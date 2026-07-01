КАМНО

КАМНО - городище VIII-XV веков, Псковская область.

Рас­по­ло­же­но на мы­су у ис­то­ка реки Ка­мен­ка (ле­вый при­ток реки Ве­ли­кая); пло­щад­ка (около 100×40 м) ог­ра­ни­че­на с на­поль­ной сто­ро­ны ка­мен­но-зем­ля­ным ва­лом и рвом. Из­вест­но с конца XIX века. Рас­коп­ки С. А. Та­ра­ка­но­вой (1948-1949 годы, 1951-1952 годы) и К. М. Плот­ки­на (1973-1976 годы) вы­яви­ли 2 пе­рио­да за­се­ле­ния: VIII-IX века и 2-я половина XII-XV века.

В 1-м пе­рио­де 6 стро­ительных го­ри­зон­тов. Сруб­ные на­зем­ные до­ма, в цен­тре - гли­но­бит­ные пе­чи на ка­мен­ном ос­но­ва­нии; стол­бо­вые про­из­водств. по­ме­ще­ния с ка­мен­ны­ми оча­га­ми в цен­тре, ино­гда с гли­но­бит­ным по­лом. Рас­по­ла­га­лись па­рал­лель­ны­ми ря­да­ми вдоль длин­ной оси пло­щад­ки, плот­ность за­строй­ки по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­лась. В IX веке не ме­нее 100 до­мов и 50 про­из­водственных по­стро­ек, сгруп­пи­ро­ван­ных в 8 ря­дов (2 цен­траль­ных и оба край­них ря­да об­ра­зо­ва­ны про­из­вод­ст­вен­ны­ми по­строй­ка­ми, ос­таль­ные - до­мами).

Пер­во­на­чаль­ный зем­ля­ной вал по­сле по­жа­ра (ве­ро­ят­но, в VIII веке) до­сы­пан из­вест­ня­ком до высоты 3 м. Сре­ди на­хо­док: бо­лее 100 ли­тей­ных форм для свин­цо­во-оло­вян­ных ук­ра­ше­ний, тиг­ли для лег­ко­плав­ких и мед­ных спла­вов, же­лез­ные кри­цы, шла­ки (най­де­ны в основном во­круг оча­гов); де­таль ру­ко­яти ме­ча, ко­ро­мыс­ло ве­сов, об­рез­ки арабских дир­хе­мов IX века, кус­ки ян­та­ря, кос­тя­ные греб­ни, в т. ч. с резной высокой спинкой, сельскохозяйственные ору­дия. Жен­ские ук­ра­ше­ния и леп­ная ке­ра­ми­ка име­ют ана­ло­ги в куль­ту­рах ти­па Рыу­ге, лат­га­лов, псков­ских и смо­лен­ских длин­ных кур­га­нов куль­ту­ре, со­пок куль­ту­ре. По­се­ле­ние бы­ло цен­тром ок­ру­ги и од­ним из круп­ных по­ли­эт­нич­ных цен­тров юве­лир­но­го про­изводства на се­ве­ро-за­па­де Восточной Ев­ро­пы.

2-й пе­ри­од от­ра­жа­ет су­ще­ст­во­ва­ние го­род­ка Кам­но (Ка­мень). Ук­ре­п­ле­ния бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны: вал с внеш­ней сто­ро­ны об­ло­жен сте­ной из из­вест­ня­ко­вых плит, ров уг­луб­лён. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в псков­ских ле­то­пи­сях в конце 1230-х годов, ко­гда здесь псков­ское опол­че­ние бы­ло раз­би­то ли­тов­ца­ми. В 1341 году пско­ви­чи при под­держ­ке сил ли­товских кня­зей Оль­гер­да и Кей­сту­та вое­ва­ли близ Камно с вой­ска­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на; др. круп­ное сра­же­ние пско­ви­чей и ли­вон­цев про­изош­ло близ Камно в 1407 году.

Сре­ди на­хо­док в Камно 2-го пе­рио­да: на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, шпо­ры, ле­до­ход­ные ши­пы, де­та­ли кос­тю­ма, ук­ра­ше­ния. В 1487 году Камно по­ра­зи­ла эпи­зо­отия. Ря­дом с кре­по­стью на­хо­дил­ся по­сад пло­ща­дью бо­лее 2 га, на мес­те ко­то­ро­го в XV - начале XVI веков воз­ник по­гост с церковью Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (в XIX веке при­строе­ны ко­ло­коль­ня и при­дел Ни­кан­д­ра Псков­ско­го). В XVI-XVII веках по­гост Кам­но - центр Ка­мен­ской гу­бы Псков­ско­го уез­да. На по­гос­те, близ церкви Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца, со­хра­нил­ся фа­миль­ный нек­ро­поль псков­ских дво­рян Яхон­то­вых.

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