КАМОЭНС, ЛУИШ ДИ
КАМОЭНС, ЛУИШ ДИ - португальский поэт, драматург.
Из старинного дворянского рода. Предположительно в 1537-1542 годах учился в университете города Коимбра; к этому периоду относится пьеса «Амфитрион» («Anfitriões», издана в 1587 году) - вольное переложение одноименной комедии Плавта. В 1540-х годах жил в Лиссабоне, был принят при дворе и в домах знати, получил известность как лирический и драматический поэт [пьеса «Царь Селевк» («El-Rei Seleuco», издана в 1645 году)]. В начале 1550-х годов служил в гарнизоне Сеуты, где в одном из сражений потерял глаз. По возвращении в Лиссабон вёл богемную жизнь, в 1552 году был заключён в тюрьму за то, что ранил во время ссоры королевского стремянного. После помилования в 1553 году был направлен на королевскую службу в Гоа, где принял участие в ряде морских военных экспедиций, писал пьесы и стихи [пасторальная комедия «Филодемо» («Filodemo», 1555 год, издана в 1587 году) и др.]. В Гоа дважды побывал в тюрьме по обвинению в растрате. В 1556 году был назначен смотрителем имущества пропавших без вести лиц в Макао; в 1567 году отплыл в Лиссабон, по пути почти на 2 года задержался в Мозамбике, где, живя в крайней нищете, готовил к печати собрание своих лирических произведений, появившееся на свет уже после смерти Камоэнса (1595 год; 2-е, исправленное, издание, 1598 год). В 1570 году Камоэнс прибыл в Лиссабон, получил королевскую пенсию, на которую жил последние годы.
Камоэнс - один из величайших лириков Позднего Возрождения; в своей поэзии он стремился восстановить распадающуюся цельность мироздания, пытаясь обнаружить порядок в кажущемся хаотическим и абсурдным бытии, согласовать земное и небесное, реального человека и его идеальный образ. Наиболее развёрнутое выражение позднеренессансного мировидения Камоэнса - «Октавы о несправедливом устройстве мира, посвящённые дону Антониу де Норонья» («Oitavas a D. António de Noronha, sobre o desconcerto do mundo»). Центральная тема лирики Камоэнса, отразившей влияние неоплатонизма и сопряжённой с ним петраркистской поэтической традиции, - любовь, которая, с одной стороны, обрекает поэта на неисцелимые душевные страдания (Камоэнс оплакивает смерть своей возлюбленной), а с другой - составляет смысл его земного существования. Камоэнсу принадлежат как стихотворения, созданные в ренессансной жанрово-стилевой манере (сонеты, октавы, оды, кансоны, эклоги, элегии), так и характерные для позднесредневековой португальской и испанской поэзии редондильи, написанные 7-8-сложными стихами, сгруппированными в 7-8-строчные строфы [философско-мистическая поэма Камоэнса «На реках вавилонских» («Os rios da Babilónia»)].
Сквозной мотив философской лирики Камоэнса - время, изменяющее облик мира. Времени противостоят воспоминания: поэт-изгнанник живёт иллюзией присутствия утраченного в его душе, идеалом, запечатлённым в его сознании. Камоэнсу близок и горацианский идеал блаженной сельской жизни, простого, непритязательного, но полного интеллектуальных утех существования на лоне природы [пастораль «Фавны» («Os faunos») и др.]. Неоплатонизм и горацианские мотивы соседствуют в поэзии Камоэнса с прославлением материального мира, земных страстей (сонеты на мифологические сюжеты и др.).
Всемирную славу Камоэнсу принесла состоящая из 10 песен эпическая поэма «Лузиады» («Os Lusíadas», издана в 1572 году; первый русский перевод А. Дмитриева, 1788 год), посвящённая экспедиции В. да Гамы в Индию. Подражая Гомеру и Вергилию, Камоэнс включает в повествование т. н. олимпийский план, показывая земные события как отражение борьбы, ведущейся между богами на небесах: козни Вакха, настроенного против лузов, оказываются разрушенными Венерой и Юпитером. Поэма изобилует описаниями Индии, её природных красот и богатств, пророчествами о владычестве португальцев в Азии, а также авторскими отступлениями разного характера - лирическими, публицистическими, медитативными, в которых Камоэнс размышлял о человеке, времени, смерти. Отступления Камоэнса часто контрастируют с возвышенным тоном эпического повествования, в них звучит пессимистическая мысль о том, что сотворённый гением поэта героический многокрасочный мир стал частью безвозвратного прошлого, утопией, в реальном же настоящем нет места ни героизму, ни рыцарственному служению. «Лузиады» Камоэнс стали одним из самых ярких образцов эпической поэмы в европейской литературе Нового времени.
Сочинения:
Rimas. Coimbra, 1953; Лирика. М., 1980;
Царь Селевк. Филодемо // Португальская драма. М., 1984;
Obras completas. 5 ed. Lisboa, 1985–. Vol. 1–;
Сонеты. Лузиады / Сост. О. Овчаренко. М., 1999.
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