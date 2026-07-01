КАМОРРА

КАМОРРА - преступная организация в Южной Италии.

Со­сто­ит из мно­го­численных «се­мей» и кла­нов, не­ред­ко вра­ж­дую­щих ме­ж­ду со­бой за сфе­ры влия­ния в кри­ми­наль­ном биз­не­се. Чёт­кой «пи­ра­ми­даль­ной» струк­ту­ры не име­ет, хо­тя во 2-й половине XX века наи­бо­лее мощ­ные кла­ны Каморра не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки её соз­да­ния.

Каморра воз­ник­ла в XVI-XVII веках в пе­ри­од испанского гос­под­ства в Южной Ита­лии. По­зи­ции каморры уси­ли­лись в Не­апо­ле и провинции Кам­па­ния в 1815-1849 годах, ко­гда Бур­бо­ны ис­поль­зо­ва­ли её чле­нов в ка­че­ст­ве шпио­нов и па­ла­чей в борь­бе с тай­ны­ми за­го­вор­щи­че­ски­ми ли­бе­раль­ны­ми и рес­пуб­ли­кан­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми. Не­ред­ко в это вре­мя про­ис­хо­ди­ло объ­е­ди­не­ние каморры и с дви­же­ния­ми со­ци­аль­но­го про­тес­та. Ис­точ­ни­ка­ми до­хо­да кла­нов каморра слу­жи­ли различные фор­мы вы­мо­га­тель­ст­ва час­ти до­хо­дов или иму­ще­ст­ва у мел­ких тор­гов­цев, хо­зя­ев та­верн и т. п., не­за­кон­ный про­мы­сел, в т. ч. со­дер­жа­ние игор­ных до­мов, мо­шен­ни­че­ст­во , кар­ман­ное во­ров­ст­во, гра­бе­жи.

По­пыт­ки Бур­бо­нов, а за­тем и объ­е­ди­нён­но­го итальянского го­су­дар­ст­ва ис­ко­ре­нить каморру не увен­ча­лись ус­пе­хом. Не­ма­лую роль в этом иг­ра­ло по­соб­ни­че­ст­во каморре ме­ст­ных жи­те­лей, не на­де­яв­ших­ся на эф­фек­тив­ную за­щи­ту со сто­ро­ны вла­стей и пред­по­чи­тав­ших не всту­пать в от­кры­тый кон­фликт с чле­на­ми этой организации. При фа­ши­ст­ском ре­жи­ме Б. Мус­со­ли­ни ей был на­не­сён серь­ёз­ный удар. Од­на­ко германская ок­ку­па­ция и по­сле­во­ен­ная раз­ру­ха да­ли им­пульс вос­ста­нов­ле­нию и раз­ви­тию каморры. Про­цве­та­нию организации в по­сле­дую­щие го­ды спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тие «те­не­вой эко­но­ми­ки», слож­но­сти мо­дер­ни­за­ции Юга Ита­лии, мо­ло­дёж­ная без­ра­бо­ти­ца, а так­же ряд чрез­вы­чай­ных си­туа­ций, в т. ч. мощ­ное зем­ле­тря­се­ние 1980 года.

В начале XX века каморра по-преж­не­му серь­ёз­но влия­ет на об­ста­нов­ку и об­щественный кли­мат в Не­апо­ле, провинции Кам­па­ния и во всей Южной Ита­лии. Каморра адап­ти­ро­ва­лась к но­вым со­ци­аль­но-эко­но­мическим ус­ло­ви­ям, воз­ник­шим в ре­зуль­та­те дей­ст­вия про­грам­мы по раз­ви­тию Юга Ита­лии. Важ­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми до­хо­да ос­та­ют­ся игор­ный биз­нес, про­сти­ту­ция, вы­мо­га­тель­ст­во, гра­бёж и рэ­кет. К ним до­ба­ви­лись кон­троль над кре­дит­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми, кон­тра­бан­да то­ва­ров (си­га­рет, кон­тра­факт­ной про­дук­ции), тор­гов­ля нар­ко­ти­ка­ми. В ус­ло­ви­ях гло­ба­ли­за­ции дея­тель­ность наи­бо­лее влия­тель­ных кла­нов при­ня­ла ме­ж­ду­народный ха­рак­тер. Пред­ста­ви­те­ли каморра не­ред­ко при­бе­га­ют к от­кры­то­му тер­ро­ру в от­но­ше­нии стра­жей пра­во­по­ряд­ка, су­деб­ных ор­га­нов, во­вле­ка­ют в пре­ступ­ную дея­тель­ность пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной эли­ты. Тре­вож­ным вы­зо­вом итальянскому го­су­дар­ст­ву и об­ще­ст­ву стал спро­во­ци­ро­ван­ный каморрой т. н. му­сор­ный кри­зис в Не­апо­ле и его ок­ре­ст­но­стях в январе 2008 года, вы­звав­ший серь­ёз­ные бес­по­ряд­ки и спо­соб­ст­во­вав­ший ос­лаб­ле­нию по­зи­ций пра­ви­тель­ст­ва ле­во­го цен­тра.

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