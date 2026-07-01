КАМПРА АНДРЕ
КАМПРА АНДРЕ - французский композитор.
Сын хирурга - выходца из Италии, скрипача-любителя. С 1674 года пел в хоре церкви Спасителя в Экс-ан-Провансе. Получил теологическое образование, в 1681 году стал священником. С 1681 года капельмейстер церквей в Арле и Тулузе, в 1694-1700 годах - собора Парижской Богоматери, в 1723-1742 годах - Королевской капеллы в Версале.
Дебютировал как театральный композитор в 1697 году («Дивертисмент» в особняке герцога Сюлли). В том же году триумфальный успех ему принесло произведение в новом жанре - опера-балет «Галантная Европа» (либретто А. Удара де Ла Мота, Парижская опера); тема спектакля - поединок Любви и Распри, разворачивающийся во Франции, Италии, Испании и Османской империи, соответственно на французском, итальянском, испанском и «турецком» (исковерканном французском) языках, при этом музыка имитирует разные национальные стили.
Кампра - автор 9 балетов, в т. ч. «Венецианский карнавал» (1699 год), «Музы» (1703 год), «Венецианские празднества» (1710 год; в один из актов включена небольшая опера «Орфей», на итальянском языке), «Балет возрастов» (1718 год); 11 музыкальных трагедий, среди которых - «Танкред» (1702 год) и «Идоменей» (1712 год; выделяются большая сцена кораблекрушения и трагический финал). Постоянным либреттистом Кампра был А. Данше (либретто «Идоменея» в дальнейшем легло в основу одноименной оперы В. А. Моцарта).
С 1702 года дирижёр, с 1730 года руководитель Парижской оперы, благодаря достижениям в музыкальном театре пользовался покровительством двора. С 1722 года капельмейстер принца де Конти (для него писал дивертисменты, для спектаклей иезуитской коллегии - интермедии). Один из крупнейших авторов духовной музыки, создал более 100 мотетов, мессу (1699 год), реквием (1722 год). В числе др. сочинений - светские кантаты, песни. Среди учеников - композиторы А. К. Детуш и М. де Ла Барр.
Его брат Жозеф Кампра (1662-1744 годы), музыкант оркестра Парижской оперы, автор песен, сценических дивертисментов (музыка утеряна).