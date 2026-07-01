КАМПОФОРМИЙСКИЙ МИР 1797 года

КАМПОФОРМИЙСКИЙ МИР 1797 года - договор, заключённый между Францией и Австрийской монархией.

17 октября в Пас­се­риа­но, близ деревни Кам­по­фор­мио (се­ве­ро-вос­ток Ита­лии). От Фран­ции под­пи­сан генералом На­поле­о­ном Бо­на­пар­том , от Ав­ст­рии - графом Л. фон Ко­бенц­лем. Договор за­вер­шил вой­ну Фран­ции про­тив 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции 1792-1797 годы (смотрите в статье Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции). За­клю­че­нию до­го­во­ра пред­ше­ст­во­вал по­бе­до­нос­ный Италь­ян­ский по­ход На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1796-1797 годов, в хо­де ко­то­ро­го французская ар­мия на­нес­ла ряд серь­ёз­ных по­ра­же­ний ав­ст­ро-сар­дин­ским вой­скам в Северной Ита­лии и на­ча­ла на­сту­п­ле­ние на Ве­ну. 18.04.1797 года Ав­ст­рия бы­ла вы­ну­ж­де­на со­гла­сить­ся на пе­ре­ми­рие, а за­тем и на под­пи­са­ние мир­но­го до­го­во­ра.

По ус­ло­ви­ям Кампоформийского мира к Фран­ции пе­ре­шли Австрийские Ни­дер­лан­ды (Бель­гия), Ав­ст­рия так­же при­зна­ла об­ра­зо­ва­ние Ци­заль­пин­ской рес­пуб­ли­ки. В об­мен на воз­вра­ще­ние ок­ку­пи­ро­ван­ной фран­цу­за­ми Ве­не­ции и тер­ри­то­рии на ле­вом бе­ре­гу реки Адид­же Ав­ст­рия ус­ту­пи­ла Фран­ции Ио­ни­че­ские острова и часть Ал­ба­нии, по­лу­чив до­пол­ни­тель­но в по­ряд­ке ком­пен­са­ции Ис­т­рию и Дал­ма­цию. За со­гла­сие на пе­ре­ход под власть Фран­ции ле­во­го бе­ре­га Рей­на и на пе­ре­да­чу области Брейс­гау гер­цо­гу Мо­ден­ско­му Ав­ст­рия по­лу­чи­ла Зальц­бург и часть ба­вар­ской тер­ри­то­рии до реки Инн. За­клю­че­ние Кампоформийского мира от­кры­ло пе­ред Фран­ци­ей воз­мож­ность ут­вер­жде­ния её гос­под­ства в Ита­лии и Гер­ма­нии. Бла­го­да­ря ему Ав­ст­рия по­лу­чи­ла пе­ре­дыш­ку в борь­бе с Французской рес­пуб­ли­кой, ко­то­рую она во­зоб­но­ви­ла осе­нью 1798 года в со­ста­ве но­вой ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции.

Ис­точники:

De Martens Ch., de Cussy F. C. Re­cueil manuel et pratique de traités, conventions et autres actes diplomatiques. Lpz., 1846. Vol. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)