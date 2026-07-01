КАМЫШИН
КАМЫШИН - город в России, Волгоградская область.
Население 120,0 тыс. человек (2007 год), третий по числу жителей город области. Расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища (порт), в устье реки Камышинка. Железнодорожная станция. Через Камышин проходит автодорога Волгоград - Саратов.
Основан в 1668 году как острог Камышенка для охраны переволоки с Дона на Волгу (по рекам Иловля и Камышинка). Постройкой руководил английский инженер полковник Т. Байль. Во время Разина восстания 1670-1671 годов весной 1670 года гарнизон перешёл на сторону разинцев, острог был ими сожжён и больше не восстанавливался. В 1697 году по указу Петра I близ современного Камышина начато строительство канала между Камышинкой и Иловлей для соединения Волги и Дона (работы прекращены после 1701 года; сохранились фрагменты русла и земляные валы близ современного поселка Петров Вал). В устье Камышинки разместились поселение строителей Пётр-город (Петровское) и крепость Дмитриевская (Дмитриевск), построенная солдатами под командованием полковника Я. И. Буша. В XVIII веке сосланная в Дмитриевск после Стрелецкого восстания 1698 года часть московских стрельцов составила основу городовой казачьей команды.
Во время Булавина восстания 1707-1709 годов Дмитриевск 13(24).05.1708 года захвачен отрядом атамана Л. М. Хохлача. В 1710 году Петровское поселение перенесено к крепости. В 1708-1717 годах Дмитриевск входил в состав Казанской губернии, в 1717-1780 годах - Астраханской губернии. Во время Пугачёва восстания 1773-1775 годо Дмитриевск был взят войсками Е. И. Пугачёва 13(24).08.1774 года, значительная часть гарнизона присоединилась к восставшим. По указу императрицы Екатерины II об учреждении Саратовского наместничества от 07(18).11.1780 года Дмитриевск был передан в его состав, переименован в Камышин.
Уездный город Саратовской (1780-1796, 1797-1928 годы; в 1780-1796 годах - Саратовское наместничество) и Пензенской (1796-1797 годы) губерний. В конце XVIII века утратил оборонительное значение, превратился в один из торговых центров Поволжья. В 1801 году Камышинская казачья команда причислена к Астраханскому казачьему полку (с 1817 года Астраханское казачье войско). В 1874 году в Камышин учреждена казачья Александро-Невская станица. В XIX - начале XX века Камышин - центр торговли лесом, зерном, солью (привозимой с озера Эльтон). В 1894 году Камышин соединён с Тамбовом участком Рязано-Уральской железной дороги.
В начале XX века стал одним из центров революционного движения в Поволжье. В ходе Революции 1905-1907 годов в Камышине 27.08(09.09).1906 года произошло вооруженное восстание, подавленное войсками. В ноябре 1917 года в Камышине была установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов один из важных узлов обороны РККА в Нижнем Поволжье. В июне - августе и сентябре - ноябре 1918 года силами РККА близ Камышина отбиты два наступления Донской армии. 07.01.1919 года войска РККА вокруг Камышина сведены в особую Камышинскую группу войск. В ходе наступления Вооружённых сил Юга России на Москву 28.07.1919 года Камышин занят частями Кавказской армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. 22.08.1919 года освобождён силами РККА. Окружной (1928-1930 годы), районный (1928-1934 годы) центр Нижневолжского края, в 1934-1936 годах районный центр Сталинградского края, с 1936 года - Сталинградской (с 1961 года Волгоградской) области.
Среди памятников архитектуры: Никольский кафедральный собор (1824-1825 годы; закрыт в 1933-1944 годах; реконструирован в 1980 году; колокольня - 1980 год), пожарная каланча (1870-е годы), здание железнодорожного вокзала с водонапорной башней (1894 год), водонапорная башня городского водопровода (1898 год), здания бывшего Духовного училища (XIX век), Пушкинского училища (1899 год), женской Алексеевской гимназии (1901 год), дом Я. Шнайдера (1902 год; часть здания арендовала городская управа), дома братьев Альтуховых (1901 год), здания Толстовского училища (1908 год), бывшего реального училища и мужской гимназии (1912-1913 годы), ансамбли зданий бывшей земской управы (1900-1901 годы), ликёро-водочного завода (конец XIX - начало XX века; действовал в 1901-1960 годах) и др. Успенская церковь (1998-2004 годы). Камышинский технологический институт (1994 год; филиал Волгоградского государственного технического университета), филиал Современной гуманитарной академии (Москва), представительства Саратовского государственного университета, Саратовской государственной академии права и др. вузов РФ. Центральная городская библиотечная система (7 филиалов). Музейно-выставочный комплекс (1961 год). Драматический театр (1934 год), театр кукол «Калейдоскоп» (1995 год). Парк культуры и отдыха имени Комсомольцев-добровольцев (заложен в 1900 году, открыт в 1907 году, современное название с 1972 года).
Крупный промышленный центр области. Заводы: «Ротор» (1981 год; котельное и газоперекачивающее оборудование), «Газпром-Кран» (1955 год; стреловые самоходные краны), литейно-ферросплавный (образован в 2004 году на базе кузнечно-литейного завода), слесарно-монтажного инструмента (1970 год), стеновых материалов (кирпич, в т. ч. огнеупорный), стеклотарный (1939 год; главным образом для консервной промышленности). Среди предприятий лёгкой промышленности: хлопчатобумажный комбинат (1970 год; первая прядильно-ткацкая фабрика с 1953 года; один из крупнейших в России; входит в промышленную группу Альянс «Русский Текстиль»), «Росконтракт-Камышин» (2001 год; пряжа, суровые и готовые ткани), швейная фабрика (спортивная одежда). Ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (комбинат продуктов питания, молочный и мясной комбинаты). (смотрите Предпринимательская деятельность)