КАМПИНАС
КАМПИНАС - город на юго-востоке Бразилии.
Население 1095,2 тыс. человек (2008 год); третий по численности населения город штата после Сан-Паулу и Гуарульюса. Расположен на северной окраине крупнейшей урбанизированной зоны Бразилии (центр - Большой Сан-Паулу), на западном склоне холмистого нагорья (на высоте около 685 м). Региональный транспортный узел, находится в «коридоре» нескольких автотрасс, связывающих Сан-Паулу со столицей страны и быстроразвивающимися северным и северо-западным районами (вокруг Кампинаса сооружена кольцевая автотрасса, соединяющая все важнейшие магистрали). Через Кампинас проходит железнодорожная магистраль Сан-Паулу –-Бразилиа (грузовые перевозки). Международный аэропорт Виракопус.
Основан в 1744 году как опорный пункт под названием Фрегуэзия-Носа-Сеньора-ди-Консейсан-ди-Кампинас (Freguesia Nossa Senhora de Conceição); с 1797 года поселок Вила-ди-Сан-Карлус (Vila de S ̃ao Carlos). Первоначально основным занятием жителей было скотоводство, выращивание кукурузы и сахарного тростника. В 1835-1836 годах в районе посёлка появились первые посадки кофейного дерева. Современное название и статус города с 1842 года. Во 2-й половине XIX века быстро развивался как важнейший транспортный узел региона, центр района по выращиванию кофе (пик расширения плантаций пришёлся на 1860-1885 годы). В 1872 году связан железной дорогой с портом Сантус, через который осуществлялся вывоз кофе в Европу. К началу XX века город уступил лидирующие позиции по производству кофе Сорокабе, транспортного центра - Сан-Паулу. Бурное индустриальное развитие в 1930-е годы принесло Кампинасу славу неформальной столицы западной части штата Сан-Паулу.
Сохранились: кафедральный собор Богоматери (1807-1883 годы), здание старого железнодорожного вокзала (1868-1920-е годы).
Среди научных учреждений - Агрономический (1887 год) и Технологии питания (1969 год) институты, Центр наук, литературы и искусств (1901 год; включает Музей К. Гомеса); Бразильский сельскохозяйственный исследовательский центр (1973 год), Центр исследования и развития телекоммуникаций (1976 год), Национальная лаборатория света (1989 год), НИИ «Эльдорадо» (1999 год). Муниципальная обсерватория (1976 год). Университет Кампинаса (1962 год; открыт в 1966 году), кампусы ряда университетов Латинской Америки. Крупнейший негосударственный вуз - Католический университет Кампинаса (1941 год; статус университета с 1955 года; современное название с 1972 года).
Музеи: естественной истории (1938 год, открыт в 1939 году), современного искусства «Хосе Пансетти» (1965 год), кофе (1972 год), звука и изображения (1975 год), городской [создан в 1992 году на основе трёх музеев - Индейского (1967 год), Исторического (1969 год) и Музея фольклора (1977 год)] и др. Муниципальный театр, Театр комедии, Детский театр, «Мария дела Коста» и др. Городской симфонический оркестр (1974 год). Культурный комплекс «Конвивенсия» (площадка нескольких театральных трупп; концертные залы). Среди городских парков - «Лес Жекитибас» (1881 год; на его территории - зоопарк, Музей истории природы), «Озеро парка Такуарал» (включает планетарий, стадион, бассейн и др.), Экологический парк «Санта Женебра» (1985 год) и др. Футбольный клуб «Гуарани» (стадион «Бринку ди Ору», около 30 тыс. мест) - чемпион страны (1978 год) и серебряный призёр (1986, 1987 годы) чемпионата Бразилии.
Иллюстрация:
Кампинас. Вид центральной части города. Архив БРЭ.