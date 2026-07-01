КАМО-НО ТЁМЭЙ
КАМО-НО ТЁМЭЙ - японский писатель.
Родился в семье синтоистского священника, служившего в святилище Камо в Киото. Некоторое время был придворным поэтом, затем - монахом-отшельником. Наиболее известно эссе Камо «Записки из кельи» («Ходзёки», 1212 год, русский перевод 1927 год), пронизанное буддийской идеей эфемерности и непостоянства всего сущего.
Камо - автор поэтического сборника «Собрание Камо-но Тёмэй» («Камо-но Тёмэй сю», 1181 год); путевых заметок «Записки из Исэ» («Исэ ки», 1186 год), сохранившихся во фрагментах; трактата по поэтике «Безымянные записки» («Мумёсё», 1209-1210 годы). В 1214-1215 годах составил сборник дидактических повествований сэцува «Собрание духовных озарений» («Хоссинсю»).
Сочинения:
Камо-но Тёмэй дзэнсю. Токио, 2000
Записки из кельи / Пер. Н. И. Конрада // Тысяча журавлей. Антология японской классической литературы VIII–XIX вв. СПб., 2004