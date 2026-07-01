КАМУЧЧИНИ ВИНЧЕНЦО
КАМУЧЧИНИ ВИНЧЕНЦО - итальянский живописец, график.
Учился в Риме у Д. Корви и своего брата, живописца Пьетро Камуччини (1761-1833 годы); испытал влияние А. Р. Менгса. С 1802 года член римской академии Святого Луки. Изучал труды И. И. Винкельмана, археологию; занимался проблемами реставрации. В 1803 году назначен Пием VII директором мозаичной мастерской при соборе Святого Петра; в 1814 году - суперинтендантом папских дворцов в Ватикане. С 1820 года член Института Франции. Уже в ранних произведениях (цикл фресок на мифологические сюжеты для Виллы Боргезе в Риме, 1790-1796 годы) проявил себя приверженцем классицистического направления. Автор многих картин на исторические сюжеты («Смерть Цезаря», 1793-1799 годы, Музей Каподимонте, Неаполь, и др.).
В 1810-1811 годах Камуччини посетил Париж (где познакомился с Ж. Л. Давидом) и Мюнхен. Принял участие в украшении Квиринальского дворца в Риме по случаю ожидаемого прибытия Наполеона I (картины «Карл Великий приказывает итальянским и немецким учёным основать университет в Париже» и «Птолемей III в Александрийской библиотеке», 1811-1813 годы); в Музее Кьярамонти в Ватикане исполнил фрески, прославлявшие деяния Пия VII (1816-1817 годы). В алтарных образах 1820-1840-х годов (для базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура в Риме и др.) поиск идеальных «рафаэлевских» образов сочетается у Камуччини с подражанием живописным приёмам Корреджо. Автор портретов (Б. Торвальдсена, 1808 год, Галерея академии Святого Луки в Риме; папы Пия VII, 1815 год, Художественно-исторический музей, Вена; Автопортрет, 1830-е годы, галерея Уффици, Флоренция; и др.), также рисунков и литографий. В 1830 году получил от Пия VIII титул барона. В Канталупо-ин-Сабина создан музей художника.
Иллюстрация:
В. Камуччини. «Смерть Цезаря». 1793–99. Музей Каподимонте (Неаполь). Архив БРЭ.