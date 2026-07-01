КАМНО
КАМНО - городище VIII-XV веков, Псковская область.
Расположено на мысу у истока реки Каменка (левый приток реки Великая); площадка (около 100×40 м) ограничена с напольной стороны каменно-земляным валом и рвом. Известно с конца XIX века. Раскопки С. А. Таракановой (1948-1949 годы, 1951-1952 годы) и К. М. Плоткина (1973-1976 годы) выявили 2 периода заселения: VIII-IX века и 2-я половина XII-XV века.
В 1-м периоде 6 строительных горизонтов. Срубные наземные дома, в центре - глинобитные печи на каменном основании; столбовые производств. помещения с каменными очагами в центре, иногда с глинобитным полом. Располагались параллельными рядами вдоль длинной оси площадки, плотность застройки постепенно увеличивалась. В IX веке не менее 100 домов и 50 производственных построек, сгруппированных в 8 рядов (2 центральных и оба крайних ряда образованы производственными постройками, остальные - домами).
Первоначальный земляной вал после пожара (вероятно, в VIII веке) досыпан известняком до высоты 3 м. Среди находок: более 100 литейных форм для свинцово-оловянных украшений, тигли для легкоплавких и медных сплавов, железные крицы, шлаки (найдены в основном вокруг очагов); деталь рукояти меча, коромысло весов, обрезки арабских дирхемов IX века, куски янтаря, костяные гребни, в т. ч. с резной высокой спинкой, сельскохозяйственные орудия. Женские украшения и лепная керамика имеют аналоги в культурах типа Рыуге, латгалов, псковских и смоленских длинных курганов культуре, сопок культуре. Поселение было центром округи и одним из крупных полиэтничных центров ювелирного производства на северо-западе Восточной Европы.
2-й период отражает существование городка Камно (Камень). Укрепления были реконструированы: вал с внешней стороны обложен стеной из известняковых плит, ров углублён. Впервые упоминается в псковских летописях в конце 1230-х годов, когда здесь псковское ополчение было разбито литовцами. В 1341 году псковичи при поддержке сил литовских князей Ольгерда и Кейстута воевали близ Камно с войсками Ливонского ордена; др. крупное сражение псковичей и ливонцев произошло близ Камно в 1407 году.
Среди находок в Камно 2-го периода: наконечники копий и стрел, шпоры, ледоходные шипы, детали костюма, украшения. В 1487 году Камно поразила эпизоотия. Рядом с крепостью находился посад площадью более 2 га, на месте которого в XV - начале XVI веков возник погост с церковью Георгия Победоносца (в XIX веке пристроены колокольня и придел Никандра Псковского). В XVI-XVII веках погост Камно - центр Каменской губы Псковского уезда. На погосте, близ церкви Георгия Победоносца, сохранился фамильный некрополь псковских дворян Яхонтовых.