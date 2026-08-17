КАМПАНИЯ (лат. Campania, ager Campanus) На чтение: 1 минута

Область Средней Италии.

Кампания граничила с северо-запада с Лацием , с северо-востока и востока с Самнием, с юго-востока с Луканией, с юго-запада с Тирренским морем. Основная часть почвы имеет вулканическое происхождение, что обусловило ее плодородие, вошедшее даже в поговорку – Campania felix, счастливая Кампания. На побережье Кампании находилось много удобных гаваней.

В бронзовый век были основаны Питекусы и Кумы, которые позже вывели свои приморские апойкии – Дикеархию (позже Путеолы) и Неаполь. Основные города внутренней части – Нола, Капуя, Понтеканьяно – испытали сильное этрусское влияние. Местное население было представлено осками, аврунками и авсонами, позже из центральной части Италии переселились самниты, быстро захватившие главенство в регионе. В ходе Самнитских войн (IV-III вв. до н.э.) Кампания была присоединена к Риму. Эллинизированная Кампания стала источником проникновения греческой культуры в римское общество. Во время II Пунической войны большая часть кампанцев, особенно жители Капуи, приняли сторону Ганнибала . После победы римляне понизили статус многих городов, а в область стали выводиться римские колонии, а позже – поселения ветеранов. Богатство региона, основанное на сельском хозяйстве, роскошные виллы и курортные города на побережье и горячи источники служили надежной основой для процветания области в позднереспубликанское и императорское время. Путеолы, Неаполь и Капуя относились к числу важнейших городов в Италии и обладали выдающимся богатством, которое подтверждается находками в Помпеях, Геркулануме и Стабиях.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев