КАМПАНИИ ПРОТИВ «ТРЁХ ЗОЛ» И «ПЯТИ ЗОЛ»
КАМПАНИИ ПРОТИВ «ТРЁХ ЗОЛ» И «ПЯТИ ЗОЛ» - массовые политические кампании в КНР в 1952 году.
Стали продолжением проводившейся с октября - ноября 1950 года кампании по борьбе с внутренней контрреволюцией и развёртыванию «демократических преобразований» на промышленных, транспортных и др. предприятиях, в ходе которой были уничтожены свыше 2 млн. человек, обвинённых в преступлениях против народной власти. Решение о начале борьбы против «трёх зол» (коррупции, расточительства и бюрократизма) принято ЦК Коммунистической партии Китая в декабре 1951 года, указания по его осуществлению даны 04.01.1952 года.
В январе 1952 года обнародованы указания о развёртывании «с опорой на рабочий класс в союзе с лояльной буржуазией» борьбы против «пяти зол»: взяточничества и подкупа должностных лиц, уклонения от уплаты налогов, недобросовестного выполнения госзаказов, присвоения государственного имущества, хищения государственной экономической информации с целью наживы.
Кампаниям, продолжавшимся 6 меяцев, был придан характер массового движения: из кадровых работников, рабочих и представителей интеллигенции формировались «рабочие отряды» и «группы обследования», направлявшиеся на частные предприятия. По официальным данным, в ходе кампаний была выявлена причастность около 80% работников госаппарата к злоупотреблениям, свидетельствовавшим о «разлагающем влиянии буржуазии»; 4,5% работников государственного и партийного аппарата были осуждены специальными «народными трибуналами», 20,8% работников сняты с занимаемых должностей.
В государственных и партийных органах начиная с уездного уровня и выше было выявлено 108 тыс. коррупционеров, 52 человека приговорены к расстрелу, около 10 тыс. человек осуждены на различные сроки тюремного заключения. Только в Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Центрально-Южном и Юго-Западном Китае арестовано 1,5 тыс. промышленников; выплаты предпринимателей в порядке компенсации стоимости похищенного государственного имущества, задолженностей по налогам, а также штрафы и конфискации составили 1,7 млрд. долларов США по текущему курсу.
В результате кампаний частное предпринимательство (смотрите Предпринимательская деятельность) в КНР было поставлено под контроль государства, сделан шаг к превращению значительной части промышленных и торговых предприятий в госкапиталистические, пресечена тенденция к установлению коррупционных связей государственного и партийного аппарата с частным капиталом; за счёт активистов кампаний обновлён кадровый состав государственных и партийных органов. В то же время кампании привели к временному сокращению промышленного производства, товарооборота, возникновению дефицита ряда промышленных товаров. С 1980-х годов историки КНР стали признавать, что в ходе кампаний были допущены «некоторые перегибы».