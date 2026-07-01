КАМПАНИЛА

КАМПАНИЛА - в итальянской архитектуре Средневековья и Возрождения колокольня храма.

Стро­и­лась в ви­де от­дель­но стоя­щей 4-гран­ной (ино­гда 8-гран­ной) или круг­лой баш­ни. Кампанилы име­ют несколько яру­сов (4-5 и бо­лее; ниж­ние час­то де­ла­ли глу­хи­ми), вы­со­та ко­то­рых, а так­же ко­ли­че­ст­во или раз­мер све­то­вых про­ёмов обыч­но уве­ли­чива­ет­ся сни­зу вверх, что при­да­ёт кампаниле строй­ность и лёг­кость.

Иллюстрация:

Кам­па­ни­ла со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре во Флоренции. 1334 год - около 1359 года. Ар­хи­тек­то­ры Джот­то, А. и Н. Пи­за­но, Ф. Та­лен­ти. Архив БРЭ.

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