КАМПГАУЗЕН ЛУДОЛЬФ ГОТФРИД
КАМПГАУЗЕН ЛУДОЛЬФ ГОТФРИД - германский государственный и политический деятель, промышленник.
Из купеческой семьи, предприниматель, банкир. С 1831 года член городского совета Кёльна, в 1839-1847 годах президент кёльнской торговой палаты. С 1843 года депутат Рейнского провинции ландтага, возглавил либеральную фракцию. С 1847 года депутат Объединённого ландтага. Во время Революции 1848-1849 годов в Германии в марте - июне 1848 года министр-президент Пруссии, сторонник компромисса парламента и прусской короны. Активно добивался принятия прусской конституции.
Провёл т. н. апрельские реформы (введение основных гражданских свобод - свободы собраний, прессы и т. д., урегулирование земельных отношений). Попытки административной, правовой и военной реформ провалились из-за сопротивления прусской бюрократии. В июне 1848 года - апреле 1849 года уполномоченный Пруссии при временном центральном германском правительстве во Франкфурте-на-Майне, один из инициаторов избрания в 1849 году прусского короля Фридриха Вильгельма IV германским императором. В 1848-1849 годах член прусской Верхней палаты. С 1850 года член прусской Палаты господ, принадлежал к либеральной оппозиции. В 1867-1871 годах депутат рейхстага Северо-Германского союза. В дальнейшем отошёл от политической деятельности и посвятил себя исследовательской работе в области естественных наук, главным образом астрономии; доктор Боннского университета.
Источники:
König Friedrich Wilhelms IV. Briefwechsel mit L. Camphausen / Hrsg. von E. Brandenburg. Engelsbach, 1988.