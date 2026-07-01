КАМПРА АНДРЕ

КАМПРА АНДРЕ - французский композитор.

Сын хи­рур­га - вы­ход­ца из Ита­лии, скри­па­ча-лю­би­те­ля. С 1674 года пел в хо­ре церкви Спа­си­те­ля в Экс-ан-Про­ван­се. По­лу­чил тео­ло­гическое об­ра­зо­ва­ние, в 1681 году стал свя­щен­ни­ком. С 1681 года ка­пель­мей­стер церк­вей в Ар­ле и Ту­лу­зе, в 1694-1700 годах - со­бо­ра Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри , в 1723-1742 годах - Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы в Вер­са­ле.

Де­бю­ти­ро­вал как те­ат­раль­ный ком­по­зи­тор в 1697 году («Ди­вер­тис­мент» в особ­ня­ке гер­цо­га Сюл­ли). В том же го­ду три­ум­фаль­ный ус­пех ему при­нес­ло про­из­ве­де­ние в но­вом жан­ре - опе­ра-ба­лет «Га­лант­ная Ев­ро­па» (либретто А. Уда­ра де Ла Мо­та, Па­риж­ская опе­ра); те­ма спек­так­ля - по­еди­нок Люб­ви и Рас­при, раз­во­ра­чи­ваю­щий­ся во Фран­ции, Ита­лии, Ис­па­нии и Ос­ман­ской им­пе­рии, со­от­вет­ст­вен­но на французском, итальянском, испанском и «ту­рец­ком» (ис­ко­вер­кан­ном фран­цуз­ском) язы­ках, при этом му­зы­ка ими­ти­ру­ет раз­ные национальные сти­ли.

Кампра - ав­тор 9 ба­ле­тов, в т. ч. «Ве­не­ци­ан­ский кар­на­вал» (1699 год), «Му­зы» (1703 год), «Ве­не­ци­ан­ские празд­не­ст­ва» (1710 год; в один из ак­тов вклю­че­на не­боль­шая опе­ра «Ор­фей», на итальянском языке), «Ба­лет воз­рас­тов» (1718 год); 11 музыкальных тра­ге­дий, сре­ди ко­то­рых - «Тан­кред» (1702 год) и «Идо­ме­ней» (1712 год; вы­де­ля­ют­ся боль­шая сце­на ко­раб­ле­кру­ше­ния и тра­гический фи­нал). По­сто­ян­ным либ­рет­ти­стом Кампра был А. Дан­ше (либ­рет­то «Идо­ме­нея» в даль­ней­шем лег­ло в ос­нову од­но­именной опе­ры В. А. Мо­цар­та).

С 1702 года ди­ри­жёр, с 1730 года ру­ко­во­ди­тель Па­риж­ской опе­ры, бла­го­да­ря дос­ти­же­ни­ям в музыкальном те­ат­ре поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом дво­ра. С 1722 года ка­пель­мей­стер прин­ца де Кон­ти (для не­го пи­сал ди­вер­тис­мен­ты, для спек­так­лей ие­зу­ит­ской кол­ле­гии - ин­тер­ме­дии). Один из круп­ней­ших ав­то­ров ду­хов­ной му­зы­ки, соз­дал бо­лее 100 мо­те­тов, мес­су (1699 год), ре­к­ви­ем (1722 год). В чис­ле др. со­чи­не­ний - свет­ские кан­та­ты, пес­ни. Сре­ди уче­ни­ков - ком­по­зи­то­ры А. К. Де­туш и М. де Ла Барр.

Его брат Жо­зеф Кам­пра (1662-1744 годы), му­зы­кант ор­ке­ст­ра Па­риж­ской опе­ры , ав­тор пе­сен, сце­нических ди­вер­тис­мен­тов (му­зы­ка уте­ря­на).