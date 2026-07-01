КАМПЕН РОБЕР

КАМПЕН РОБЕР - нидерландский живописец.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков искуссва Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах Тур­не в 1405-1406 годах, в 1410 году по­лу­чил там гра­ж­дан­ст­во и от­крыл мас­тер­скую. Вы­пол­нял за­ка­зы городского му­ни­ци­па­ли­те­та, церк­вей и ме­ст­ной ари­сто­кра­тии, со­труд­ни­чал со скульп­то­ра­ми (соз­да­вал ри­сун­ки для рез­ных ал­та­рей и рас­кра­ши­вал го­то­вые ста­туи). Из до­ку­мен­таль­но под­твер­ждён­ных про­из­ве­де­ний Кампена со­хра­ни­лись толь­ко фраг­мен­ты фре­ски с изо­бра­же­ни­ем «Бла­го­ве­ще­ния» и ан­ге­лов (1406-1407 годы, Му­зей ис­то­рии и ар­хео­ло­гии, Тур­не).

От­кры­тие до­ку­мен­таль­ных сви­де­тельств о лич­но­сти Кампена по­зво­ли­ло ото­жде­ст­вить его с Мас­те­ром из Фле­ма­ля (Maître de Flémalle) - ус­лов­ным ав­то­ром кар­тин «Тро­и­ца», «Ма­дон­на с Мла­ден­цем», «Святая Ве­ро­ни­ка» (все - Ште­де­лев­ский ху­дожественный институт, Франк­фурт-на-Май­не; ра­нее счи­та­лось, что они про­ис­хо­дят из аб­бат­ст­ва Фле­маль близ Лье­жа), ко­то­ро­му, на ос­но­ва­нии сти­ли­стического сход­ст­ва с эти­ми ра­бо­та­ми, при­пи­сы­ва­лись так­же кар­ти­ны «Рож­де­ст­во» (Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Ди­жон), «Трои­ца», «Ма­дон­на с Мла­ден­цем у ка­ми­на» (оба - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), трип­тих «Бла­го­ве­ще­ние» («Ал­тарь Ме­ро­де»; Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) и др.

Кампен был од­ним из пер­вых ни­дерландских мас­те­ров, у ко­то­ро­го религиозные те­мы об­ре­ли жан­ро­вую ин­тер­пре­та­цию, а от­вле­чён­ные сим­во­лы на­шли во­пло­ще­ние в про­стых и по­все­днев­ных фор­мах: свя­щен­ное дей­ст­вие пе­ре­но­сит­ся в про­стран­ст­во го­род­ских дво­ров и улиц, в об­ста­нов­ку ре­аль­ных бюр­гер­ских ин­терь­е­ров XV века, при этом каж­дая вещь об­ла­да­ет скры­тым сим­во­лическим зна­че­ни­ем. Тех­ни­ка мас­ля­ной жи­во­пи­си , ко­то­рую ис­поль­зо­вал Кампен, по­зво­ля­ла дос­то­вер­но вос­про­из­во­дить ок­ру­жаю­щий мир, точ­но пе­ре­да­вать иг­ру све­та на по­верх­но­сти пред­ме­тов, тон­чай­шие ню­ан­сы цве­та и фор­мы.

Кис­ти Кампена при­пи­сы­ва­ют­ся так­же несколько порт­ре­тов (муж­ской и жен­ский порт­ре­ты из Национальной га­ле­реи, Лон­дон; «Порт­рет тол­сто­го муж­чи­ны», Государственные му­зеи, Бер­лин), в ко­то­рых он точ­но пе­ре­да­ёт ин­ди­ви­ду­аль­ный об­лик мо­де­ли. На­ря­ду с Я. ван Эй­ком, Кампен ис­поль­зу­ет но­вую ком­по­зи­ци­он­ную схе­му, в ко­то­рой на сме­ну ус­лов­но­му про­филь­но­му изо­бра­же­нию при­хо­дит трёх­чет­верт­ной раз­во­рот, ино­гда с вклю­че­ни­ем рук. По­сколь­ку ни од­но про­из­ве­де­ние Кампена не под­пи­са­но и не да­ти­ро­ва­но, во­прос о хро­но­ло­гии его твор­че­ст­ва ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным. В чис­ле уче­ни­ков Кампена бы­ли Ж. Да­ре и Ро­гир ван дер Вей­ден.