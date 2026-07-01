КАМПИНАС

КАМПИНАС - город на юго-востоке Бразилии.

Население 1095,2 тыс. человек (2008 год); тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род шта­та по­сле Сан-Пау­лу и Гуа­руль­ю­са. Рас­по­ло­жен на северной ок­раи­не круп­ней­шей ур­ба­ни­зи­ро­ван­ной зо­ны Бра­зи­лии (центр - Боль­шой Сан-Пау­лу), на западном скло­не хол­ми­сто­го на­го­рья (на высоте около 685 м). Ре­гио­наль­ный транс­порт­ный узел, на­хо­дит­ся в «ко­ри­до­ре» не­сколь­ких ав­то­трасс, свя­зы­ваю­щих Сан-Пау­лу со сто­ли­цей стра­ны и бы­ст­ро­раз­ви­ваю­щи­ми­ся северным и северо-западным рай­она­ми (во­круг Кампинаса со­ору­же­на коль­цевая ав­то­трас­са, со­еди­няю­щая все важ­ней­шие ма­ги­ст­ра­ли). Че­рез Кампинас про­хо­дит железнодорожная ма­ги­ст­раль Сан-Пау­лу –-Бра­зи­лиа (гру­зо­вые пе­ре­воз­ки). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ви­ра­ко­пус.

Ос­но­ван в 1744 году как опор­ный пункт под названием Фре­гу­эзия-Но­са-Сень­о­ра-ди-Кон­сейсан-ди-Кампинас (Freguesia Nossa Sen­ho­ra de Conceição); с 1797 года поселок Ви­ла-ди-Сан-Кар­лус (Vila de S ̃ao Carlos). Пер­во­на­чаль­но основным за­ня­ти­ем жи­те­лей бы­ло ско­то­вод­ст­во, вы­ра­щи­ва­ние ку­ку­ру­зы и са­хар­но­го тро­ст­ни­ка. В 1835-1836 годах в рай­оне по­сёл­ка поя­ви­лись пер­вые по­сад­ки ко­фей­но­го де­ре­ва. Современное на­зва­ние и ста­тус го­ро­да с 1842 года. Во 2-й половине XIX века бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как важ­ней­ший транс­порт­ный узел ре­гио­на, центр рай­она по вы­ра­щи­ва­нию ко­фе (пик рас­ши­ре­ния план­та­ций при­шёл­ся на 1860-1885 годы). В 1872 году свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с пор­том Сан­тус, че­рез ко­то­рый осу­ще­ст­в­лял­ся вы­воз ко­фе в Ев­ро­пу. К началу XX века город ус­ту­пил ли­ди­рую­щие по­зи­ции по про­изводству ко­фе Со­ро­ка­бе, транс­порт­но­го цен­тра - Сан-Пау­лу. Бур­ное ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие в 1930-е годы при­нес­ло Кампинасу сла­ву не­фор­маль­ной сто­ли­цы западной час­ти шта­та Сан-Пау­лу.

Со­хра­ни­лись: ка­фед­раль­ный со­бор Бо­го­ма­те­ри (1807-1883 годы), зда­ние ста­ро­го железнодорожного во­кза­ла (1868-1920-е годы).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Аг­ро­но­миче­ский (1887 год) и Тех­но­ло­гии пи­та­ния (1969 год) ин­сти­ту­ты, Центр на­ук, литературы и ис­кусств (1901 год; вклю­ча­ет Му­зей К. Го­ме­са); Бразильский сельскохозяйственный ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1973 год), Центр ис­сле­до­ва­ния и раз­ви­тия те­ле­ком­му­ни­ка­ций (1976 год), Национальная ла­бо­ра­то­рия све­та (1989 год), НИИ «Эль­до­ра­до» (1999 год). Му­ни­ци­паль­ная об­сер­ва­то­рия (1976 год). Университет Кампинаса (1962 год; от­крыт в 1966 году), кам­пу­сы ря­да уни­вер­си­те­тов Латинской Аме­ри­ки. Круп­ней­ший не­го­су­дарственный вуз - Ка­то­лический университет Кампинаса (1941 год; ста­тус университета с 1955 года; современное название с 1972 года).

Му­зеи: ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (1938 год, от­крыт в 1939 году), современного искусства «Хо­се Пан­сет­ти» (1965 год), ко­фе (1972 год), зву­ка и изо­бра­же­ния (1975 год), го­род­ской [соз­дан в 1992 году на ос­но­ве трёх му­зе­ев - Ин­дей­ско­го (1967 год), Ис­то­ри­че­ско­го (1969 год) и Му­зея фольк­ло­ра (1977 год)] и др. Му­ни­ци­паль­ный те­атр, Те­атр ко­ме­дии, Дет­ский те­атр, «Ма­рия де­ла Кос­та» и др. Городской сим­фо­нический ор­кестр (1974 год). Куль­тур­ный ком­плекс «Кон­ви­вен­сия» (пло­щад­ка не­сколь­ких те­ат­раль­ных трупп; кон­церт­ные за­лы). Сре­ди городских пар­ков - «Лес Же­ки­ти­бас» (1881 год; на его тер­рито­рии - зоо­парк, Му­зей ис­то­рии при­ро­ды), «Озе­ро пар­ка Та­куа­рал» (вклю­ча­ет пла­не­та­рий, ста­ди­он, бас­сейн и др.), Эко­ло­гический парк «Сан­та Же­неб­ра» (1985 год) и др. Фут­боль­ный клуб «Гуа­рани» (ста­ди­он «Брин­ку ди Ору», около 30 тыс. мест) - чем­пи­он стра­ны (1978 год) и се­реб­ря­ный при­зёр (1986, 1987 годы) чем­пио­на­та Бра­зи­лии.

Иллюстрация:

Кам­пи­нас. Вид цент­раль­ной час­ти го­ро­да. Архив БРЭ.

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