 год), со­дер­жа­щем бес­по­щад­ный при­го­вор современному ин­ди­ви­ду, Камю на свой лад трак­ту­ет хри­сти­ан­ский мо­тив пер­во­род­но­го гре­ха. Те­ма бе­зыс­ход­но­го оди­но­че­ст­ва твор­че­ской лич­но­сти раз­ви­та в но­вел­ле «Ио­на, или Ху­дож­ник за ра­бо­той» («Jonas ou l’Artiste au travail», эк­ра­ни­за­ция А. Л. Кай­да­нов­ско­го, 1984 год), во­шед­шей в сборник «Из­гна­ние и цар­ст­во» («L’exil et le royaume», 1957 год). В по­след­ний пе­ри­од жиз­ни Камю вы­сту­пал с кри­ти­кой ком­му­ни­стических ре­жи­мов в Восточной Ев­ро­пе и про­тив вой­ны в Ал­жи­ре, ко­то­рой был по­свя­щён 3-й том «Зло­бо­днев­ных за­пи­сок» («Actuelles III», 1958 год). Кри­ти­ка Камю ре­во­люционного на­си­лия вы­зва­ла бур­ные спо­ры сре­ди французской ин­тел­ли­ген­ции и при­ве­ла к раз­ры­ву дру­же­ских от­но­ше­ний с Ж. П. Сар­тром (1952 год). По­след­нее со­чи­не­ние Камю - не­за­вер­шён­ный ро­ман «Пер­вый че­ло­век» («Le premier homme», опубликована в 1994 году). На русский язык про­из­ве­де­ния Камю пе­ре­во­ди­лись с 1966 года (пе­ре­вод ро­ма­на «По­сто­рон­ний» вы­пол­нен Г. В. Ада­мо­ви­чем и оза­глав­лен им «Не­зна­ко­мец»); в СССР - с 1968 года. По­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе.

Сочинения:

Хар., 1998. Т. 1–5;

Œuvres complètes. P., 2006–. Vol. 1–2