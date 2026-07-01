КАМПЫРТЕПА

КАМПЫРТЕПА - крепость III века до н. э. - середина II века н. э. (Узбекистан).

Рас­по­ло­же­на на вы­со­кой лёс­со­вой тер­ра­се на пра­вом бе­ре­гу Аму­да­рьи, в 30 км к за­па­ду от Тер­ме­за. Упо­ми­на­ет­ся у персидского ав­то­ра Ха­фи­зи-Аб­ру как Бур­да­гуй (от «пар­дав­ки» или «пар­даг­ви», как счи­та­ет­ся, вос­хо­дя­щих к греческому Πανδοϰεῖον - по­стоя­лый двор, гос­ти­ни­ца). От­кры­та Э. В. Ртве­лад­зе в 1972 году; с 1979 года (с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми) ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки узбекских ар­хео­ло­гов (с 2000 года совместно с рос­сий­ски­ми).

Наи­бо­лее изу­чен­ный па­мят­ник среднеази­атской ан­тич­но­сти (из 4 га рас­ко­па­но бо­лее 4/5 пло­ща­ди). Со­сто­ит из ци­та­де­ли и «ниж­не­го го­ро­да», об­не­сён­ных сте­ной с пря­мо­уголь­ны­ми вы­нос­ны­ми баш­ня­ми. На ци­та­де­ли (куль­тур­ный слой до 12,5 м) вы­яв­ле­но 3 стро­ительных го­ри­зон­та (с 1-й половины III века до н. э.), верх­ний (конец I века до н. э. - 1-я половина I века н. э.) вскрыт пол­но­стью. Из­уче­на раз­де­лён­ная уз­ки­ми пе­ре­ул­ка­ми сплош­ная за­ст­рой­ка - не­боль­шие двух-че­ты­рёх­ком­нат­ные зда­ния, сто­яв­шие вплот­ную друг к дру­гу.

На за­клю­читкльном эта­пе су­ще­ст­во­ва­ния Кампыртепа эта её часть уже не функ­цио­ни­ро­вала как кре­пость; б. ч. по­ме­ще­ний на во­сто­ке бывшей ци­та­де­ли бы­ла за­бу­то­ва­на и прев­ра­ще­на в ог­ром­ный склад, в западной час­ти рас­ко­па­ны до­ма по­зд­не­го пе­рио­да, вклю­чаю­щие куль­то­вые по­ме­ще­ния с ал­та­ря­ми, трак­туе­мые как до­маш­ние свя­ти­ли­ща, ха­рак­тер­ные для зо­ро­ас­трий­ско­го куль­та. «Ниж­ний го­род» на­чал за­страи­вать­ся по еди­но­му пла­ну не ра­нее ру­бе­жа н. э. (в восточной час­ти есть слои III века до н. э.; су­ще­ст­во­вал до середины II века н. э.): од­на ос­нов­ная (делила «нижний город» на «восточную» и «северную» части) и пер­пен­ди­ку­ляр­ные ей ули­цы, на од­ном из их пе­ре­се­че­ний - пло­щадь (ве­ро­ят­но, ба­зар­ная); за­ст­рой­ка сплош­ная, квар­таль­ная.

Не­боль­шие до­ма име­ли 2-5 ком­нат с оча­га­ми и ём­ко­стя­ми для хра­не­ния зер­на; срав­ни­тель­но круп­ные зда­ния с не­стан­дарт­ной пла­ни­ров­кой ин­тер­пре­ти­ру­ют как куль­то­вые или об­ще­ст­вен­ные. Ка­ж­дый из 10 квар­та­лов де­лил­ся на 2 час­ти «центральным пе­ре­ул­ком», ку­да ве­ли вхо­ды при­мы­кав­ших друг к дру­гу «жи­лых сек­ций». В ок­ру­ге изу­ча­лись нау­сы и по­ме­ще­ния для временного хра­не­ния очи­щен­ных кос­тей (ка­та), гон­чар­ные мас­тер­ские . Сре­ди на­хо­док: около 1000 мо­нет, эта­лон­ная кол­лек­ция да­ти­ро­ван­ных ке­ра­мических комп­лек­сов, ан­тро­по­морф­ная и зоо­морф­ная тер­ра­ко­та, юве­лир­ные из­де­лия из брон­зы, се­реб­ра, кос­ти и др.; греческие над­пи­си на че­реп­ках; в од­ном из по­меще­ний в восточной час­ти - уни­каль­ные бе­ре­стя­ные ру­ко­пи­си на язы­ке кха­рош­тхи.

Иллюстрация:

Кам­пыр­те­па. Крыш­ка пик­си­ды. Стеа­тит(?), ин­кру­ста­ция яш­мой и ла­зу­ри­том. III-II века до н. э. Из рас­ко­пок Н. Д. Дву­ре­чен­ской. Ин­сти­тут ис­кус­ст­во­зна­ния име­ни Хам­зы (Таш­кент). Архив БРЭ.