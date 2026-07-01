КАМПЕЧЕ

КАМПЕЧЕ - город в Мексике.

Население 213,7 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на за­па­де полуострова Юка­тан, на по­бе­ре­жье залива Кам­пе­че. Морской порт (в основном экс­порт све­же­мо­ро­же­ной ры­бы и кре­ве­ток, главным образом в США). Железнодорожным со­об­ще­ни­ем свя­зан с Ме­хи­ко. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1540 году испанским кон­ки­ста­до­ром Ф. де Мон­те­хой на мес­те ин­дей­ской де­рев­ни. Ста­тус го­ро­да с 1777 года. В XVIII веке круп­ный центр ко­ло­ни­аль­ной тор­гов­ли. С 1858 года сто­ли­ца од­но­именного шта­та.

С XVI века для за­щи­ты от на­бе­гов пи­ра­тов строи­лись фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния (пер­вые - кре­пость Сан-Бе­ни­то и бас­ти­он Сан-Бар­то­ло­ме). В 1686-1704 годах бы­ла по­строе­на ук­ре­п­лён­ная городская сте­на, имев­шая в пла­не вид шес­ти­уголь­ни­ка; к началу XVIII века на­счи­ты­ва­лось 8 фор­тов и бас­тио­нов, в т. ч. Сан-Кар­лос (ны­не Му­зей го­ро­да Кампече), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Со­ле­дад (с 1989 года раз­ме­ща­ет­ся Му­зей ста­ту­эток майя), Сан-Ху­ан, Сан-Пед­ро, Сан-Хо­се. В 1890-е годы с рас­ши­ре­ни­ем городской тер­ри­то­рии на­чи­на­ет­ся снос ут­ра­тив­ших свои функ­ции фор­ти­фи­ка­ци­он­ных по­стро­ек; многие эле­мен­ты фор­тов, бас­тио­нов и сте­ны бы­ли раз­ру­ше­ны или силь­но пе­ре­строе­ны. Сре­ди др. по­стро­ек ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да - ка­фед­раль­ный со­бор Не­по­роч­но­го За­ча­тия Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (1760 год; до­ст­раи­вал­ся до 1850 года), церк­ви Дуль­се-Ном­бре-де-Хе­сус, Гва­де­луп­ской де­вы (1575-1660 годы), Святого Фран­ци­ска (ны­не Институт куль­ту­ры Кампече), Святой Лу­сии, Святой Ан­ны и др. Со­хра­нив­шие­ся в Кампече фор­ти­фи­ка­ци­он­ные и др. со­ору­же­ния ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да в сти­ле ба­рок­ко вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (1999 год).

Не­за­ви­си­мый университет Кампече (1958 год), Институт Кампече (ос­но­ван ор­де­ном ие­зуи­тов в 1756 году как кол­ледж при ад­во­ка­ту­ре Сан-Хо­се; современный ста­тус с 1859 года), Тех­но­ло­гический институт Кампече (1976 год). Ре­гио­наль­ный му­зей Кампече (1985 год; в зда­нии XVIII века), му­зеи - ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии и ис­то­рии. Те­атр Фран­си­ско-де-Пау­ла-То­ро (зда­ние - 1834 год, рес­тав­ри­ро­ва­но в 1989-1990 годах).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - рыб­ная промышленность и пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции. Пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и про­изводство све­же­мо­ро­же­ных мо­ре­про­дук­тов (рыб­но­го фи­ле, кре­ве­ток, мор­ских ули­ток - ком­па­ния «Ma­ris­cos America»); про­изводство мо­ло­ка, сы­ров («Velazquez»), на­ту­раль­ных со­ков, про­хла­дительных на­пит­ков, пе­ре­ра­бот­ка ко­фе («Productos NAY», «Horchavida» и др.). Пред­при­ятия тек­стиль­нойпромышленности (по­все­днев­ная и спор­тив­ная оде­ж­да; спец­оде­ж­да), по про­изводству строй­ма­те­риа­лов (на ба­зе ме­ст­но­го сы­рья на­ла­жен вы­пуск стро­ительного кам­ня, кир­пи­ча, пи­ло­ма­те­риа­лов и др.). Ве­ду­щий сек­тор сфе­ры ус­луг - ту­ризм (в т. ч. де­ло­вой; различные биз­нес-се­ми­на­ры, кон­фе­рен­ции и др. ме­ро­прия­тия про­во­дят­ся в зда­нии биз­нес-цен­тра «Кам­пе­че XXI век», 2001 год).

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