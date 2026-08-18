КАМКОВ (КАЦ) БОРИС ДАВИДОВИЧ

Камков (наст. фам. Кац), Борис Давидович (1885, с. Кобылье Сорокского уезда Бессарабской губ. — 29.08.1938, Бутовский полигон Московской обл.) — российский революционер и политический деятель.

В 1904 арестован за причастность к Боевой организации партии социалистов-революционеров (ПСР). В 1905 выслан в Туруханский край, в 1907 бежал. Жил в Германии, Франции, Италии, Швейцарии. Тесно сотрудничал с В. Черновым . В 1911 окончил юридический факультет Гейдельбергского университета. Во время Первой мировой войны — интернационалист. В 1915 входил в редакцию антивоенной газеты «Жизнь». Участник Циммервальдской конференции 1915 . В 1915 — один из организаторов Комитета помощи русским военнопленным, который оказывал помощь военнопленным и проводил революционную агитацию в лагерях. В апреле 1917 вернулся в Россию через Германию. Член Петроградского Совета. Член ЦК ПСР в апреле — июне 1917. Член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Один из организаторов Оргбюро левых эсеров. Во время июльского кризиса 1917 выступал за переход власти к Советам. 12 июля 1917 вместе с другими лидерами левых эсеров был исключен из ПСР за создание новой организации, но принят назад в обмен на ликвидацию Оргбюро. Участник VII Совета ПСР 6—10 августа 1917. Член и один из лидеров Петроградского комитета ПСР.

Участник Демократического совещания 1917 и Временного совета Российской республики . Делегат Второго всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов , после ухода правой части делегатов ПСР представлял партию в президиуме съезда. Избран членом Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). Выступал за создание многопартийного социалистического правительства, ответственного перед расширенным ВЦИК. Решениями ЦК ПСР 29 октября — 8 ноября 1917 исключен из ПСР. Участвовал в переговорах о создании «однородного социалистического правительства», инициированных Викжелем . Товарищ председателя президиума II Чрезвычайного всероссийского съезда крестьянских депутатов. 14 ноября 1917 участвовал в переговорах с большевиками об условиях создания рабоче-крестьянского ВЦИК и вхождения левых эсеров в Совнарком. Один из организаторов I съезда Партии левых эсеров (ПЛСР), выступил с докладом «О деятельности фракции левых эсеров на съезде Советов РСД». Выступил за союз с большевиками, но против идеи «диктатуры пролетариата» за «диктатуру демократии». Член ЦК ПЛСР.

Участвовал в обсуждении закона о социализации земли. Выступал против заключения Брестского мира 1918 . Участник поездки лидеров ПЛСР на Украину и юг России для организации борьбы с германским наступлением. На II съезде ПЛСР в апреле 1918 выступил с докладом в поддержку отказа от союза с большевиками. С 25 апреля 1918 — председатель Президиума ЦК ПЛСР. Активно выступал против внешней, аграрной и репрессивной политики большевиков. В июне 1918 его позицию поддержал III съезд ПЛСР. Участвовал в организации революционного подполья на Украине. Участвовал в принятии решения ЦК ПЛСР 24 июня 1918 о проведении террористических актов против представителей германского империализма. На V съезде Советов выступил (5 июля 1918) содокладчиком В. И. Ленина со всесторонней критикой политики Совнаркома и большевиков, внес проект резолюции о недоверии Совнаркому. Во время выступления левых эсеров 6—7 июля 1918 находился в штабе отряда Д. Попова, после подавления выступления ушел в подполье. На IV съезде ПЛСР защищал действия прежнего состава ЦК, был переизбран в ЦК. 27 ноября 1918 заочно приговорен к заключению на три года. В 1919 — один из лидеров левых эсеров в Литве, Белоруссии и на Украине. В январе—мае 1920 дважды арестовывался и находился в заключении в Москве. Освобожден в связи с амнистией, легально жил в Москве, в ПЛСР занимал позицию «партийного центра». В марте 1921 арестован за агитацию на собрании рабочих во время Кронштадтского восстания 1921 . С 1923 в ссылке в Челябинске, Твери, Воронеже. В 1930—1932 — в заключении по делу Трудовой крестьянской партии. С 1933 — в ссылке в Архангельске. В феврале 1937 арестован. В марте 1938 вместе с В. Карелиным выступал свидетелем на 3-м Московском процессе. Расстрелян.

Соч.: Две тактики. Петроград, 1918; Кто такие левые социалисты-революционеры. Петроград, 1918.

Лит.: Леонтьев Я. В. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М., 2008; Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000, 2010, 2016; Политические деятели России. 1917. М., 1993; Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ вв. М., 1996.