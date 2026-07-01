КАМЮ АЛЬБЕР
КАМЮ АЛЬБЕР - французский писатель, философ.
В 1932-1936 годах учился в Алжирском университете; оставил учёбу по состоянию здоровья (с 1930 года страдал туберкулёзом). В 1936 году совершил путешествие в Центральную Европу, впечатления от которого отражены в его первой книге эссе «Изнанка и лицо» («L’envers et l’endroit», 1937 год, авторское переиздание - 1958 год). В 1936 году организовал в Алжире «Театр труда», в котором играл и ставил произведения французских и др. авторов. С 1938 года занимался журналистикой. В 1940--1945 годах жил во Франции; с 1941 года участник Движения Сопротивления. С 1943 года работал в издательстве «Gallimard»; в 1945-1947 годах главный редактор газеты «Combat». В послевоенные годы много путешествовал (Алжир, Южная Америка, Италия, Греция); активно участвовал в театральной жизни Парижа и Алжира, создавал инсценировки многих произведений, в т. ч. романа «Бесы» Ф. М. Достоевского (1959 год).
Творчество Камю обычно связывают с философией экзистенциализма, хотя сам Камю этой связи не признавал (равно как и не считал себя философом); своё мировоззрение он облекал в форму романов, новелл, эссе и драматических сочинений. Внешне сдержанная и бесстрастная проза Камю исполнена внутреннего трагизма: «смерть Бога» (выражение Ф. Ницше) вынуждает человека фактически взять на себя роль Творца, однако осознание неизбежности смерти приводит его к ощущению полной бессмысленности жизни. Камю были близки также идеи С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ф. М. Достоевского. Главный герой исторической пьесы «Калигула» («Caligula», издана в 1944 году, поставлена в 1945 году), обладая огромной земной властью, становится убийцей-философом, карающим судьёй, богом на земле, но не может противостоять своей судьбе. Мир, в котором царит абсурд, воссоздан в пьесе «Недоразумение» («Le malentendu», издана в 1944 году, поставлена в 1945 году), а также в романе «Посторонний» («L’ ́etranger», 1942 год; экранизация Л. Висконти, 1967 год), где Камю, переосмыслив традиции европейского романа воспитания, изобразил противостояние одиночки косным нормам морали, обессмысливающим поведение людей.
В эссе «Миф о Сизифе» («Le mythe de Sisyphe», 1942 год) трактованный в духе стоицизма образ Сизифа демонстрирует возможность выживания человека в абсурдном мире, а также символизирует не внешнее, но внутреннее восстание против бессмысленности бытия. Проблематика бунта доминирует в двух «Письмах немецкому другу» («Lettres à un ami allemand», 1943, 1944 годы), пьесах «Осадное положение» («L’état de siège», издана в 1949 году, поставлена в 1948 году; в соавторстве с Ж. Л. Барро) и «Праведники» («Les justes», поставлена в 1949 году, издана в 1950 году), сборник публицистики «Злободневные заметки I» («Actuelles I», 1950 год). Огромный успех снискал роман-притча «Чума» («La peste», 1947 год), в котором соединяются черты хроники, скрупулёзно фиксирующей будни умирающего от эпидемии города, и социально-философской аллегории (попытка выработать внехристианское решение проблемы спасения). Изначально разобщённые и пассивные герои романа перед угрозой смертельной опасности объединяются, чтобы совместно противодействовать господствующему в мире абсурду.
В эссе «Бунтующий человек» («L’homme révolté», 1951 год) звучит критика тоталитаризма и связанного с ним оправдания убийства; критикуя современную цивилизацию, Камю выступает апологетом «вечных ценностей». В романе-исповеди «Падение» («La chute», 1956 год), содержащем беспощадный приговор современному индивиду, Камю на свой лад трактует христианский мотив первородного греха. Тема безысходного одиночества творческой личности развита в новелле «Иона, или Художник за работой» («Jonas ou l’Artiste au travail», экранизация А. Л. Кайдановского, 1984 год), вошедшей в сборник «Изгнание и царство» («L’exil et le royaume», 1957 год). В последний период жизни Камю выступал с критикой коммунистических режимов в Восточной Европе и против войны в Алжире, которой был посвящён 3-й том «Злободневных записок» («Actuelles III», 1958 год). Критика Камю революционного насилия вызвала бурные споры среди французской интеллигенции и привела к разрыву дружеских отношений с Ж. П. Сартром (1952 год). Последнее сочинение Камю - незавершённый роман «Первый человек» («Le premier homme», опубликована в 1994 году). На русский язык произведения Камю переводились с 1966 года (перевод романа «Посторонний» выполнен Г. В. Адамовичем и озаглавлен им «Незнакомец»); в СССР - с 1968 года. Погиб в автокатастрофе.
Сочинения:
Хар., 1998. Т. 1–5;
Œuvres complètes. P., 2006–. Vol. 1–2