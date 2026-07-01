КАМПЕН ЯКОБ ВАН

КАМПЕН ЯКОБ ВАН - голландский архитектор и живописец .

Обу­чал­ся жи­во­пи­си у П. де Греб­бе­ра в Хар­ле­ме (по не­ко­то­рым дан­ным, был уче­ни­ком П. П. Ру­бенса­); из­бран чле­ном гиль­дии Святого Лу­ки в Хар­ле­ме (1614 год). Ран­ние жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния от­ме­че­ны влия­ни­ем ут­рехт­ско­го ка­ра­вад­жиз­ма («Дио­ген ищет че­ло­ве­ка», 1628 год, Центральный му­зей, Ут­рехт). Ве­ро­ят­но, в 1615-1621 годах был в Северной Ита­лии, где по­зна­ко­мил­ся с В. Ска­моц­ци и ув­лёк­ся твор­че­ст­вом А. Пал­ла­дио . Жил в Хар­ле­ме (1621-1630 годы), за­тем в сво­ём по­ме­стье Ран­ден­брук.

Кампен был пер­вым пред­ста­ви­те­лем пал­ла­ди­ан­ст­ва в Гол­лан­дии. Основные ра­бо­ты: дво­рец Мау­риц­хёйс (1633-1635 годы, с 1820 года в нём раз­ме­ща­ет­ся Ко­ро­лев­ский ка­би­нет кар­тин) - наи­бо­лее чис­тый об­ра­зец голландского клас­си­циз­ма ; дво­рец Ау­де-Хоф (ны­не Нор­дейн­де; 1639-1653 годы; пе­ре­стро­ен в 1804 году; оба - совместно с архитектором П. По­стом) и де­кор Оран­ско­го за­ла во двор­це Хёйс-тен-Бос («Дом в ле­су»; 1647 год) - в Гаа­ге; церковь Ньи­ве-керк (Святой Ан­ны; 1645-1649 годы) в Хар­ле­ме; так­же до­ма го­ро­жан в Ам­стер­да­ме и др. го­ро­дах. Глав­ная из позд­них по­стро­ек Кампена - Ра­ту­ша в Ам­стер­да­ме (1648-1655 годы; ны­не Ко­ро­лев­ский дво­рец;) - за­ду­ма­на им как памят­ник мо­гу­ще­ст­ва рес­пуб­ли­ки; ар­хи­тек­ту­ра зда­ния, с его Гра­ж­дан­ским за­лом, ох­ва­ты­ваю­щим 4 эта­жа и пе­ре­кры­тым ко­ро­бо­вым сво­дом, при не­ко­торой хо­лод­но­сти об­ла­да­ет ве­ли­че­ст­вен­ной пред­ста­ви­тель­но­стью.