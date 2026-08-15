КАМОС (КАМЕС) УАДЖХЕПЕРРА
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Камос (Камес) Уаджхеперра (ок. 1555/53—1550/49 (?) до н. э.) — последний царь XVII (фиванской) династии, которой завершился так называемый II Переходный период (1650—1549 до н. э.) — смутное и темное время, когда Египет, частично оккупированный чужеземцами-гиксосами, оказался расколот на две части.
В южной (территория Элефантины — эль-Кусии; столица Фивы) правили цари-египтяне, в северной (Дельта и часть Среднего Египта, столица Аварис) — гиксосские династии.
На фиванском троне К. был преемником царя Секененра Таа (II) и предшественником Яхмоса I (основателя уже XVIII общеегипетской династии и эпохи Нового царства, тогда 10-летнего ребенка). Степень родства К. с обоими дискутируется; согласно последней версии он считается братом Секененра и дядей Яхмоса I. Занятие К. трона в нарушение законных прав племянника объясняется, видимо, не только малолетством последнего, но и обстановкой в стране. К. занимал фиванский трон до конца жизни: три года (судя по единственной известной датировке его правления) или 4—5 лет (исходя из оценки масштабов деятельности; см. К. Ryhold).
Несмотря на краткость правления, К. — знаковая фигура древнеегипетской истории. К. (как и Секененра) был современником одного из самых значительных гиксосских правителей Ааусерра Апопи, борьба с которым и составила содержание его недолгого правления. Об изначальном конфликте Секененра с гиксосами известно лишь из литературного источника («сказки» о ссоре Апопи и Секененра»; рар. Sallier I). К. первым выступил в открытое военное противоборство с гиксосами, которое детально отражено в двух его стелах, текст которых ныне считается древнейшим историческим «военным» источником. Интенсивные военные кампании К. против гиксосов велись в двух направлениях: северном, против Авариса в Вост. Дельте, и южном, против Куша, выступившего их союзником. Как теперь доказано, К. смог лишь осадить крепость Аварис, вытеснить гиксосов из Египта окончательно удалось лишь при его преемнике, Яхмосе I.
Судьба К. точно не известна: не исключено, что он так же (как Секененра) погиб в ходе войны (чем, скорее всего, и объясняется недолгий срок его пребывания на фиванском троне). Он был очень скромно похоронен: в расписном деревянном гробу, лишенный царского урея, с небольшим (но ценным) погребальным набором. Скорее всего, это свидетельствует о неожиданности его смерти и отсутствии собственной усыпальницы.
Лит.: Немировский А. А., Сафронов А. В. Дошел ли Камос до Телль эль-Даб‘а? // Вестник древней истории. 1 (288). 2014; Clayton P. Chronicle of the Pharaohs. London, 2006; Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2015; Redford D. History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt: Seven Studies. Toronto, 1967; Ryholt K. The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period. Copenhagen, 1997; Spalinger A. War in Ancient Egypt. 2005. The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry // ed. W. K. Simpson. New Haven, 2003.