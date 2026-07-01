КАМУЧЧИНИ ВИНЧЕНЦО

КАМУЧЧИНИ ВИНЧЕНЦО - итальянский живописец, график.

Учил­ся в Ри­ме у Д. Кор­ви и сво­его бра­та, жи­во­пис­ца Пьет­ро Ка­муч­чи­ни (1761-1833 годы); ис­пы­тал влия­ние А. Р. Менг­са . С 1802 года член римской ака­де­мии Святого Лу­ки. Изу­чал тру­ды И. И. Вин­кель­ма­на, ар­хео­ло­гию; за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми рес­тав­ра­ции. В 1803 году на­зна­чен Пи­ем VII ди­рек­то­ром мо­за­ич­ной мас­тер­ской при со­бо­ре Святого Пет­ра; в 1814 году - су­пер­ин­тен­дан­том пап­ских двор­цов в Ва­ти­ка­не. С 1820 года член Института Фран­ции. Уже в ран­них про­из­ве­де­ни­ях (цикл фре­сок на ми­фо­ло­гические сю­же­ты для Вил­лы Бор­ге­зе в Ри­ме, 1790-1796 годы) про­явил се­бя при­вер­жен­цем клас­си­ци­стического на­прав­ле­ния. Ав­тор многих кар­тин на ис­то­риче­ские сю­же­ты («Смерть Це­за­ря», 1793-1799 годы, Му­зей Ка­по­ди­мон­те, Не­аполь, и др.).

В 1810-1811 годах Камуччини по­се­тил Па­риж (где по­зна­ко­мил­ся с Ж. Л. Да­ви­дом) и Мюн­хен. При­нял уча­стие в ук­ра­ше­нии Кви­ри­наль­ско­го двор­ца в Ри­ме по слу­чаю ожи­дае­мо­го при­бы­тия На­по­ле­о­на I (кар­ти­ны «Карл Ве­ли­кий при­ка­зы­ва­ет италь­ян­ским и не­мец­ким учё­ным ос­но­вать уни­вер­си­тет в Па­ри­же» и «Пто­ле­мей III в Алек­сан­д­рий­ской биб­лио­те­ке», 1811-1813 годы); в Му­зее Кья­ра­мон­ти в Ва­ти­ка­не ис­пол­нил фре­ски, про­слав­ляв­шие дея­ния Пия VII (1816-1817 годы). В ал­тар­ных об­ра­зах 1820-1840-х годов (для ба­зи­ли­ки Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­ра в Ри­ме и др.) по­иск иде­аль­ных «ра­фа­элев­ских» об­ра­зов со­че­та­ет­ся у Камуччини с под­ра­жа­ни­ем жи­во­пис­ным приё­мам Кор­ред­жо. Ав­тор порт­ре­тов (Б. Тор­вальд­се­на, 1808 год, Га­ле­рея ака­де­мии Святого Лу­ки в Ри­ме; па­пы Пия VII, 1815 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; Ав­то­порт­рет, 1830-е годы, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; и др.), так­же ри­сун­ков и ли­то­гра­фий. В 1830 году по­лу­чил от Пия VIII ти­тул ба­ро­на. В Кан­та­лу­по-ин-Са­би­на соз­дан му­зей ху­дож­ни­ка.

Иллюстрация:

В. Ка­муч­чи­ни. «Смерть Це­за­ря». 1793–99. Му­зей Ка­по­ди­мон­те (Не­аполь). Архив БРЭ.