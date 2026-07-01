КАМПЫРТЕПА
КАМПЫРТЕПА - крепость III века до н. э. - середина II века н. э. (Узбекистан).
Расположена на высокой лёссовой террасе на правом берегу Амударьи, в 30 км к западу от Термеза. Упоминается у персидского автора Хафизи-Абру как Бурдагуй (от «пардавки» или «пардагви», как считается, восходящих к греческому Πανδοϰεῖον - постоялый двор, гостиница). Открыта Э. В. Ртвеладзе в 1972 году; с 1979 года (с небольшими перерывами) широкомасштабные раскопки узбекских археологов (с 2000 года совместно с российскими).
Наиболее изученный памятник среднеазиатской античности (из 4 га раскопано более 4/5 площади). Состоит из цитадели и «нижнего города», обнесённых стеной с прямоугольными выносными башнями. На цитадели (культурный слой до 12,5 м) выявлено 3 строительных горизонта (с 1-й половины III века до н. э.), верхний (конец I века до н. э. - 1-я половина I века н. э.) вскрыт полностью. Изучена разделённая узкими переулками сплошная застройка - небольшие двух-четырёхкомнатные здания, стоявшие вплотную друг к другу.
На заключиткльном этапе существования Кампыртепа эта её часть уже не функционировала как крепость; б. ч. помещений на востоке бывшей цитадели была забутована и превращена в огромный склад, в западной части раскопаны дома позднего периода, включающие культовые помещения с алтарями, трактуемые как домашние святилища, характерные для зороастрийского культа. «Нижний город» начал застраиваться по единому плану не ранее рубежа н. э. (в восточной части есть слои III века до н. э.; существовал до середины II века н. э.): одна основная (делила «нижний город» на «восточную» и «северную» части) и перпендикулярные ей улицы, на одном из их пересечений - площадь (вероятно, базарная); застройка сплошная, квартальная.
Небольшие дома имели 2-5 комнат с очагами и ёмкостями для хранения зерна; сравнительно крупные здания с нестандартной планировкой интерпретируют как культовые или общественные. Каждый из 10 кварталов делился на 2 части «центральным переулком», куда вели входы примыкавших друг к другу «жилых секций». В округе изучались наусы и помещения для временного хранения очищенных костей (ката), гончарные мастерские. Среди находок: около 1000 монет, эталонная коллекция датированных керамических комплексов, антропоморфная и зооморфная терракота, ювелирные изделия из бронзы, серебра, кости и др.; греческие надписи на черепках; в одном из помещений в восточной части - уникальные берестяные рукописи на языке кхароштхи.
Иллюстрация:
Кампыртепа. Крышка пиксиды. Стеатит(?), инкрустация яшмой и лазуритом. III-II века до н. э. Из раскопок Н. Д. Двуреченской. Институт искусствознания имени Хамзы (Ташкент). Архив БРЭ.