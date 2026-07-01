КАМПГАУЗЕН ЛУДОЛЬФ ГОТФРИД

КАМПГАУЗЕН ЛУДОЛЬФ ГОТФРИД - германский государственный и политический деятель, промышленник.

Из ку­печеской се­мьи, пред­при­ни­матель, бан­кир . С 1831 года член городского со­ве­та Кёль­на, в 1839-1847 годах пре­зи­дент кёльн­ской тор­го­вой па­ла­ты. С 1843 года депутат Рейн­ско­го про­винции ланд­та­га, воз­гла­вил ли­бе­раль­ную фрак­цию. С 1847 года депутат Объ­е­ди­нён­но­го ланд­та­га. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии в мар­те - ию­не 1848 года министр-пре­зи­дент Прус­сии, сто­рон­ник ком­про­мис­са пар­ла­мен­та и прусской ко­ро­ны. Ак­тив­но до­би­вал­ся при­ня­тия прусской кон­сти­ту­ции .

Про­вёл т. н. ап­рель­ские ре­фор­мы (вве­де­ние основных гражданских сво­бод - сво­бо­ды со­б­ра­ний, прес­сы и т. д., уре­гу­ли­ро­ва­ние зе­мель­ных от­но­ше­ний). По­пыт­ки административной, пра­во­вой и во­енной ре­форм про­ва­ли­лись из-за со­про­тив­ле­ния прусской бю­ро­кра­тии. В ию­не 1848 года - апреле 1849 года упол­но­мо­чен­ный Прус­сии при временном цен­траль­ном германском пра­ви­тель­ст­ве во Франк­фур­те-на-Май­не, один из ини­циа­то­ров из­бра­ния в 1849 году прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма IV германским им­пе­ра­то­ром . В 1848-1849 годах член прусской Верх­ней па­ла­ты. С 1850 года член прусской Па­ла­ты гос­под, при­над­ле­жал к ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции. В 1867-1871 годах депутат рейхс­та­га Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го сою­за. В даль­ней­шем ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти и по­свя­тил се­бя ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­те в об­лас­ти ес­тественных на­ук, главным образом ас­тро­но­мии; доктор Бонн­ско­го уни­вер­си­те­та.

Ис­точники:

König Friedrich Wilhelms IV. Brief­we­chsel mit L. Camphausen / Hrsg. von E. Bran­denburg. Engelsbach, 1988.