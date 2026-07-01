КАМО-НО ТЁМЭЙ

КАМО-НО ТЁМЭЙ - японский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье син­тоист­ско­го свя­щен­ни­ка, слу­жив­ше­го в свя­ти­ли­ще Ка­мо в Кио­то. Не­ко­то­рое вре­мя был при­двор­ным по­этом, за­тем - мо­на­хом-от­шель­ни­ком. Наи­бо­лее из­вест­но эс­се Камо «За­пис­ки из ке­льи» («Ход­зё­ки», 1212 год, русский перевод 1927 год), про­ни­зан­ное буд­дий­ской иде­ей эфе­мер­но­сти и не­по­сто­ян­ст­ва все­го су­ще­го.

Камо - ав­тор по­этического сборника «Со­б­ра­ние Ка­мо-но Тё­мэй» («Ка­мо-но Тё­мэй сю», 1181 год); пу­те­вых за­ме­ток «За­пис­ки из Исэ» («Исэ ки», 1186 год), со­хра­нив­ших­ся во фраг­мен­тах; трак­та­та по по­эти­ке «Бе­зы­мян­ные за­пис­ки» («Му­мё­сё», 1209-1210 годы). В 1214-1215 годах со­ста­вил сборник ди­дак­тических по­ве­ст­во­ва­ний сэ­цу­ва «Со­б­ра­ние ду­хов­ных оза­ре­ний» («Хос­син­сю»).

Сочинения:

Ка­мо-но Тё­мэй дзэн­сю. То­кио, 2000

За­пис­ки из ке­льи / Пер. Н. И. Кон­ра­да // Ты­ся­ча жу­рав­лей. Ан­то­ло­гия япон­ской клас­си­че­ской ли­те­ра­ту­ры VIII–XIX вв. СПб., 2004