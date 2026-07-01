КАММИНГС ЭДВАРД ЭСТЛИН
КАММИНГС ЭДВАРД ЭСТЛИН - американский поэт, прозаик, художник.
Окончил Гарвардский университет (1916 год). В 1917 году записался добровольцем в армию, служил во Франции, где был арестован по подозрению в шпионаже. Впечатления от заключения легли в основу антивоенного романа «Огромная камера» («Enormous room», 1922 год). В 1921-1923 годах жил в Париже, затем в Нью-Йорке, вёл богемную жизнь, много путешествовал; посетил СССР (1931 год). В 1952-1953 годах читал лекции в Гарварде (отдельное издание - 1953 год).
В своей экспериментальной поэзии Каммингс стремился освободить поэтический язык от романтических клише и иных условностей; в его стихотворениях строчные и заглавные буквы, пробелы, знаки препинания, служебные части речи, не подчиняясь нормам грамматики и пунктуации, появляются в самых неожиданных местах текста, придавая ему своеобразную визуальную выразительность.
Автор поэтических сборников «Тюльпаны и каминные трубы» («Tulips and chimneys», 1923 год), «И» («&», 1926 год), «XLI стихотворение» («XLI Poems», 1925 год), «равняется 5» («is 5», 1926 год), «ViVa» (1931 год) и др. На русский язык произведения Каммингса переводились с середины 1970-х годов Живописные работы Каммингса (серии «Звук» и «Шум», 1919-1925 годы, и др.) близки кубизму.
Сочинения:
Complete poems, 1904–1962. N. Y., 1991; Избранные стихотворения / Пер. В. Британишского. М., 2004