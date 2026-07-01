КАМПЕЧЕ
КАМПЕЧЕ - город в Мексике.
Население 213,7 тыс. человек (2008 год). Расположен на западе полуострова Юкатан, на побережье залива Кампече. Морской порт (в основном экспорт свежемороженой рыбы и креветок, главным образом в США). Железнодорожным сообщением связан с Мехико. Международный аэропорт.
Основан в 1540 году испанским конкистадором Ф. де Монтехой на месте индейской деревни. Статус города с 1777 года. В XVIII веке крупный центр колониальной торговли. С 1858 года столица одноименного штата.
С XVI века для защиты от набегов пиратов строились фортификационные сооружения (первые - крепость Сан-Бенито и бастион Сан-Бартоломе). В 1686-1704 годах была построена укреплённая городская стена, имевшая в плане вид шестиугольника; к началу XVIII века насчитывалось 8 фортов и бастионов, в т. ч. Сан-Карлос (ныне Музей города Кампече), Нуэстра-Сеньора-де-ла-Соледад (с 1989 года размещается Музей статуэток майя), Сан-Хуан, Сан-Педро, Сан-Хосе. В 1890-е годы с расширением городской территории начинается снос утративших свои функции фортификационных построек; многие элементы фортов, бастионов и стены были разрушены или сильно перестроены. Среди др. построек колониального периода - кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1760 год; достраивался до 1850 года), церкви Дульсе-Номбре-де-Хесус, Гваделупской девы (1575-1660 годы), Святого Франциска (ныне Институт культуры Кампече), Святой Лусии, Святой Анны и др. Сохранившиеся в Кампече фортификационные и др. сооружения колониального периода в стиле барокко включены в список Всемирного наследия (1999 год).
Независимый университет Кампече (1958 год), Институт Кампече (основан орденом иезуитов в 1756 году как колледж при адвокатуре Сан-Хосе; современный статус с 1859 года), Технологический институт Кампече (1976 год). Региональный музей Кампече (1985 год; в здании XVIII века), музеи - археологии, этнографии и истории. Театр Франсиско-де-Паула-Торо (здание - 1834 год, реставрировано в 1989-1990 годах).
Основа экономики - рыбная промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции. Переработка рыбы и производство свежемороженых морепродуктов (рыбного филе, креветок, морских улиток - компания «Mariscos America»); производство молока, сыров («Velazquez»), натуральных соков, прохладительных напитков, переработка кофе («Productos NAY», «Horchavida» и др.). Предприятия текстильнойпромышленности (повседневная и спортивная одежда; спецодежда), по производству стройматериалов (на базе местного сырья налажен выпуск строительного камня, кирпича, пиломатериалов и др.). Ведущий сектор сферы услуг - туризм (в т. ч. деловой; различные бизнес-семинары, конференции и др. мероприятия проводятся в здании бизнес-центра «Кампече XXI век», 2001 год).