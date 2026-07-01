КАМПОАМОР РАМОН ДЕ
КАМПОАМОР РАМОН ДЕ - испанский писатель.
Родился в семье дворянина, учился в иезуитской школе, изучал медицину в Мадриде. Занимал высокие государственные должности, был приверженцем консервативной идеологии.
Поэтические взгляды Кампоамора сложились под влиянием романтизма (прежде всего Дж. Байрона и В. Гюго): поэтический сборник «Любовь и цветы» («Ternezas y floras», 1840 год), эссе «Рыдания души» («Ayes del alma», 1842 год) и др.
Получили известность дидактико-иронические басни Кампоамора, а также пронизанные иронией афористичные миниатюры, эпиграммы: сборники «Печали» («Doloras», 1846 год), «Шутки» («Humoradas», 1888 год) и др.
Среди произведений Кампоамора - эпическая поэма «Колон» («Colón», 1853 год), религиозно-дидактическая поэма «Универсальная драма» («El drama universal», 1873 год), пьесы «Dies irae» (1873 год), «Честь» («El honor», 1874 год).
Сочинение:
Doloras. Cantares. Los pequeños. Madrid, 1981