КАМПОФОРМИЙСКИЙ МИР 1797 года
КАМПОФОРМИЙСКИЙ МИР 1797 года - договор, заключённый между Францией и Австрийской монархией.
17 октября в Пассериано, близ деревни Кампоформио (северо-восток Италии). От Франции подписан генералом Наполеоном Бонапартом, от Австрии - графом Л. фон Кобенцлем. Договор завершил войну Франции против 1-й антифранцузской коалиции 1792-1797 годы (смотрите в статье Антифранцузские коалиции). Заключению договора предшествовал победоносный Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796-1797 годов, в ходе которого французская армия нанесла ряд серьёзных поражений австро-сардинским войскам в Северной Италии и начала наступление на Вену. 18.04.1797 года Австрия была вынуждена согласиться на перемирие, а затем и на подписание мирного договора.
По условиям Кампоформийского мира к Франции перешли Австрийские Нидерланды (Бельгия), Австрия также признала образование Цизальпинской республики. В обмен на возвращение оккупированной французами Венеции и территории на левом берегу реки Адидже Австрия уступила Франции Ионические острова и часть Албании, получив дополнительно в порядке компенсации Истрию и Далмацию. За согласие на переход под власть Франции левого берега Рейна и на передачу области Брейсгау герцогу Моденскому Австрия получила Зальцбург и часть баварской территории до реки Инн. Заключение Кампоформийского мира открыло перед Францией возможность утверждения её господства в Италии и Германии. Благодаря ему Австрия получила передышку в борьбе с Французской республикой, которую она возобновила осенью 1798 года в составе новой антифранцузской коалиции.
Источники:
De Martens Ch., de Cussy F. C. Recueil manuel et pratique de traités, conventions et autres actes diplomatiques. Lpz., 1846. Vol. 2.