КАМПОМАНЕС ПЕДРО РОДРИГЕС ДЕ

КАМПОМАНЕС ПЕДРО РОДРИГЕС ДЕ - граф, испанский государственный и политический деятель, учёный.

Член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ис­то­рии (1748 год), в 1764-1786 годах её пре­зи­дент; член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии лин­гвис­ти­ки. Вы­даю­щий­ся пред­ста­ви­тель испанского Про­све­ще­ния. Из се­мьи мел­ко­го дво­ря­ни­на. Учил­ся у до­ми­ни­кан­ских мо­на­хов . С 1742 года жил в Мад­ри­де. С 1755 года ди­рек­тор поч­то­вой служ­бы, с 1763 года министр фи­нан­сов, в 1786-1789 годах председатель Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та Кас­ти­лии.

Сто­рон­ник уче­ния фи­зио­кра­тов. Бо­рол­ся про­тив при­ви­ле­гий Мес­ты, уп­разд­нил на­ло­ги , пре­пят­ст­во­вав­шие раз­ви­тию тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти, со­дей­ст­во­вал упо­ря­до­че­нию государственных фи­нан­сов, по­ощ­рял соз­да­ние ма­ну­фак­тур и тех­нических учи­лищ. В сочинении «Tra­ta­do de la regalia de amortización» (1765 год) обос­но­вал не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния де­з­амор­ти­за­ции . Ре­фор­ми­ро­вал про­грам­мы уни­вер­си­те­тов, спо­соб­ст­вуя рас­ши­ре­нию пре­по­да­ва­ния ес­те­ст­вен­ных на­ук. Вско­ре по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол Кар­ла IV был от­прав­лен в от­став­ку. Ав­тор ря­да тру­дов по эко­но­ми­ке, пра­ву, ис­то­рии.

Сочинения:

Discurso sobre el fomento de la industria popular. Madrid, 1774;

Discurso sobre la edu­ca­ción popular de los artesanos у su fomento. Madrid, 1775–1777. Pt. 1–5;

Memoria sobre los abusos de la Mesta. Madrid, 1791; Viajes por España y Portugal. Madrid, 2006.