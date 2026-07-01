КАМПАНИИ ПРОТИВ «ТРЁХ ЗОЛ» И «ПЯТИ ЗОЛ»

КАМПАНИИ ПРОТИВ «ТРЁХ ЗОЛ» И «ПЯТИ ЗОЛ» - массовые политические кампании в КНР в 1952 году.

Ста­ли про­дол­же­ни­ем про­во­див­шей­ся с октября - но­ября 1950 года кам­па­нии по борь­бе с внутренней контр­ре­во­лю­ци­ей и раз­вёр­ты­ва­нию «де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний» на промышленных, транс­порт­ных и др. пред­при­яти­ях, в хо­де ко­то­рой бы­ли унич­то­же­ны свыше 2 млн. человек, об­ви­нён­ных в пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив народной вла­сти. Ре­ше­ние о на­ча­ле борь­бы про­тив «трёх зол» ( кор­руп­ции , рас­то­чи­тель­ст­ва и бю­ро­кра­тиз­ма) при­ня­то ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая в декабре 1951 года, ука­за­ния по его осу­ще­ст­в­ле­нию да­ны 04.01.1952 года.

В январе 1952 года об­на­ро­до­ва­ны ука­за­ния о раз­вёр­ты­ва­нии «с опо­рой на ра­бо­чий класс в сою­зе с ло­яль­ной бур­жуа­зи­ей» борь­бы про­тив «пя­ти зол»: взя­точ­ни­че­ст­ва и под­ку­па долж­но­ст­ных лиц, ук­ло­не­ния от уп­ла­ты на­ло­гов, не­доб­ро­со­ве­ст­но­го вы­пол­не­ния гос­за­ка­зов, при­свое­ния государственного иму­ще­ст­ва, хи­ще­ния государственной эко­но­мической ин­фор­ма­ции с це­лью на­жи­вы.

Кам­па­ни­ям, про­дол­жав­шим­ся 6 меяцев, был при­дан ха­рак­тер мас­со­во­го дви­же­ния: из кад­ро­вых ра­бот­ни­ков, ра­бо­чих и пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции фор­ми­ро­ва­лись «ра­бо­чие от­ря­ды» и «груп­пы об­сле­до­ва­ния», на­прав­ляв­шие­ся на ча­ст­ные пред­при­ятия. По официальным дан­ным, в хо­де кам­па­ний бы­ла вы­яв­ле­на при­ча­ст­ность около 80% ра­бот­ни­ков гос­ап­па­ра­та к зло­упот­реб­ле­ни­ям, сви­де­тель­ст­во­вав­шим о «раз­ла­гаю­щем влия­нии бур­жуа­зии»; 4,5% ра­бот­ни­ков государственного и партийного ап­па­ра­та бы­ли осу­ж­де­ны специальными «народными три­бу­на­ла­ми», 20,8% ра­бот­ни­ков сня­ты с за­ни­мае­мых долж­но­стей.

В государственных и партийных ор­га­нах на­чи­ная с уезд­но­го уров­ня и вы­ше бы­ло вы­яв­ле­но 108 тыс. кор­руп­цио­не­ров, 52 человека при­го­во­ре­ны к рас­стре­лу, около 10 тыс. человек осу­ж­де­ны на различные сро­ки тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Толь­ко в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Центрально-Южном и Юго-Западном Ки­тае аре­сто­ва­но 1,5 тыс. про­мыш­лен­ни­ков; вы­пла­ты пред­при­ни­ма­те­лей в по­ряд­ке ком­пен­са­ции стои­мо­сти по­хи­щен­но­го государственного иму­ще­ст­ва, за­дол­жен­но­стей по на­ло­гам, а так­же штра­фы и кон­фи­ска­ции со­ста­ви­ли 1,7 млрд. долларов США по те­ку­ще­му кур­су.

В ре­зуль­та­те кам­па­ний ча­ст­ное пред­при­ни­ма­тель­ст­во (смотрите Предпринимательская деятельность ) в КНР бы­ло по­став­ле­но под кон­троль го­су­дар­ст­ва, сде­лан шаг к пре­вра­ще­нию зна­чительной час­ти промышленных и тор­го­вых пред­при­ятий в гос­ка­пи­та­ли­сти­че­ские, пре­се­че­на тен­ден­ция к ус­та­нов­ле­нию кор­руп­ци­он­ных свя­зей государственного и партийного ап­па­ра­та с ча­ст­ным ка­пи­та­лом; за счёт ак­ти­ви­стов кам­па­ний об­нов­лён кад­ро­вый со­став государственных и партийных ор­га­нов. В то же вре­мя кам­па­нии при­ве­ли к временному со­кра­ще­нию промышленного про­изводства, то­ва­ро­обо­ро­та, воз­ник­но­ве­нию де­фи­ци­та ря­да промышленных то­ва­ров. С 1980-х годов ис­то­ри­ки КНР ста­ли при­зна­вать, что в хо­де кам­па­ний бы­ли до­пу­ще­ны «не­ко­то­рые пе­ре­ги­бы».

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