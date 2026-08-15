КАМОС (КАМЕС) УАДЖХЕПЕРРА На чтение: 1 минута

Камос (Камес) Уаджхеперра (ок. 1555/53—1550/49 (?) до н. э.) — последний царь XVII (фиванской) династии, которой завершился так называемый II Переходный период (1650—1549 до н. э.) — смутное и темное время, когда Египет, частично оккупированный чужеземцами- гиксосами , оказался расколот на две части.

В южной (территория Элефантины — эль-Кусии; столица Фивы) правили цари-египтяне, в северной (Дельта и часть Среднего Египта, столица Аварис ) — гиксосские династии.

На фиванском троне К. был преемником царя Секененра Таа (II) и предшественником Яхмоса I (основателя уже XVIII общеегипетской династии и эпохи Нового царства, тогда 10-летнего ребенка). Степень родства К. с обоими дискутируется; согласно последней версии он считается братом Секененра и дядей Яхмоса I. Занятие К. трона в нарушение законных прав племянника объясняется, видимо, не только малолетством последнего, но и обстановкой в стране. К. занимал фиванский трон до конца жизни: три года (судя по единственной известной датировке его правления) или 4—5 лет (исходя из оценки масштабов деятельности; см. К. Ryhold).

Несмотря на краткость правления, К. — знаковая фигура древнеегипетской истории. К. (как и Секененра) был современником одного из самых значительных гиксосских правителей Ааусерра Апопи , борьба с которым и составила содержание его недолгого правления. Об изначальном конфликте Секененра с гиксосами известно лишь из литературного источника («сказки» о ссоре Апопи и Секененра»; рар. Sallier I). К. первым выступил в открытое военное противоборство с гиксосами, которое детально отражено в двух его стелах, текст которых ныне считается древнейшим историческим «военным» источником. Интенсивные военные кампании К. против гиксосов велись в двух направлениях: северном, против Авариса в Вост. Дельте, и южном, против Куша , выступившего их союзником. Как теперь доказано, К. смог лишь осадить крепость Аварис, вытеснить гиксосов из Египта окончательно удалось лишь при его преемнике, Яхмосе I.

Судьба К. точно не известна: не исключено, что он так же (как Секененра) погиб в ходе войны (чем, скорее всего, и объясняется недолгий срок его пребывания на фиванском троне). Он был очень скромно похоронен: в расписном деревянном гробу, лишенный царского урея, с небольшим (но ценным) погребальным набором. Скорее всего, это свидетельствует о неожиданности его смерти и отсутствии собственной усыпальницы.

Лит.: Немировский А. А., Сафронов А. В. Дошел ли Камос до Телль эль-Даб‘а? // Вестник древней истории. 1 (288). 2014; Clayton P. Chronicle of the Pharaohs. London, 2006; Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2015; Redford D. History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt: Seven Studies. Toronto, 1967; Ryholt K. The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period. Copenhagen, 1997; Spalinger A. War in Ancient Egypt. 2005. The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry // ed. W. K. Simpson. New Haven, 2003.