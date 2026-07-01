КАМПЕН ЯКОБ ВАН
КАМПЕН ЯКОБ ВАН - голландский архитектор и живописец.
Обучался живописи у П. де Греббера в Харлеме (по некоторым данным, был учеником П. П. Рубенса); избран членом гильдии Святого Луки в Харлеме (1614 год). Ранние живописные произведения отмечены влиянием утрехтского караваджизма («Диоген ищет человека», 1628 год, Центральный музей, Утрехт). Вероятно, в 1615-1621 годах был в Северной Италии, где познакомился с В. Скамоцци и увлёкся творчеством А. Палладио. Жил в Харлеме (1621-1630 годы), затем в своём поместье Ранденбрук.
Кампен был первым представителем палладианства в Голландии. Основные работы: дворец Маурицхёйс (1633-1635 годы, с 1820 года в нём размещается Королевский кабинет картин) - наиболее чистый образец голландского классицизма; дворец Ауде-Хоф (ныне Нордейнде; 1639-1653 годы; перестроен в 1804 году; оба - совместно с архитектором П. Постом) и декор Оранского зала во дворце Хёйс-тен-Бос («Дом в лесу»; 1647 год) - в Гааге; церковь Ньиве-керк (Святой Анны; 1645-1649 годы) в Харлеме; также дома горожан в Амстердаме и др. городах. Главная из поздних построек Кампена - Ратуша в Амстердаме (1648-1655 годы; ныне Королевский дворец;) - задумана им как памятник могущества республики; архитектура здания, с его Гражданским залом, охватывающим 4 этажа и перекрытым коробовым сводом, при некоторой холодности обладает величественной представительностью.