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КАМПАНИЛА
КАМПАНИЛА - в итальянской архитектуре Средневековья и Возрождения колокольня храма.
Строилась в виде отдельно стоящей 4-гранной (иногда 8-гранной) или круглой башни. Кампанилы имеют несколько ярусов (4-5 и более; нижние часто делали глухими), высота которых, а также количество или размер световых проёмов обычно увеличивается снизу вверх, что придаёт кампаниле стройность и лёгкость.
Иллюстрация:
Кампанила собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. 1334 год - около 1359 года. Архитекторы Джотто, А. и Н. Пизано, Ф. Таленти. Архив БРЭ.
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