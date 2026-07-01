КАМОРРА
КАМОРРА - преступная организация в Южной Италии.
Состоит из многочисленных «семей» и кланов, нередко враждующих между собой за сферы влияния в криминальном бизнесе. Чёткой «пирамидальной» структуры не имеет, хотя во 2-й половине XX века наиболее мощные кланы Каморра неоднократно предпринимали попытки её создания.
Каморра возникла в XVI-XVII веках в период испанского господства в Южной Италии. Позиции каморры усилились в Неаполе и провинции Кампания в 1815-1849 годах, когда Бурбоны использовали её членов в качестве шпионов и палачей в борьбе с тайными заговорщическими либеральными и республиканскими организациями. Нередко в это время происходило объединение каморры и с движениями социального протеста. Источниками дохода кланов каморра служили различные формы вымогательства части доходов или имущества у мелких торговцев, хозяев таверн и т. п., незаконный промысел, в т. ч. содержание игорных домов, мошенничество, карманное воровство, грабежи.
Попытки Бурбонов, а затем и объединённого итальянского государства искоренить каморру не увенчались успехом. Немалую роль в этом играло пособничество каморре местных жителей, не надеявшихся на эффективную защиту со стороны властей и предпочитавших не вступать в открытый конфликт с членами этой организации. При фашистском режиме Б. Муссолини ей был нанесён серьёзный удар. Однако германская оккупация и послевоенная разруха дали импульс восстановлению и развитию каморры. Процветанию организации в последующие годы способствовали развитие «теневой экономики», сложности модернизации Юга Италии, молодёжная безработица, а также ряд чрезвычайных ситуаций, в т. ч. мощное землетрясение 1980 года.
В начале XX века каморра по-прежнему серьёзно влияет на обстановку и общественный климат в Неаполе, провинции Кампания и во всей Южной Италии. Каморра адаптировалась к новым социально-экономическим условиям, возникшим в результате действия программы по развитию Юга Италии. Важными источниками дохода остаются игорный бизнес, проституция, вымогательство, грабёж и рэкет. К ним добавились контроль над кредитными учреждениями, контрабанда товаров (сигарет, контрафактной продукции), торговля наркотиками. В условиях глобализации деятельность наиболее влиятельных кланов приняла международный характер. Представители каморра нередко прибегают к открытому террору в отношении стражей правопорядка, судебных органов, вовлекают в преступную деятельность представителей местной элиты. Тревожным вызовом итальянскому государству и обществу стал спровоцированный каморрой т. н. мусорный кризис в Неаполе и его окрестностях в январе 2008 года, вызвавший серьёзные беспорядки и способствовавший ослаблению позиций правительства левого центра.