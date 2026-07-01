КАМПОМАНЕС ПЕДРО РОДРИГЕС ДЕ
КАМПОМАНЕС ПЕДРО РОДРИГЕС ДЕ - граф, испанский государственный и политический деятель, учёный.
Член Королевской академии истории (1748 год), в 1764-1786 годах её президент; член Королевской академии лингвистики. Выдающийся представитель испанского Просвещения. Из семьи мелкого дворянина. Учился у доминиканских монахов. С 1742 года жил в Мадриде. С 1755 года директор почтовой службы, с 1763 года министр финансов, в 1786-1789 годах председатель Королевского совета Кастилии.
Сторонник учения физиократов. Боролся против привилегий Месты, упразднил налоги, препятствовавшие развитию торговли и промышленности, содействовал упорядочению государственных финансов, поощрял создание мануфактур и технических училищ. В сочинении «Tratado de la regalia de amortización» (1765 год) обосновал необходимость проведения дезамортизации. Реформировал программы университетов, способствуя расширению преподавания естественных наук. Вскоре после вступления на престол Карла IV был отправлен в отставку. Автор ряда трудов по экономике, праву, истории.
Сочинения:
Discurso sobre el fomento de la industria popular. Madrid, 1774;
Discurso sobre la educación popular de los artesanos у su fomento. Madrid, 1775–1777. Pt. 1–5;
Memoria sobre los abusos de la Mesta. Madrid, 1791; Viajes por España y Portugal. Madrid, 2006.