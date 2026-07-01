КАММИНГС ЭДВАРД ЭСТЛИН

КАММИНГС ЭДВАРД ЭСТЛИН - американский поэт, прозаик, художник.

Окон­чил Гар­вард­ский университет (1916 год). В 1917 году за­пи­сал­ся доб­ро­воль­цем в ар­мию, слу­жил во Фран­ции, где был аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в шпио­наже. Впе­чат­ле­ния от за­клю­че­ния лег­ли в ос­но­ву ан­ти­во­ен­но­го ро­ма­на «Ог­ром­ная ка­ме­ра» («Enormous room», 1922 год). В 1921-1923 годах жил в Па­ри­же, за­тем в Нью-Йор­ке, вёл бо­гем­ную жизнь, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал; по­се­тил СССР (1931 год). В 1952-1953 годах чи­тал лек­ции в Гар­вар­де (отдельное издание - 1953 год).

В сво­ей экс­пе­риментальной по­эзии Каммингс стре­мил­ся ос­во­бо­дить по­этический язык от ро­ман­тических кли­ше и иных ус­лов­но­стей; в его сти­хо­тво­ре­ни­ях строч­ные и за­глав­ные бу­к­вы, про­бе­лы, зна­ки пре­пи­на­ния, слу­жеб­ные час­ти ре­чи, не под­чи­ня­ясь нор­мам грам­ма­ти­ки и пунк­туа­ции, по­яв­ля­ют­ся в са­мых не­ожи­дан­ных мес­тах тек­ста, при­да­вая ему свое­об­раз­ную ви­зу­аль­ную вы­ра­зи­тель­ность.

Ав­тор по­этических сборников «Тюль­па­ны и ка­мин­ные тру­бы» («Tulips and chimneys», 1923 год), «И» («&», 1926 год), «XLI сти­хо­тво­ре­ние» («XLI Po­ems», 1925 год), «рав­ня­ет­ся 5» («is 5», 1926 год), «ViVa» (1931 год) и др. На русский язык про­из­ве­де­ния Каммингса пе­ре­во­ди­лись с середины 1970-х годов Жи­во­пис­ные ра­бо­ты Каммингса (се­рии «Звук» и «Шум», 1919-1925 годы, и др.) близ­ки ку­биз­му .

Сочинения:

Complete poems, 1904–1962. N. Y., 1991; Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния / Пер. В. Бри­та­ниш­ско­го. М., 2004