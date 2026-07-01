КАМПЕН РОБЕР
КАМПЕН РОБЕР - нидерландский живописец.
Один из основоположников искуссва Северного Возрождения. Впервые упоминается в документах Турне в 1405-1406 годах, в 1410 году получил там гражданство и открыл мастерскую. Выполнял заказы городского муниципалитета, церквей и местной аристократии, сотрудничал со скульпторами (создавал рисунки для резных алтарей и раскрашивал готовые статуи). Из документально подтверждённых произведений Кампена сохранились только фрагменты фрески с изображением «Благовещения» и ангелов (1406-1407 годы, Музей истории и археологии, Турне).
Открытие документальных свидетельств о личности Кампена позволило отождествить его с Мастером из Флемаля (Maître de Flémalle) - условным автором картин «Троица», «Мадонна с Младенцем», «Святая Вероника» (все - Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне; ранее считалось, что они происходят из аббатства Флемаль близ Льежа), которому, на основании стилистического сходства с этими работами, приписывались также картины «Рождество» (Музей изобразительных искусств, Дижон), «Троица», «Мадонна с Младенцем у камина» (оба - Эрмитаж, Санкт-Петербург), триптих «Благовещение» («Алтарь Мероде»; Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и др.
Кампен был одним из первых нидерландских мастеров, у которого религиозные темы обрели жанровую интерпретацию, а отвлечённые символы нашли воплощение в простых и повседневных формах: священное действие переносится в пространство городских дворов и улиц, в обстановку реальных бюргерских интерьеров XV века, при этом каждая вещь обладает скрытым символическим значением. Техника масляной живописи, которую использовал Кампен, позволяла достоверно воспроизводить окружающий мир, точно передавать игру света на поверхности предметов, тончайшие нюансы цвета и формы.
Кисти Кампена приписываются также несколько портретов (мужской и женский портреты из Национальной галереи, Лондон; «Портрет толстого мужчины», Государственные музеи, Берлин), в которых он точно передаёт индивидуальный облик модели. Наряду с Я. ван Эйком, Кампен использует новую композиционную схему, в которой на смену условному профильному изображению приходит трёхчетвертной разворот, иногда с включением рук. Поскольку ни одно произведение Кампена не подписано и не датировано, вопрос о хронологии его творчества остаётся дискуссионным. В числе учеников Кампена были Ж. Даре и Рогир ван дер Вейден.