КАМЫШИН

КАМЫШИН - город в России, Волгоградская область.

Население 120,0 тыс. человек (2007 год), тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род об­лас­ти. Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Вол­го­град­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (порт), в устье реки Ка­мы­шин­ка. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Камышин про­хо­дит ав­то­до­ро­га Вол­го­град - Са­ра­тов.

Ос­но­ван в 1668 году как ост­рог Ка­мы­шен­ка для ох­ра­ны пе­ре­во­ло­ки с До­на на Вол­гу (по ре­кам Илов­ля и Ка­мы­шин­ка). По­строй­кой ру­ко­во­дил английский ин­же­нер полковник Т. Байль. Во вре­мя Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов вес­ной 1670 года гар­ни­зон пе­ре­шёл на сто­ро­ну ра­зин­цев, ост­рог был ими со­жжён и боль­ше не вос­ста­нав­ли­вал­ся. В 1697 году по ука­зу Пет­ра I близ современного Камышина на­ча­то строи­тель­ст­во ка­на­ла ме­ж­ду Ка­мы­шин­кой и Илов­лей для со­еди­не­ния Вол­ги и До­на (ра­бо­ты пре­кра­ще­ны по­сле 1701 года; со­хра­ни­лись фраг­мен­ты рус­ла и зем­ля­ные ва­лы близ современного поселка Пет­ров Вал). В устье Ка­мы­шин­ки раз­мес­ти­лись по­се­ле­ние строи­те­лей Пётр-го­род (Пет­ров­ское) и кре­пость Дмит­ри­евская (Дмит­ри­евск), по­стро­ен­ная сол­да­та­ми под ко­мандованием полковника Я. И. Бу­ша. В XVIII веке со­слан­ная в Дмит­ри­евск по­сле Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1698 года часть московских стрель­цов со­ста­ви­ла ос­но­ву го­ро­до­вой ка­зачь­ей ко­ман­ды.

Во вре­мя Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов Дмит­ри­евск 13(24).05.1708 года за­хва­чен от­ря­дом ата­ма­на Л. М. Хох­ла­ча. В 1710 году Пет­ров­ское по­се­ле­ние пе­ре­не­се­но к кре­по­сти. В 1708-1717 годах Дмит­ри­евск вхо­дил в со­став Ка­зан­ской губернии, в 1717-1780 годах - Ас­т­ра­хан­ской губернии. Во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годо Дмит­ри­евск был взят вой­ска­ми Е. И. Пу­га­чё­ва 13(24).08.1774 года, зна­чительная часть гар­ни­зо­на при­сое­ди­ни­лась к вос­став­шим. По ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II об уч­ре­ж­де­нии Са­ра­тов­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва от 07(18).11.1780 года Дмит­ри­евск был пе­ре­дан в его со­став, пе­ре­име­но­ван в Камышин.

Уезд­ный го­род Са­ра­тов­ской (1780-1796, 1797-1928 годы; в 1780-1796 годах - Са­ра­тов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) и Пен­зен­ской (1796-1797 годы) гу­бер­ний. В конце XVIII века ут­ра­тил обо­ро­нительное зна­че­ние, пре­вра­тил­ся в один из тор­го­вых цен­тров По­вол­жья. В 1801 году Ка­мы­шин­ская ка­за­чья ко­ман­да при­чис­ле­на к Ас­т­ра­хан­ско­му ка­зачь­е­му пол­ку (с 1817 года Ас­т­ра­хан­ское ка­за­чье вой­ско). В 1874 году в Камышин уч­ре­ж­де­на ка­за­чья Алек­сан­д­ро-Нев­ская ста­ни­ца. В XIX - начале XX века Камышин - центр тор­гов­ли ле­сом, зер­ном, со­лью (при­во­зи­мой с озера Эль­тон). В 1894 году Камышин со­еди­нён с Там­бо­вом уча­ст­ком Ря­за­но-Ураль­ской железной дороги.

В начале XX века стал од­ним из цен­тров ре­во­люционного дви­же­ния в По­вол­жье. В хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Камышине 27.08(09.09).1906 года про­изош­ло воо­руженное вос­ста­ние, по­дав­лен­ное вой­ска­ми. В но­ябре 1917 года в Камышине бы­ла ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов один из важ­ных уз­лов обо­ро­ны РККА в Ниж­нем По­вол­жье. В ию­не - ав­гу­сте и сен­тяб­ре - но­яб­ре 1918 года си­ла­ми РККА близ Камышина от­би­ты два на­сту­п­ле­ния Дон­ской ар­мии. 07.01.1919 года вой­ска РККА во­круг Камышина све­де­ны в осо­бую Ка­мы­шин­скую груп­пу войск. В хо­де на­сту­п­ле­ния Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии на Мо­ск­ву 28.07.1919 года Камышин за­нят час­тя­ми Кав­каз­ской ар­мии генерал-лейтенанта П. Н. Вран­ге­ля. 22.08.1919 года ос­во­бо­ж­дён си­ла­ми РККА. Ок­руж­ной (1928-1930 годы), рай­он­ный (1928-1934 годы) центр Ниж­не­волж­ско­го края, в 1934-1936 годах рай­он­ный центр Ста­лин­град­ско­го края, с 1936 года - Ста­лин­град­ской (с 1961 года Вол­го­град­ской) об­лас­ти.

Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: Ни­коль­ский ка­фед­раль­ный со­бор (1824-1825 годы; за­крыт в 1933-1944 годах; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1980 году; ко­ло­коль­ня - 1980 год), по­жар­ная ка­лан­ча (1870-е годы), зда­ние железнодорожного во­кза­ла с во­до­на­пор­ной баш­ней (1894 год), во­до­на­пор­ная баш­ня городского во­до­про­во­да (1898 год), зда­ния бывшего Ду­хов­но­го училища (XIX век), Пуш­кин­ско­го училища (1899 год), жен­ской Алек­се­ев­ской гим­на­зии (1901 год), дом Я. Шнай­де­ра (1902 год; часть зда­ния арен­до­ва­ла городская упра­ва), до­ма братьев Аль­ту­хо­вых (1901 год), зда­ния Тол­стов­ско­го училища (1908 год), бывшего ре­аль­но­го училища и муж­ской гим­на­зии (1912-1913 годы), ан­самб­ли зда­ний бывшей зем­ской упра­вы (1900-1901 годы), ли­кё­ро-во­доч­но­го за­во­да (конец XIX - начало XX века; дей­ст­во­вал в 1901-1960 годах) и др. Ус­пен­ская церковь (1998-2004 годы). Ка­мы­шин­ский тех­но­ло­гический институт (1994 год; фи­ли­ал Вол­го­град­ско­го государственного тех­нического университета), фи­ли­ал Современной гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии (Мо­ск­ва), пред­ста­ви­тель­ст­ва Са­ра­тов­ско­го государственного университета, Са­ра­тов­ской государственной ака­де­мии пра­ва и др. ву­зов РФ. Центральная городская биб­лио­теч­ная сис­те­ма (7 фи­лиа­лов). Му­зей­но-вы­ста­воч­ный ком­плекс (1961 год). Дра­ма­тический те­атр (1934 год), те­атр ку­кол «Ка­лей­до­скоп» (1995 год). Парк куль­ту­ры и от­ды­ха имени Ком­со­моль­цев-доб­ро­воль­цев (за­ло­жен в 1900 году, от­крыт в 1907 году, современное название с 1972 года).

Круп­ный промышленный центр об­лас­ти. За­во­ды: «Ро­тор» (1981 год; ко­тель­ное и га­зо­пе­ре­ка­чи­ваю­щее обо­ру­до­ва­ние), «Газ­пром-Кран» (1955 год; стре­ло­вые са­мо­ход­ные кра­ны), ли­тей­но-фер­ро­сплав­ный (об­ра­зо­ван в 2004 году на ба­зе куз­неч­но-ли­тей­но­го за­во­да), сле­сар­но-мон­таж­но­го ин­ст­ру­мен­та (1970 год), сте­но­вых ма­те­риа­лов (кир­пич, в т. ч. ог­не­упор­ный), стек­ло­тар­ный (1939 год; главным образом для кон­серв­ной промышленности). Сре­ди пред­при­ятий лёг­кой промышленности: хлоп­ча­то­бу­маж­ный ком­би­нат (1970 год; пер­вая пря­диль­но-ткац­кая фаб­ри­ка с 1953 года; один из круп­ней­ших в Рос­сии; вхо­дит в промышленную груп­пу Аль­янс «Рус­ский Тек­стиль»), «Рос­кон­тракт-Ка­мы­шин» (2001 год; пря­жа, су­ро­вые и го­то­вые тка­ни), швей­ная фаб­ри­ка (спор­тив­ная оде­ж­да). Ряд пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции (ком­бинат про­дук­тов пи­та­ния, мо­лоч­ный и мяс­ной ком­би­на­ты). (смотрите Предпринимательская деятельность )

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)